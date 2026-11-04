Video bóng đá Atletico Madrid - Bayern Munich: Bước ngoặt sai lầm phút 54 (Cúp C1)

HLV Diego Simeone tạo ra một bất ngờ lớn khi đưa Alexander Sorloth trở lại đội hình xuất phát của Atletico Madrid, sau gần 200 ngày tiền đạo người Na Uy này vắng bóng trong danh sách 11 người đá từ đầu, để thay thế Lee Kang In. Atletico tỏ ra nguy hiểm ngay từ đầu, phút thứ 2 Sorloth đã làm tường cho Giuliano và đường chuyền của anh cho Alvarez đã dẫn đến một cú sút chệch cột dọc.

Bayern sau đó kiểm soát bóng hơn 70% nhưng phải tới phút 23 mới có cơ hội đầu tiên, Karl sút vọt xà sau pha bóng châm ngòi từ màn solo của Upamecano. 7 phút sau, tới lượt Atletico tiếc nuối khi quả tạt của Pubill đi vọt qua cả Tah và Upamecano, nhưng ở cột xa Sorloth lại lưỡng lự giữa vô-lê hay đánh đầu và rốt cuộc bỏ lỡ.

Lennarl Karl tận dụng sai lầm của Le Normand để Bayern dẫn trước

Đội chủ nhà rất chắc chắn ở hiêp 1 nhưng tới phút 54, Le Normand mất bóng rất vô duyên và Karl tận dụng cơ hội để mở tỷ số. Atletico buộc phải dâng lên, nhưng cơ hội của Bayern càng tăng trong thế trận mở. Oblak đẩy cú dứt điểm của Upamecano đập xà ở phút 72, nhưng ở phút 74 anh đã không ngăn được cú nã đại bác như trời giáng của Laimer.

Atletico không vùng lên nổi, họ chỉ được cờ việt vị cứu sau khi Upamecano đánh đầu vào lưới ở phút 80, và không lâu sau Oblak phải cản phá một cú đá của Brown bị đổi hướng. Tỷ số 2-0 được Bayern giữ tới hết trận.

Tỷ số trận đấu: Atletico Madrid 0-2 Bayern Munich

Ghi bàn (kiến tạo): Karl 54', Laimer 74' (Kane)

Đội hình xuất phát:

Atletico Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Llorente, Barrios, Baena; Julián Álvarez, Sórloth.

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Bischof; Karl, Olise, Davies, Kane.