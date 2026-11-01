HLV Velizar Popov viết tâm thư, trở lại dẫn dắt Thanh Hóa FC?

HLV Velizar Popov trở lại dẫn dắt Thanh Hóa FC?

Tối 31/10, Thể Công Viettel chính thức thông báo chia tay HLV Velizar Popov sau thất bại 1-3 trước Thép xanh Nam Định ở vòng 6 V.League 2026/2027. Đây là kết quả khiến đội bóng áo lính nối dài chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường, đồng thời đẩy nhà cầm quân người Bulgaria vào tình thế không thể tiếp tục công việc.

Sau khi rời Thể Công Viettel, HLV Velizar Popov đã có những chia sẻ đầy cảm xúc trên trang cá nhân. Ông viết:

“Trong bóng đá cũng như trong cuộc sống, mọi sự khởi đầu đều có hồi kết. Tuy nhiên, khi những khoảnh khắc tuyệt vời vượt xa những điều tiêu cực, thì cuộc chia tay không thể tránh khỏi, dù đến sớm hay muộn, cũng sẽ được đón nhận với cảm giác đã hoàn thành trách nhiệm của mình.

HLV Velizar Popov sau khi nói lời chia tay Thể Công Viettel. Ảnh: FBNV

Một năm rưỡi vừa qua sẽ mãi khắc sâu trong ký ức của tôi như một trong những giai đoạn hạnh phúc nhất trong sự nghiệp huấn luyện. Dù không giành được danh hiệu vô địch, nhưng việc đoạt huy chương bạc và kết thúc mùa giải với vị trí á quân đã đi kèm với hàng loạt kỷ lục lịch sử của CLB: Giành số điểm cao nhất trong một mùa giải, ghi bàn trong 38 trận đấu chính thức liên tiếp, sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu (với số trận giữ sạch lưới nhiều nhất) và giành quyền tham dự AFC Champions League Two.

Đó là một trong những thành công ngọt ngào nhất, đồng thời là chiến thắng mang ý nghĩa cá nhân đặc biệt đối với tôi ở mùa giải trước. Thành tích ấy sẽ mãi là ký ức đáng trân trọng trong trái tim tôi trong suốt quãng thời gian gắn bó với CLB.

CLB này đã mang đến cho tôi tất cả những gì tôi từng mơ ước với tư cách một HLV: Điều kiện làm việc tốt nhất có thể, bộ máy quản lý vô cùng chuyên nghiệp, sự tự do trong công việc, những cộng sự tuyệt vời trong ban huấn luyện và đội ngũ y tế, những cầu thủ xuất sắc với tinh thần làm việc phi thường, cùng những người hâm mộ đặc biệt luôn ủng hộ tôi vô điều kiện, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất.

Chính vì vậy, với cảm giác đã hoàn thành trách nhiệm của mình, tôi phải nhận toàn bộ trách nhiệm và chấp nhận trả giá cho những sai lầm bản thân đã mắc phải, những sai lầm dẫn đến sự khởi đầu không thành công của đội bóng ở mùa giải này.

Dẫu vậy, tôi làm điều đó với niềm tin vững chắc rằng mình đã luôn cống hiến tất cả những gì tốt nhất có thể.

Tôi luôn chiến đấu để bảo vệ CLB trước những sự công kích đến từ mọi phía. Tôi luôn đứng ra bảo vệ đội bóng, chủ động gánh chịu mọi áp lực và những điều tiêu cực để các cầu thủ cũng như toàn đội có được sự thoải mái mà họ xứng đáng được hưởng.

Tôi luôn nỗ lực để khiến người hâm mộ cảm thấy tự hào về màn trình diễn của đội bóng.

Việc giành huy chương bạc và đưa CLB trở lại đấu trường AFC Champions League Two ở mùa giải trước, nơi mà đội bóng xứng đáng góp mặt, là thành tích đạt được trong cuộc cạnh tranh với những đối thủ giàu tiềm lực tài chính và có tầm ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều tại giải đấu.

Đó sẽ mãi là ký ức ngọt ngào nhất trong quãng thời gian tôi dẫn dắt CLB, đồng thời là một trong những chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp cá nhân của tôi.

