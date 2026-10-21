Dự đoán tỷ số Bayern Munich - Arsenal: "Pháo thủ" bẻ nanh "Hùm xám" (Cúp C1)

Nhận định trận đấu

Vincent Kompany và Mikel Arteta từng là đồng đội tại Man City, còn hiện tại họ đang dẫn dắt những đội bóng từng vô địch giải quốc nội. 2 chiến lược gia sẽ một lần nữa tái ngộ bên đường biên sân Allianz Arena khi Bayern Munich chạm trán Arsenal trong trận đấu đáng chú ý tại Cúp C1.

Nhà đương kim vô địch Bundesliga đã đánh rơi hai điểm trong trận hòa 3-3 đầy kịch tính trước Viking FK ở lượt trận thứ hai Cúp C1. Trong khi đó, Arsenal đánh bại Lille với tỷ số 3-0 tại thủ đô nước Anh.

Cuộc đấu đáng chờ đợi giữa Bayern Munich và Arsenal

Tấm thẻ đỏ của Michael Olise ở trận đấu này khiến cầu thủ chạy cánh người Pháp không thể góp mặt trong cuộc chạm trán Arsenal. HLV Kompany cho rằng đó là “sai lầm ngớ ngẩn”, góp phần khiến Bayern đánh rơi 2 điểm trước Viking FK. Trước đó, "Hùm xám" xứ Bavaria cũng bị Augsburg cầm hòa 2-2, qua đó trải qua 2 trận liên tiếp không giành chiến thắng.

Dẫu vậy, Bayern Munich đã trở lại với hình ảnh áp đảo quen thuộc vào cuối tuần qua khi nghiền nát RB Leipzig với tỷ số 6-1 ngay tại Allianz Arena.

Bayern vẫn bất bại trên mọi đấu trường trong mùa giải 2026/27. Đội bóng này đã ghi tới 25 bàn thắng trong 6 trận gần nhất và hiện hướng đến mục tiêu ghi bàn ở trận đấu thứ 24 liên tiếp tại Cúp C1.

Không chỉ vậy, Bayern Munich còn đang sở hữu chuỗi 39 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà tại Cúp C1, trong đó có 37 chiến thắng. Lần gần nhất họ thất bại trên sân nhà ở đấu trường này là trận thua Man City với tỷ số 2-3 vào tháng 12/2013.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ PSG với 10 bàn, Barcelona và Aston Villa với cùng 9 bàn ghi được nhiều bàn thắng hơn Bayern (8 bàn) tại Cúp C1 mùa này.

Trong khi đó, Arsenal mới có 4 pha lập công, khiến đội bóng thành London trở thành hàng công kém hiệu quả nhất trong top 10 đội trên bảng xếp hạng vòng phân hạng. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Arteta lại là đội duy nhất chưa để thủng lưới tại Cúp C1, thống kê không khiến nhiều người bất ngờ.

Arsenal tiếp tục giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường vào cuối tuần qua. Dù vậy, HLV Arteta một lần nữa phải trông cậy vào các cầu thủ dự bị để tạo ra sự khác biệt. Cú sút của Noni Madueke ở phút 80 chạm người đổi hướng trước khi đi vào lưới, mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 cho Arsenal trên sân của Nottingham Forest.

Ngôi sao đáng chú ý

Kane đang là 1 trong những chân sút nguy hiểm nhất châu Âu vào lúc này. Anh đã có 9 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 10 trận trên mọi đấu trường ở mùa giải hiện tại.

Đẳng cấp của Kane đến không chỉ ở khả năng săn bàn. Anh còn thường xuyên lùi xuống làm bóng, khiến đối thủ khó lòng ngăn cản.

Kane sẽ là niềm hy vọng số một của Bayern Munich

Đây sẽ là lần thứ 23 trong sự nghiệp Harry Kane đối đầu Arsenal. Tiền đạo người Anh đã ghi 15 bàn trong 22 lần chạm trán trước đó với đội bóng thành London. Tuy nhiên, anh không thể ghi bàn trong cả 2 lần gần nhất đối đầu nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.

Diaz cũng là ngòi nổ đáng chú ý của Bayern Munich. Anh tìm lại phong độ khi gần đây góp công lớn trong chiến thắng 6-1 của Bayern trước Leipzig bằng cú hat-trick, trong khi Harry Kane tiếp tục ghi bàn và thực hiện 2 pha kiến tạo đẳng cấp.

Về phần Arsenal, những ngôi sao ở tuyến phòng ngự sẽ quyết tâm ngăn chặn hàng công đáng sợ của Bayern Munich. Gabriel vẫn thể hiện sự chắc chắn bất chấp không có người đá cặp ăn ý Saliba.

Gabriel sẽ chỉ huy hàng thủ Arsenal chống lại Bayern Munich

Trong khi đó, Madueke được kỳ vọng tiếp tục ghi bàn. Anh từng khiến Bayern Munich ôm hận vào mùa giải trước, khi ghi 1 bàn thắng trong chiến thắng 3-1 của Arsenal trước gã khổng lồ bóng đá Đức.

Tình hình lực lượng

Dự đoán trận đấu

Việc Olise bị treo giò khiến Bayern Munich mất đi cầu thủ đã trực tiếp tham gia vào 14 bàn thắng chỉ sau 10 trận trên mọi đấu trường mùa này, bao gồm 9 pha lập công và 5 đường kiến tạo. Đây là tổn thất đáng kể đối với đội bóng Đức trước cuộc đối đầu với hàng phòng ngự được đánh giá tốt nhất Cúp C1 hiện tại của Arsenal.

Tuy nhiên, Arsenal thường gặp khó khăn trong khâu tấn công ở những thời điểm nhất định trong mùa này, đặc biệt ở hiệp một. Vì vậy, theo nhận định giới chuyên môn, mỗi đội giành được một điểm là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất.