Tin mới nhất bóng đá sáng 9/5: Ten Hag cho cầu thủ MU nghỉ 2 ngày

Ten Hag cho cầu thủ MU nghỉ 2 ngày

Theo tờ The Athletic, các cầu thủ MU đã được HLV Erik Ten Hag cho nghỉ 2 ngày sau trận thua West Ham. Lý do là bởi kể từ tận tháng 9 đến giờ MU mới có lần đầu tiên được nghỉ vào giữa tuần, và Ten Hag do đó cho phép các cầu thủ xả hơi để lấy lại năng lượng do phần lớn họ đã kiệt sức.

HLV Erik Ten Hag

Modric kịp bình phục để đấu Man City

HLV Carlo Ancelotti cho biết tiền vệ Luka Modric đã không gặp vấn đề gì về chấn thương sau trận Real Madrid gặp Osasuna ở chung kết Cúp nhà Vua và do đó sẽ thi đấu ở trận gặp Man City tại Champions League. Modric đã vắng mặt vài tuần cho Real trước khi vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Osasuna và thể lực của anh có vẻ đã ổn trở lại.

Yaya Toure bác tin đồn “nguyền rủa” Man City

Cách đây không lâu đã xuất hiện những bài báo trích dẫn lại lời của Dimitri Seluk, người đại diện của Yaya Toure, rằng cựu cầu thủ người Bờ Biển Ngà này đã nguyền rủa Man City không vô địch Champions League vì tư thù với HLV Pep Guardiola, và giờ lời nguyền đó đã được cho chấm dứt. Nhưng Toure đích thân lên Twitter khẳng định câu chuyện này là “vớ vẩn” và những gì Seluk nói không hề đại diện cho suy nghĩ thực sự của anh.

Nhà của Rodrygo bị trộm

Theo tờ AS, trong lúc Rodrygo Goes tỏa sáng để Real Madrid đánh bại Osasuna 2-1 trong trận chung kết Cúp nhà Vua, nhà riêng của anh đã bị một nhóm trộm đột nhập mặc dù nhà chức trách chưa làm rõ đã có những gì bị lấy trộm. Có vẻ như bọn trộm biết rõ Rodrygo rời nhà khi nào, và sự việc chỉ được phát hiện bởi một nhân viên thuộc tổ an ninh bảo vệ tòa nhà do Rodrygo thuê.

Simeone nói về thay đổi phong cách

HLV Diego Simeone cho biết trong mùa giải này Atletico Madrid đã chơi tấn công nhiều hơn và ghi bàn nhiều hơn do ông chấp nhận rằng phong cách cũ không còn phù hợp với nhân sự trong tay. “Bóng đá luôn thay đổi, tôi nghĩ về Diego Godin và thế hệ của cậu ấy và họ rõ ràng hợp một lối chơi khác so với thế hệ cầu thủ bây giờ. Mọi thứ đều phải được thực hiện nhanh hơn và chính xác hơn”, Simeone nói.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/tin-moi-nhat-bong-da-sang-9/5-ten-hag-cho-cau-thu-mu-nghi-2-ng...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/tin-moi-nhat-bong-da-sang-9/5-ten-hag-cho-cau-thu-mu-nghi-2-ngay-c28a52953.html