Bởi chỉ có tôi và những người đã đồng hành cùng tôi trong đội bóng cũng như CLB mới thực sự hiểu được chúng tôi đã làm thế nào để đạt được những thành tựu ấy. Đằng sau thành công đó là khối lượng công việc khổng lồ, những nỗ lực vô cùng gian khổ và biết bao đêm mất ngủ.

HLV Velizar Popov. Ảnh: FBNV

Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả mọi người tại CLB và trong đội bóng: Các cầu thủ, ban huấn luyện, đội ngũ y tế, ban quản lý, ban lãnh đạo và toàn thể người hâm mộ.

Tất cả mọi người sẽ mãi ở trong trái tim và ký ức của tôi. Tôi sẽ luôn dõi theo, ủng hộ các bạn và cầu chúc cho tất cả gặp nhiều may mắn, đạt được những điều tốt đẹp nhất trong tương lai!”

Đáng chú ý, ngay sau khi HLV Velizar Popov chia tay Thể Công Viettel, đã xuất hiện những đồn đoán về khả năng chiến lược gia người Bulgaria trở lại dẫn dắt Thanh Hóa FC, đội bóng mà ông từng gắn bó và tạo dựng dấu ấn đậm nét trong sự nghiệp huấn luyện tại Việt Nam.

Khả năng này được nhắc đến trong bối cảnh Thanh Hóa FC đang phải giải quyết bài toán nhân sự trên băng ghế chỉ đạo. Theo quy định áp dụng từ mùa giải V.League 2026/2027, HLV trưởng các CLB phải sở hữu bằng AFC Pro, trong khi HLV Mai Xuân Hợp hiện chưa đáp ứng được yêu cầu này.

Đặc biệt, thời hạn đảm nhiệm vai trò HLV trưởng tạm quyền của ông Mai Xuân Hợp sẽ kết thúc trước ngày 6/11/2026. Nhà cầm quân 40 tuổi cho biết đã trao đổi với lãnh đạo Thanh Hóa FC để tìm phương án phù hợp, đồng thời chuẩn bị cho khả năng một HLV mới tiếp quản đội bóng.

Điều đó khiến tương lai chiếc ghế HLV trưởng Thanh Hóa FC trở thành chủ đề đáng chú ý. Trong số những phương án có thể được nhắc tới, HLV Velizar Popov là cái tên đặc biệt bởi ông từng có quãng thời gian thành công cùng đội bóng xứ Thanh.

Khi còn dẫn dắt Thanh Hóa FC, chiến lược gia người Bulgaria đã xây dựng một tập thể thi đấu giàu thể lực, quyết liệt, có tính tổ chức cao và đặc biệt khó bị đánh bại. Ông cũng để lại dấu ấn với hai chức vô địch Cúp Quốc gia liên tiếp, giúp đội bóng xứ Thanh khẳng định vị thế tại sân chơi quốc nội.

Không chỉ am hiểu môi trường bóng đá Việt Nam, HLV Velizar Popov còn có lợi thế về sự quen thuộc với Thanh Hóa FC, từ văn hóa đội bóng cho đến áp lực thành tích và kỳ vọng của người hâm mộ. Nếu trở lại, ông sẽ không mất quá nhiều thời gian để thích nghi với môi trường làm việc vốn đã từng mang đến cho mình nhiều thành công.

Tuy nhiên, mọi chuyện hiện vẫn chỉ dừng lại ở mức độ đồn đoán. Chưa có xác nhận chính thức nào từ phía Thanh Hóa FC hay cá nhân HLV Velizar Popov về khả năng hai bên tái hợp.

Về phần mình, HLV Mai Xuân Hợp vẫn đang nỗ lực duy trì sự ổn định cho Thanh Hóa FC. Sau 6 vòng đấu tại V.League 2026/2027, đội bóng xứ Thanh có 8 điểm với 2 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại. Dù gặp nhiều khó khăn về lực lượng, Thanh Hóa FC vẫn thể hiện tinh thần thi đấu đáng ghi nhận.

Chính vì vậy, việc lựa chọn người tiếp quản vị trí HLV trưởng sẽ là quyết định quan trọng đối với ban lãnh đạo Thanh Hóa FC. Đội bóng không chỉ cần một nhà cầm quân đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn theo quy định, mà còn phải bảo đảm duy trì được sự ổn định trong giai đoạn tiếp theo.