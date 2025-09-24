Tân binh ‘vuốt mũi’ nhà đương kim vô địch V-League và bất ngờ ở vòng 4

Bất ngờ đã xảy ra trong trận đấu muộn nhất vòng 4 tại Ninh Bình Arena khi nhà đương kim vô địch V-League để thua hai bàn không gỡ. Trên sân vận động với hai khán đài lớn không còn chỗ trống, tân binh Ninh Bình mới trở lại sân chơi đỉnh cao đã thể hiện sự táo bạo hiếm thấy.

Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, chủ nhà không ngần ngại chơi đôi công với nhà đương kim vô địch V-League. Trong một cuộc chơi mà hầu hết mọi người đều dự đoán Nam Định sẽ nhanh chóng kiểm soát, bất ngờ lại xuất hiện. Phút 17, Hoàng Đức tung cú sút xa hiểm hóc mở tỷ số, làm nổ tung cả khán đài. Chỉ ít phút sau, Thanh Thịnh băng lên dứt điểm tinh tế và hiểm hóc nhân đôi cách biệt.

Ở phía bên kia, nhà đương kim vô địch V-League như bị chạm tự ái đã vùng lên dữ dội, nhưng sự chắc chắn của thủ thành Đặng Văn Lâm cùng hệ thống phòng ngự kỷ luật đã biến mọi nỗ lực ấy trở thành vô vọng. Từ những cú sút xa cho đến các pha đánh trung lộ của Nam Định đều bị hóa giải. Khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, tỷ số 2-0 được giữ nguyên, và Ninh Bình tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng sau bốn vòng, chIễm chệ ở ngôi đầu bảng với dáng dấp của một hiện tượng.

Tiền vệ Hoàng Đức khai thông bế tắc cho chủ nhà Ninh Bình FC sau một cú sút xa đẹp mắt. Ảnh: CCT.

Đáng chú ý sau trận thắng nhà đương kim vô địch V-League, tân binh Ninh Bình duy nhất toàn thắng cả 4 trận mùa này. Họ đang hy vọng tái lặp chiến tích của HA Gia Lai và CLB Công an Hà Nội từng vô địch ngay mùa sau thăng hạng.

Trong khi đó, người hâm mộ tại Thủ đô cũng được chứng kiến một màn so tài kịch tính không kém ở vòng 4 V-League. Trận Hà Nội FC gặp Thể Công Viettel diễn ra với nhịp độ cao ngay từ đầu. Đội bóng áo tím chiếm thế thượng phong trong hiệp một, khi Văn Quyết cho thấy tầm ảnh hưởng của một thủ lĩnh bằng đường chuyền xé toang hàng thủ, tạo điều kiện cho Tuấn Hải thoát xuống lạnh lùng hạ gục thủ thành đối phương.

Nhưng lợi thế ấy không được giữ lâu khi bước sang hiệp hai, Viettel tràn lên mạnh mẽ. Phút 67, sự kiên trì của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng đẹp mắt từ cú dứt điểm của Khuất Văn Khang sau một pha phối hợp nhịp nhàng. Đáng chú ý đây cũng là trận thứ 4, nhà cựu vô địch Hà Nội FC vẫn chưa nếm mùi chiến thắng khi mới chỉ có 2 điểm và nằm trong nhóm đội chạy đua tranh suất trụ hạng.

Tuấn Hải và đồng đội Hà Nội FC lại đánh rơi điểm trên sân nhà. Ảnh: CCT.

Trong bối cảnh Hà Nội FC vẫn loay hoay tìm lại phong độ đỉnh cao, người ta lại thấy sự xuất hiện bất ngờ của một cái tên khác là CLB Công an TP.HCM. Dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Huỳnh Đức, đội bóng này đã giành chiến thắng 3-1 ngay tại Gò Đậu trước chủ nhà Becamex Bình Dương. 3 điểm quý giá của đội khách ghi dấu ấn của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh sau những trận cầu xộc xệch.

Bàn thắng mở tỷ số của người cũ Tiến Linh là một cú lắc đầu sở trường khiến khán giả nhớ lại thời đỉnh cao trong màu áo đội bóng đất Thủ. Tiến Linh từ chối ăn mừng, thay vào đó chỉ giơ tay chào khán đài như lời tri ân với đội bóng cũ, hành động làm tăng thêm sự tôn trọng từ khán giả trung lập. Sau bàn thắng của đội trưởng, CLB Công an TP.HCM còn tận dụng tốt cơ hội để ghi thêm hai bàn và đang bỏ túi 10 điểm cùng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Nếu nhìn tổng quan sau 4 vòng đấu, cuộc chơi lớn khó lường hơn bao giờ hết. Việc một đội bóng mới lên hạng như Ninh Bình duy trì mạch toàn thắng, cộng thêm sự bứt phá của CLB Công an TP.HCM, đã phần nào phá vỡ những dự đoán về cuộc đua vô địch chỉ xoay quanh một số cái tên quen thuộc.

Tiến Linh sau bàn mở điểm cho CLB Công an TP.HCM vào lưới đội bóng cũ. Ảnh: CCT.

Càng thú vị hơn ở V-League mùa này khi số lượng ứng viên cạnh tranh ngày càng đông đảo, mang đến sự căng thẳng ở cả nhóm đầu và nhóm giữa bảng xếp hạng. Các khán giả chắc chắn sẽ còn được chứng kiến nhiều bất ngờ, khi những đội bóng được xem là “cửa dưới” nay đủ khả năng gây khó dễ cho bất cứ ông lớn nào. Trong thời điểm này, còn quá sớm để nói về ngôi vô địch, nhưng rõ ràng giải đấu đã bước vào một giai đoạn hấp dẫn.

Các kết quả khác ở vòng 4 V-League: PVF-CAND – SHB Đà Nẵng 2-2, Thanh Hóa – Hải Phòng 2-2, SL Nghệ An – Hà Tĩnh 1-1; Trận HA Gia Lai – CLB Công an Hà Nội dời đến ngày 18-12.