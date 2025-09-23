Bất bại 28 trận liên tiếp, Ninh Bình FC gây tiếng vang khắp châu Á

Trong trận đại chiến giữa 2 đội bóng giàu tiềm lực bậc nhất Việt Nam, Ninh Bình đã thể hiện sức mạnh tấn công và sự hiệu quả vượt trội so với Thép Xanh Nam Định. 2 bàn thắng chóng vánh ở các phút 30 và 34 giúp Ninh Bình vượt lên dẫn trước 2-0. Sau khi tạo ra khoảng cách an toàn, họ chơi bóng đầy chủ động và kín kẽ khiến các cầu thủ Nam Định bất lực, ngay cả khi đưa vào sân cựu sao Ngoại hạng Anh Percy Tau. Trận thắng này cho thấy sức mạnh đáng gờm của Ninh Bình dù họ mới chân ướt chân ráo trở lại LPBank V.League 1.

Và trận thắng vừa qua cũng nối dài chuỗi bất bại của đội bóng cố đô Hoa Lư. Tính trong 90 phút chính thức thì kể từ ngày 20/10 năm ngoái tới nay, họ đã trải qua 28 trận bất bại gồm 24 chiến thắng, 4 trận hòa.

Có thể các CLB hạng Nhất chưa đủ sức thử thách Ninh Bình nên việc họ toàn thắng là điều dễ dàng. Nhưng khi lên tới hạng đấu cao nhất Việt Nam, đội bóng này vẫn duy trì được đà thăng tiến đáng nể với 5 trận toàn thắng từ đầu chiến dịch (1 ở Cúp Quốc gia và 4 ở LPBank V.League 1). Trận nào họ cũng ghi tối thiểu 2 bàn. Việc đánh bại Hà Tĩnh, Thanh Hóa và đặc biệt là đương kim vô địch Nam Định thực sự đã giúp Ninh Bình gây tiếng vang trên khắp sân cỏ Việt Nam.

Arkadag đang là đội đương kim vô địch Cúp C3 châu Á

Không những thế, họ còn vươn tầm châu Á với cột mốc vừa được thiết lập. Ninh Bình là đội có mạch trận không thua dài nhất đang tồn tại ở châu Á. Họ đã trải qua 28 trận bất bại. Nhìn khắp châu lục thì không CLB nào thi đấu ở giải vô địch quốc gia duy trì được mạch bất bại kéo dài như Ninh Bình.

Các đội thể hiện sức mạnh vượt trội ở giải trong nước thì thường bị chấm dứt mạch trận của mình khi ra đấu trường quốc tế. Ví dụ như Johor của Malaysia, Svay Rieng của Campuchia, Hunters của Mông Cổ, Al Hilal của Saudi Arabia... Việc không đá giải quốc tế có lẽ cũng là một phần lý do giúp CLB cố đô Hoa Lư giữ mạch không thua dài như hiện tại.

Lúc này ở châu Á chỉ còn 2 cái tên so kè nhau là Ninh Bình và Arkadag, đội bóng mạnh nhất Turkmenistan. Kể từ ngày 9/4 năm ngoái sau trận thua ở Cúp C3 châu Á tới nay, Arkadag đã trải qua mạch 27 trận không thua trên khắp các đấu trường gồm Cúp quốc gia, giải vô địch quốc gia, Siêu Cúp quốc gia và cúp châu lục.

Hôm 21/9, Arkadag có trận bất bại thứ 27 khi hạ Ahal 4-1 và sau đó 1 ngày, Ninh Bình đã vượt mặt để trở thành CLB giữ mạch không thua dài nhất. Có thể nói, Arkadag và Ninh Bình sẽ tiếp tục đua tranh để giữ vững vị thế hàng đầu của mình.