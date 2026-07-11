Trực tiếp chuyển nhượng 11/7: Barcelona đạt thỏa thuận mua Adeyemi giá 22 triệu euro
Tổng hợp những thông tin chuyển nhượng đáng chú ý nhất của thị trường mùa hè 2026.
Barca đã đạt được thỏa thuận với Dortmund để chiêu mộ tiền đạo cánh Karim Adeyemi với mức giá 22 triệu euro, kèm 7 triệu euro phụ phí tùy theo số trận ra sân và danh hiệu đoạt được. Adeyemi sẽ ký hợp đồng 5 năm với Barca, hiện mức lương cho cầu thủ này chưa được tiết lộ cụ thể. Adeyemi sẽ lên đường sang Barcelona vào tuần sau.
Theo tờ Sport, chủ tịch Joan Laporta của Barcelona đã bắt liên lạc với phía Atletico Madrid để đề nghị mức giá cuối cùng cho Julian Alvarez. Con số Barca chốt là 130 triệu euro và họ sẽ không trả cao hơn, đề nghị này sẽ được chuyển tới Atletico sau World Cup.
Tin từ báo chí Tây Ban Nha cho biết Mason Greenwood vẫn chưa hồi âm với đề nghị của Fenerbahce bởi tiền đạo người Anh vẫn đang chờ tín hiệu của Atletico Madrid. Atletico đã từng đặt Greenwood trong danh sách cầu thủ quan tâm và Greenwood hy vọng rằng Atletico sẽ ngó tới anh nếu bán Julian Alvarez. Greenwood đã từng sống ở Madrid khi thi đấu cho Getafe.
Tờ O Globo của Brazil cho biết tiền vệ Danilo của CLB Botafogo đã được Newcastle hỏi thăm để thay thế vị trí tiền vệ trung tâm sắp bị Bruno Guimaraes bỏ lại. Guimaraes đang xin chuyển tới Arsenal và Newcastle muốn Danilo vì tuyển thủ Brazil này đã có kinh nghiệm đá ở Anh cho Nottingham Forest.
Tin tức từ Hà Lan cho biết giám đốc thể thao Jordi Cruyff (con trai của Johan Cruyff) đã lên kế hoạch để Ajax chiêu mộ Romelu Lukaku về đá tại giải Hà Lan. Lukaku đang mơ hồ tương lai ở Napoli sau vụ lùm xùm chữa chấn thương trước thềm World Cup, và dù Antonio Conte đã rời Napoli nhưng có vẻ Napoli sẽ tin vào Rasmus Hojlund và bán Lukaku để thu tiền về.
Bản tin cập nhật các thương vụ chuyển nhượng mùa hè 2026 đáng chú ý trong ngày 10/7.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-11/07/2026 01:04 AM (GMT+7)