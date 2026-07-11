Trực tiếp chuyển nhượng 11/7: Barcelona đạt thỏa thuận mua Adeyemi giá 22 triệu euro

Greenwood đợi Atletico

Tin từ báo chí Tây Ban Nha cho biết Mason Greenwood vẫn chưa hồi âm với đề nghị của Fenerbahce bởi tiền đạo người Anh vẫn đang chờ tín hiệu của Atletico Madrid. Atletico đã từng đặt Greenwood trong danh sách cầu thủ quan tâm và Greenwood hy vọng rằng Atletico sẽ ngó tới anh nếu bán Julian Alvarez. Greenwood đã từng sống ở Madrid khi thi đấu cho Getafe.