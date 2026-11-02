Tin mới nhất bóng đá sáng 2/11: Mbappe hụt Quả bóng vàng vì ích kỷ

Mbappe hụt Quả bóng vàng vì ích kỷ

Bình luận trên Telefoot, cựu tuyển thủ Pháp Bixente Lizarazu cho rằng việc quá coi trọng thành tích cá nhân thay vì tập thể là nguyên nhân khiến Kylian Mbappe "mất điểm" trong cuộc đua Quả bóng vàng 2026. Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid chỉ về nhì sau Harry Kane.

"Mbappe dần trở nên quá đề cao cá nhân, thiếu khiêm tốn, chỉ tập trung vào việc quảng bá bản thân và phần nào phớt lờ người khác. Cậu ấy tạo ấn tượng rằng mình là người duy nhất quan trọng và không ai khác tồn tại. Điều đó có gây hại cho cậu ấy không? Tôi không nghĩ vậy, bởi vì quyết định cuối ucnfg nằm trong tay 100 nhà báo đến từ 100 quốc gia. Bạn có thể ghi rất nhiều bàn thắng, nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải giúp đội bóng giành chiến thắng", Lizarazu cho hay.

Sao trẻ Barca từ chối MU

Tả lời phỏng vấn Mundo Deportivo, Fermin Lopez đã bác bỏ đồn đoán về khả năng chia tay Barcelona để chuyển tới Ngoại hạng Anh, cụ thể là MU. Cầu thủ 23 tuổi cũng tuyên bố muốn kết thúc sự nghiệp tại sân Nou Camp: "Tôi không để ý đến những tin tức kiểu này. Tôi muốn ở lại Barca càng lâu càng tốt và hy vọng sẽ kết thúc sự nghiệp của mình tại câu lạc bộ này".

HLV Al Nassr hé lộ lí do Ronaldo không đá Cúp C1 châu Á

Trả lời truyền thông, HLV Ange Postecoglou đã giải thích lý do loại Cristiano Ronaldo khỏi đội hình Al Nassr trong trận đấu với Pakhtakor (Uzbekistan) tại vòng 4 AFC Champions League Elite (20h45, 2/11). Ngoài CR7, cả Kingsley Coman lẫn Mohamed Simakan cũng vắng mặt do ban huấn luyện muốn giảm bớt gánh nặng thể lực cho bộ ba ngôi sao".

"Tôi quyết định cho Ronaldo, Coman và Simakan nghỉ ngơi vì lịch thi đấu dày đặc và tần suất di chuyển cao", HLV Postecoglou phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu.

Bayern nguy cơ mất 2 thủ môn hàng đầu ở đại chiến Atletico

Theo Bild, Bayern Munich nhiều khả năng không có sự phục vụ của bộ đôi thủ môn Manuel Neuer và Jonas Urbig ở đại chiến Atletico thuộc khuôn khổ Champions League (3h, 4/11). Trong khi Neuer vắng mặt ở 3 trận gần nhất vì viêm gân dai dẳng ở chân, Urbig cũng gặp phải chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu ở trận hòa Dortmund 2-2.