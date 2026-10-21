Trận Como - MU ở Cúp C1 nguy cơ bị hoãn vì sao?

Cảnh báo thời tiết nghiêm trọng tại Como

Man United đã có mặt tại Italia để chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Como vào tối thứ Tư, trong khuôn khổ lượt trận thứ ba Champions League. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Como góp mặt tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, đồng thời cũng đánh dấu trận đấu đầu tiên của đội bóng này trước một đại diện Anh.

Trận đấu giữa chủ nhà Como và MU có nguy cơ bị hoãn

Tuy nhiên, điều kiện thời tiết đang trở thành mối lo lớn trước giờ bóng lăn. Vùng Lombardy, nơi Como tọa lạc, đã được ban hành cảnh báo mưa cấp độ cam, mức cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ thời tiết nguy hiểm, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác.

Mưa lớn đã trút xuống miền Bắc Italia từ chiều thứ Ba và kéo dài đến tối. Theo dự báo, tình trạng này sẽ tiếp diễn cho đến khi trận đấu kết thúc vào thứ Tư.

Phóng viên Simon Peach của Press Association cho biết lượng mưa dự kiến trước giờ bóng lăn tại sân Giuseppe Sinigaglia có thể lên tới 64 mm. Đáng chú ý, chỉ một trong bốn khán đài của sân được che mái, khiến nhiều cổ động viên có nguy cơ phải theo dõi trận đấu dưới điều kiện thời tiết rất bất lợi.

Nguy cơ xuất hiện sấm sét quanh thời điểm trận đấu bắt đầu cũng được cảnh báo. Dù vậy, phía Como vẫn tự tin mặt sân có thể chịu được lượng mưa lớn và trận đấu sẽ không phải hoãn.

Carrick không quá lo ngại về thời tiết

Bất chấp những cảnh báo thời tiết, HLV Michael Carrick không tỏ ra quá lo lắng trước khả năng mưa lớn ảnh hưởng đến màn trình diễn của Man United.

Đội bóng của HLV Carrick đang chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với Como

“Không, hiện tại tôi chưa có mối lo ngại cụ thể nào. Chúng tôi đã quen với mưa rồi. Toàn đội sẽ cố gắng tận dụng điều kiện này”, nhà cầm quân người Anh chia sẻ khi được hỏi về những ảnh hưởng có thể xảy ra.

Dẫu vậy, Man United còn đối mặt với vấn đề lực lượng trước chuyến làm khách quan trọng. Sáu cầu thủ gồm Ayden Heaven, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford, Lisandro Martinez, Luke Shaw và Patrick Dorgu được cho là đã vắng mặt trong buổi tập sáng thứ Ba.

Sự thiếu hụt này có thể ảnh hưởng đáng kể đến quá trình chuẩn bị của đội bóng thành Manchester, vốn đang chịu áp lực lớn sau chuỗi kết quả không như mong đợi.

Man United quyết chấm dứt chuỗi trận thất vọng

Man United bước vào cuộc đối đầu với Como với mục tiêu chấm dứt chuỗi sáu trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường.

Ở lần ra sân gần nhất tại Champions League, đội bóng Anh để thua Atletico Madrid 0-2. Sau trận đấu đó, Lisandro Martinez từng công khai chỉ trích ban lãnh đạo CLB bằng những phát biểu gay gắt. Trung vệ người Argentina sau đó đã lên tiếng xin lỗi và trở lại thi đấu trong trận hòa 1-1 trước Leeds United hôm Chủ nhật.

Tuy nhiên, Martinez phải rời sân ngay sau hiệp một vì chấn thương, khiến tình trạng thể lực của anh tiếp tục trở thành dấu hỏi trước trận gặp Como.

Tại Champions League mùa này, Man United đã có một chiến thắng khi đánh bại Sabah FK với tỷ số 4-0. Dẫu vậy, phong độ thiếu ổn định trên mọi đấu trường khiến thầy trò Carrick cần một kết quả tích cực tại Italia để giải tỏa sức ép.

Trong bối cảnh thời tiết có thể gây xáo trộn kế hoạch thi đấu, Man United sẽ phải chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau. Quyết định cuối cùng về việc tổ chức trận đấu vẫn phụ thuộc vào điều kiện thực tế của sân Giuseppe Sinigaglia và đánh giá an toàn trước giờ bóng lăn.