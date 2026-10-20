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HLV trưởng Bayern Munich gặp vấn đề sức khỏe, Arsenal hưởng lợi lớn

Sự kiện: Bóng đá Bayern Munich Cup C1 - Champions League 2026/27

HLV Vincent Kompany đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe do nhiễm vi-rút và đau hông, bỏ ngỏ khả năng trực tiếp chỉ đạo Bayern Munich trong cuộc tiếp đón Arsenal (2h, 22/10).

  

Tình hình sức khỏe đáng lo ngại của "thuyền trưởng" Bayern Munich

Trước thềm cuộc đối đầu quan trọng với Arsenal tại Champions League, HLV Vincent Kompany đang phải trải qua những cơn đau hông dữ dội kết hợp với tình trạng nhiễm vi-rút.

HLV Vincent Kompany đối mặt với cơn đau hông và cúm vi-rút trước trận gặp Arsenal.

HLV Vincent Kompany đối mặt với cơn đau hông và cúm vi-rút trước trận gặp Arsenal.

Ở trận đấu với RB Leipzig tại Bundesliga cuối tuần qua, chiến lược gia 40 tuổi tỏ ra rất yếu, phải ngồi gần như toàn bộ thời gian trên băng ghế chỉ đạo và giao phần lớn việc chỉ đạo trên đường pitch cho trợ lý Aaron Danks.

Dù vẫn cố gắng truyền đạt chiến thuật trong giờ nghỉ và sau trận đấu, Kompany đã phải nằm nghỉ trên sofa tại Allianz Arena và bỏ qua lượt phỏng vấn sau trận. Giám đốc thể thao Max Eberl xác nhận Kompany "thực sự không khỏe".

Theo các thông tin từ tờ Bild và tz, cơn đau hông của Kompany xuất phát từ biến chứng của cúm ảnh hưởng đến vết sẹo chấn thương cũ, khiến ông gặp nhiều khó khăn ngay cả khi di chuyển cầu thang ra sân.

Ông đã phải ở nhà và vắng mặt trong buổi tập kín vào thứ Hai dưới sự theo dõi của đội ngũ y tế do bác sĩ Roland Schmidt dẫn dắt, để các trợ lý Aaron Danks, Rene Maric, Floribert N'Galula và Daniel Fradley đảm nhận công việc trên sân.

Kỳ vọng tái xuất trước đại chiến với Arsenal

Mặc dù vắng mặt ở buổi tập gần nhất, ban lãnh đạo Bayern Munich vẫn giữ sự lạc quan về khả năng trở lại của chiến lược gia người Bỉ.

Giám đốc thể thao Max Eberl xác nhận tình trạng sức khỏe không tốt của chiến lược gia người Bỉ.

Giám đốc thể thao Max Eberl xác nhận tình trạng sức khỏe không tốt của chiến lược gia người Bỉ.

Khởi sắc hơn là việc Kompany đã có mặt tại đại bản doanh Sabener Strasse từ chủ Nhật để chuẩn bị chiến thuật và rất khao khát trực tiếp dẫn dắt buổi tập thả lỏng cuối cùng trước trận đấu.

Max Eberl bày tỏ sự tin tưởng rằng Kompany sẽ kịp hồi phục để có mặt trong trận gặp Arsenal, dù chưa thể khẳng định chính xác vai trò hay mức độ tham gia trực tiếp của ông trên đường pitch.

Quyết định cuối cùng về việc vị HLV này có đủ thể lực làm nhiệm vụ hay không sẽ được làm rõ trong buổi họp báo trước trận đấu.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/10/2026 16:26 PM (GMT+7)
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