Tin nóng chuyển nhượng sáng 4/8: Arsenal muốn có sao Real Madrid

Arsenal nhắm mua người hùng của Olympic Tây Ban Nha

Theo báo chí Anh, Arsenal đang muốn chiêu mộ Marco Asensio – cầu thủ vừa ghi bàn giúp Olympic Tây Ban Nha lọt vào trận chung kết môn bóng đá nam tại Olympic Tokyo 2021. Real Madrid từng đặt phí phá vỡ hợp đồng của cầu thủ này lên tới 500 triệu euro. Kế hoạch của Arsenal là mượn 1 mùa trước khi mua đứt.

Arsenal muốn có được Marco Asensio

Jose Mourinho có thêm tân binh

Theo trang chủ của CLB AS Roma, đội bóng này vừa chiêu mộ thành công tiền đạo Eldor Shomurodov. Cầu thủ người Uzbekistan chuyển tới từ Genoa với mức giá 17,5 triệu euro. Tiền đạo sinh năm 1995 ký hợp đồng có thời hạn 5 năm với AS Roma. Điểm mạnh của Shomurodov là cao to và không chiến tốt.

AC Milan muốn giữ lại con trai của Paolo Maldini

Theo báo chí Italia, Spezia vừa gửi lời đề nghị mượn Daniel Maldini – con trai của huyền thoại Paolo Maldini nhưng đã bị từ chối. Không giống như cha và ông nội, Daniel thi đấu ở hàng công nhưng AC Milan đang khủng hoảng thừa tuyến trên nên tài năng trẻ người Italia khó lòng được ra sân thường xuyên trong mùa giải tới.

Newcastle muốn có Aaron Ramsey

Theo Dailly Mail, Newcastle là CLB mới nhất muốn có được chữ ký của tiền vệ Aaron Ramsey. Cầu thủ người xứ Wales cũng đang muốn trở lại Anh sau những ngày tháng không thành công tại Juventus. Tuy nhiên, Newcastle cần chuẩn bị khoảng 15-20 triệu bảng cho thương vụ này.

Liverpool nhắm “sao lạ” người Argentina

Theo Daily Express, Liverpool đang tìm kiếm người thế chỗ Geoginio Wijnaldum và cái tên được nhắc tới là Guido Rodriguez. Cầu thủ người Argentina sinh năm 1994 đang thi đấu trong màu áo Real Betis ở vị trí tiền vệ trung tâm. Hiện tại, Guido đang được định giá khoảng 22 triệu euro.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/tin-nong-chuyen-nhuong-sang-4/8-arsenal-muon-co-sao-real-madri...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/tin-nong-chuyen-nhuong-sang-4/8-arsenal-muon-co-sao-real-madrid-c28a12381.html