Dự đoán tỷ số Como – MU: Ra châu Âu tìm "ánh sáng" (Cúp C1)

Hành trình tươi sáng

10/9 là ngày gần nhất MU giành chiến thắng, và đó là ở đấu trường Champions League. Giờ họ lại quay sang đấu trường này để cắt mạch không thắng, nhưng đối thủ của họ sẽ không phải một tập thể vô danh ít tên tuổi nào đó tới từ Trung Á nữa.

HLV Cesc Fabregas đưa Como tới vé dự Cúp C1 mùa trước

Como dù là 1 trong 4 đội mới lần đầu góp mặt ở Cúp C1 nhưng đã thắng đậm Leipzig 4-1, trước khi thua sát nút 2-3 trước Feyenoord. Có thể về mặt kinh nghiệm họ còn non, nhưng về mặt trình độ thì đội bóng này không thể bị xem thường, chưa kể họ vừa dứt mạch 3 trận không thắng với thắng lợi 3-1 trên sân của Fiorentina.

Đội bóng của HLV Cesc Fabregas được đá sân nhà đêm nay, dù vậy nhà cầm quân quê Catalan đang phải kiểm tra tình hình thể lực của Trevoh Chalobah và Moise Kean. Como dù vậy vẫn có nhiều ngôi sao nổi bật, từ Nico Paz và Anastasios Douvikas ở hàng công cho tới Jacobo Ramon đá trung vệ.

Como từ đầu mùa 2026/27 Thắng 5 - hòa 2 - thua 2 trong 9 trận; ghi 18 bàn - lọt lưới 11 bàn. Xếp thứ 5/20 tại Serie A. Xếp thứ 13/36 tại Champions League.

Hơn 1 tháng trong "đường hầm"

MU đang đứng ngay sau lưng Como trên bảng xếp hạng Cúp C1 ở vị trí thứ 13, và đó cũng chính xác là vị trí của MU ở Premier League sau khi bị Leeds cầm hòa 1-1 cuối tuần qua. MU đang có 7 điểm sau 7 trận, ghi 10 bàn nhưng cũng thủng 10 quả, đứng thứ 13 ở cả 2 giải đấu lớn, họ đang tạo ra tới 3 cặp số bi quan cùng lúc.

Hơn 1 tháng qua MU vẫn chưa nhìn thấy ánh sáng chiến thắng ở cuối đường hầm (hoặc đầu hang)

Đã 6 trận gần nhất không thắng trên mọi đấu trường, MU hòa 3/4 trận mới đây nhưng toàn trước các đối thủ không được đánh giá quá mạnh gồm Fulham, Tottenham và Leeds. Lịch thi đấu của họ sẽ tăng dần độ khó trong thời gian tới khi Roma, Sporting, Bayern chờ đón ở Cúp C1, còn ở Premier League sẽ là một loạt trận gặp Chelsea, Aston Villa & Liverpool bắt đầu từ cuối tháng 10.

Trong lúc sức ép đang gia tăng lên vị trí của mình, HLV Michael Carrick còn phải đối phó với tổn hại lực lượng khi Dorgu, Sesko đều chấn thương, Ugarte nghỉ dài hạn, Mainoo, Heaven và Shaw đều đang ở trạng thái thể lực 50/50 trước trận này, Lisandro Martinez đau đùi bị thay ra ở trận gặp Leeds, còn Leny Yoro bị treo giò.

Dự đoán

Como được xem là một đội khá sáng về mặt lối chơi, có nhiều tài năng trẻ gây ấn tượng và mang lại một bộ mặt tươi mới so với nhiều CLB Italia khác. Tuy nhiên MU đã thua chỉ 2/16 trận gần nhất gặp các đội Serie A, thắng tới 10, và họ có nhiều cá nhân đã có kinh nghiệm thi đấu ở Cúp C1.

Vấn đề cho MU là 4 trận gần nhất họ không trận nào ghi được quá 1 bàn, lần gần nhất MU ghi 2 bàn trở lên thì là trước đội hình B của Brighton ở League Cup và họ vẫn thua. Trong bối cảnh khâu tấn công đang tụt dốc và phong độ của cá nhân Bruno Fernandes đang xuống thấp, MU sẽ khó có thể mang đủ 3 điểm rời Lombardy, trừ khi Robert Sanchez đứng trong khung thành của Como.