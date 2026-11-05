Quyết Chiến gặp thử thách tại bi-a World Cup, 2 cơ thủ Việt Nam thắng lớn

💪 ✅ Hai cơ thủ Việt Nam xuất sắc đi tiếp

Giải Billiards Carom 3 băng World Cup Yanggu 2026 diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 2/11 đến 8/11, tiếp tục thu hút sự chú ý của người hâm mộ carom 3 băng thế giới. Giải đấu quy tụ hàng loạt hảo thủ quốc tế, trong đó billiards Việt Nam góp mặt với khoảng 15 cơ thủ. Những gương mặt đáng chú ý của Việt Nam như Trần Quyết Chiến, cựu vô địch thế giới Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái hay Trần Thanh Lực đều tham dự.

Đình Quốc có màn trình diễn thuyết phục trong ngày thi đấu 4/11

Sau những lượt trận hấp dẫn tại vòng loại thứ ba (PQ) diễn ra ngày 4/11, billiards Việt Nam có thêm 4 đại diện giành quyền vào vòng tiếp theo.

Tại bảng G, Phạm Quốc Thuận thể hiện phong độ ấn tượng khi lần lượt đánh bại Recep Bulut (Thổ Nhĩ Kỳ) với tỷ số 35-32 sau 31 lượt cơ và Claus Maurer (Đức) với tỷ số cách biệt 35-23 chỉ sau 17 lượt cơ. Hai chiến thắng giúp Quốc Thuận đứng đầu bảng và giành vé đi tiếp.

Quốc Thuận cũng giành ngôi nhất bảng

Ở bảng I, Nguyễn Đình Quốc cũng có màn trình diễn thuyết phục. Cơ thủ Việt Nam lần lượt vượt qua Mahmoud Ayman (Ai Cập) với tỷ số 35-18 sau 25 lượt cơ, trước khi đánh bại Jose Juan Garcia (Colombia) 35-32 sau 25 lượt cơ để chiếm ngôi đầu bảng.

Ngoài ra, 2 cơ thủ Nguyễn Như Lê (Bảng O) và Lê Thành Tiến (Bảng N) cũng giành suất đi tiếp.

Đáng tiếc, vòng đấu này cũng chứng kiến ba đại diện Việt Nam phải dừng bước là Nguyễn Hoàn Tất, Nguyễn Trần Thanh Tự và Nguyễn Chí Long.

🔥 👀 Quyết Chiến chạm trán cơ thủ Tây Ban Nha và Pháp

Tâm điểm chú ý của billiards Việt Nam trong ngày 5/11 là sự xuất hiện của Trần Quyết Chiến tại vòng loại cuối cùng (vòng Q). Sau những giải đấu không đạt kết quả như kỳ vọng, cơ thủ số 1 Việt Nam bị tụt thứ hạng và không còn được vào thẳng vòng chính, buộc phải bắt đầu hành trình từ vòng loại cuối.

Quyết Chiến ra quân ở ngày thi đấu 5/11, gặp 2 tay cơ tài năng của Pháp và Tây Ban Nha

Sau khi vòng PQ khép lại, hai đối thủ của Quyết Chiến tại bảng A cũng đã được xác định, gồm Mas Jose Maria (Tây Ban Nha) và Maxime Panaia (Pháp).

Trong số này, Mas Jose Maria là cơ thủ có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Theo dữ liệu thống kê thi đấu carom 3 băng, tay cơ người Tây Ban Nha từng tham dự nhiều giải World Cup và có những lần tiến sâu.

Đối thủ còn lại, Maxime Panaia, là gương mặt trẻ người Pháp từng gây chú ý ở các giải đấu quốc tế. Panaia từng vô địch châu Âu nội dung carom 3 băng lứa tuổi U17 năm 2016. Ở cấp độ chuyên nghiệp, cơ thủ này cũng đã có kinh nghiệm thi đấu World Cup.

Đây sẽ là những thử thách không đơn giản dành cho Quyết Chiến. Cơ thủ Việt Nam cần có được phong độ tốt nhất, đặc biệt là khả năng kiểm soát thế trận và duy trì hiệu suất ghi điểm ổn định, nếu muốn giành quyền góp mặt ở vòng đấu chính.

🎯 💥 Cơ hội vào vòng chính không dễ dàng

Theo thể thức vòng loại cuối, các cơ thủ được chia vào 12 bảng đấu. Chỉ 12 người đứng đầu mỗi bảng cùng 3 cơ thủ nhì bảng có thành tích tốt nhất trong toàn bộ 12 bảng mới giành quyền đi tiếp. Đây là cuộc cạnh tranh khắc nghiệt, đòi hỏi các tay cơ phải duy trì sự ổn định trong từng lượt trận.

Bao Phương Vinh là một trong những hạt giống của giải

Nếu vượt qua vòng Q, Quyết Chiến sẽ có cơ hội góp mặt ở vòng chính, nơi quy tụ những siêu sao hàng đầu thế giới. Billiards Việt Nam hiện đã có ba đại diện được xếp vào vòng đấu này gồm Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái và Trần Thanh Lực.

Với sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn, Yanggu World Cup 2026 hứa hẹn tiếp tục là sân chơi hấp dẫn, nơi các cơ thủ Việt Nam hướng đến mục tiêu cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ hàng đầu thế giới.