Tin mới nhất bóng đá tối 31/3: Onana quyết tâm lấy lại vị trí tại Man United

ĐT Anh chơi lớn vì World Cup

Do điều kiện thi đấu tại World Cup 2026 sẽ cực kỳ nóng nên HLV Thomas Tuchel đã lên kế hoạch giúp các cầu thủ Anh sớm thích nghi với tình hình và được LĐBĐ Anh chấp thuận. Theo đó, các cầu thủ trong nhóm có thể được dự World Cup đều lắp buồng oxy cao áp và phòng xông hơi ánh sáng đỏ tại nhà để gia tăng khả năng hồi phục cơ thể. Mặc dù vậy, các cầu thủ ĐT Anh quyết định bỏ tiền túi thay vì để LĐBĐ Anh chi tiền.

Onana quyết tâm lấy lại vị trí tại Man United

Theo Fabrizio Romano, thủ thành Andre Onana chia sẻ không có ý định rời Man United trong mùa hè này. Thủ môn người Cameroon quyết tâm giành lại vị trí đã mất về tay Senne Lammens. Tuy nhiên, điều này rất khó xảy ra bởi thủ thành người Bỉ đang chơi cực hay kể từ khi được bắt chính.

Ghana bất ngờ sa thải HLV trưởng

Sau khi thua Đức 1-2 trong trận giao hữu mới đây, LĐBĐ Ghana gây sốc khi sa thải HLV Otto Addo ở thời điểm World Cup chỉ còn 3 tháng nữa là bắt đầu. Dưới thời Addo, Ghana có thành tích 9 thắng, 9 hòa, 9 thua và điều quan trọng nhất là Ghana giành vé dự World Cup 2026.

Barca nhắm 2 cầu thủ nếu không mua đứt Rashford

Theo tin từ Mundo Deportivo, nếu không mua đứt Marcus Rashford trong hè này từ MU thì Barcelona sẽ chuyển sang 2 mục tiêu khác. Họ đang nhắm đến Andreas Schjelderup của Benfica cho vị trí này, anh đang ghi 7 bàn & 4 kiến tạo trong 36 trận ra sân cho đội bóng của Jose Mourinho. Bên cạnh đó Barca có thể sẽ mua lại cựu học viên Jan Virgili của lò La Masia, cầu thủ này đã chuyển sang Mallorca mùa hè năm ngoái nhưng Barca vẫn giữ điều khoản mua lại.

Pochettino ngỏ cửa với việc ở lại Mỹ lâu dài

HLV Mauricio Pochettino cho hay ông vẫn đang để ngỏ khả năng ở lại với ĐT Mỹ sau World Cup, mặc dù có tin đồn ông sẽ được Tottenham mời về. “Chúng tôi chưa nói về việc đó nhưng liên đoàn bày tỏ sự hài lòng với công việc hiện tại của tôi. Nếu họ muốn tôi ở lại thì tại sao không?”, ông nói.

HLV tuyển Canada nói fan nên “đốt áo của Italia”

Trước khả năng Italia đoạt vé dự World Cup 2026 và thi đấu tại Canada, HLV trưởng Jesse Marsch của tuyển Canada cho rằng fan Canada nên toàn tâm toàn ý cổ động cho đội nhà thay vì cổ vũ cho quốc gia gốc gác của họ. “Tôi muốn thấy tất cả các khán đài rực màu đỏ. Tôi hiểu rằng có rất nhiều kiều dân Italia ở Canada và chính tôi cũng từng sống tại Italia, và họ có quyền cổ vũ cho Italia. Nhưng nếu Canada đấu Italia? Hãy phủ đỏ các khán đài và đốt những áo đấu màu xanh”, Marsch bình luận một cách vui đùa.

Cole Palmer xứng đáng với mức phí 200 triệu bảng

Trả lời phỏng vấn OLBG, cựu cầu thủ Chelsea và Man City, Scott Sinclair cho rằng khả năng Cole Palmer rời Chelsea rất khó, ngay cả khi "The Blues" không giành vé dự Champions League. Thậm chí, Sinclair khẳng định Palmer xứng đáng với mức phí 200 triệu bảng:

“Nếu Chelsea không giành được suất dự Champions League, quyết định hoàn toàn thuộc về Palmer. Nhưng Chelsea là câu lạc bộ lớn và tôi không nghĩ bất kỳ cầu thủ nào lại muốn rời đi. Palmer là cầu thủ hàng đầu, là một trong những người giỏi nhất Ngoại hạng Anh. Tôi chắc chắn sẽ xuất hiện mức phí chuyển nhượng 200 triệu bảng. Cậu ấy đã ký hợp đồng dài hạn với Chelsea nên chỉ thời gian mới trả lời được".

"Chỉ Redknapp hoặc Mourinho mới cứu nổi Tottenham"

Nhận định trên ITV News London, cựu cầu thủ Chris Kamara nhận định Tottenham cần mẫu HLV như Harry Redknapp hoặc Jose Mourinho để vực dậy câu lạc bộ sau khi sa thải Igor Tudor - lần "thay tướng" thứ 2 ở mùa giải này:

"Điều câu lạc bộ cần là một cú hích. Họ đã thử những HLV trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, vậy tại sao không thử Harry Redknapp hay Jose Mourinho, chỉ cần một người nào đó trong số họ có thể đến và mang lại sự thay đổi lớn cho đội bóng. Hãy tưởng tượng Jose bước xuống con đường dẫn vào sân vận động mới với tất cả người hâm mộ phía sau - đó sẽ là khoảnh khắc mang tính biểu tượng".

Dàn sao Brazil được so sánh với Ronaldo, Ronaldinho

Trả lời ESPN, tiền đạo Joao Pedro cho rằng dàn tuyển thủ Brazil hiện tại tài năng không kém lứa huyền thoại như Romario, Ronaldo "béo" hay Ronaldinho - những người từng giúp "Vũ công samba" giành cúp vàng World Cup:

"Ngày xưa Brazil có Ronaldo, Ronaldinho, Romario, nhưng nếu nhìn vào hiện nay, chúng tôi cũng có những cầu thủ như vậy. Chúng tôi có Vinicius ở Real Madrid, Raphinha ở Barcelona, ​​tôi và Estevao ở Chelsea. Tất cả đều chơi cho những câu lạc bộ hàng đầu. Điều đáng lo ngại là đã lâu rồi Brazil chưa vô địch World Cup. Chúng tôi là đội tuyển quốc gia mạnh nhất thế giới, và khi bạn không giành được danh hiệu nào trong thời gian dài, áp lực sẽ ngày càng lớn".

Madueke lỡ đại chiến Cúp C1 cùng Arsenal?

Theo The Athletic, Noni Madueke đang đối diện nguy cơ không thể góp mặt ở trận tứ kết lượt đi Champions League của Arsenal gặp Sporting CP vào ngày 8/4. Cầu thủ 24 tuổi dính chấn thương đầu gối khi khoác áo ĐT Anh và bị trả về CLB chủ quản sớm. Ngoài Madueke, 10 ngôi sao Arsenal khác cũng sớm chia tay đội tuyển quốc gia.