Enzo Fernandez "thả thính" Real, dễ thành "bom tấn" đáng chú ý nhất mùa hè

Enzo công khai "thả thính" Real Madrid

Vài tuần trở lại đây, tương lai của Enzo Fernandez đang trở thành đề tài "nóng" trên khắp các mặt báo. Bản thân tiền vệ người Argentina cũng thẳng thắn nói rằng "tôi không biết nữa" khi được hỏi về việc tiếp tục gắn bó với Chelsea. Trong buổi phỏng vấn mới nhất, cựu sao River Plate lại khiến fan của "The Blues" đứng ngồi không yên khi công khai "thả thính" Real Madrid.

Enzo Fernandez mơ được sống tại Real Madrid

Khi được hỏi sẽ chọn thành phố nào nếu rời London, Enzo không ngần ngại khẳng định: "Tôi thích sống ở Tây Ban Nha, đặc biệt là ở Madrid. Nơi đó khiến tôi gợi nhớ tới Buenos Aires. Các cầu thủ luôn thích sống ở nơi như vậy. Ở đó, tôi có thể nói tiếng mẹ đẻ. Tôi có thể nói tốt tiếng Anh nhưng tôi cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng tiếng Tây Ban Nha".

Tiền vệ người Argentina cũng rất thẳng thắn khi khẳng định chưa hề liên hệ với Real Madrid trong thời gian qua: "Về Real Madrid, thành thật mà nói tôi chưa hề tiếp xúc với họ. Hiện tại, tôi chỉ tập trung vào những trận đấu còn lại của Chelsea. Sau đó, tôi sẽ thi đấu World Cup cùng ĐT Argentina. Sau tất cả những sự kiện ấy, tôi mới nghĩ về tương lai".

Lý do Enzo muốn rời Chelsea

Thực tế, Enzo Fernandez đang là cầu thủ hay nhất của Chelsea. Tiền vệ người Argentina đã có 12 bàn và 6 kiến tạo sau 46 lần ra sân ở mùa giải này và là một trong những nhân tố quan trọng nhất đem về chức vô địch Conference League cũng như FIFA Club World Cup ở mùa giải trước.

Enzo đang chơi rất hay nhưng Chelsea càng ngày càng thiếu ổn định

"The Blues" hiện tại đang có vấn đề cực lớn và đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với Champions League lần thứ 2 trong 3 mùa gần nhất. Đây là hệ quả của việc mua sắm nhiều nhưng lại không có phát triển định hướng cụ thể khiến đội bóng rơi vào tình trạng thiếu ổn định.

Sau khi chi cả tỷ USD trên thị trường chuyển nhượng, Chelsea biến bản thân trở thành "trạm trung chuyển cầu thủ" hơn là đội bóng. Mặc dù mua rất nhiều nhưng đội hình của "The Blues" lại mất cân bằng. Không những vậy, Chelsea còn liên tục thay đổi HLV và mỗi người lại có một triết lý bóng đá riêng khiến các cầu thủ luôn rơi vào thế bị động.

Enzo Fernandez đang ở đỉnh cao của sự nghiệp nên mong muốn tới đội bóng ổn định hơn, có tham vọng nhiều hơn cũng là điều dễ hiểu.

Đánh giá khả năng "bom tấn" được kích hoạt

Chelsea đã phải bỏ ra hơn 100 triệu euro, và có thể tăng lên thành 120 triệu euro trong tương lai để có được Enzo từ Benfica cách đây 3 năm. Hợp đồng của tiền vệ người Argentina còn thời hạn tới năm 2030. Với phong độ hiện tại của tiền vệ này, Chelsea chắc chắn sẽ không dễ nói chuyện trên bàn đàm phán.

Real Madrid đang khao khát một ông chủ tuyến giữa thực thụ sau khi Toni Kroos ra đi. Bởi vậy, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha muốn chiêu mộ Enzo cũng không quá khó hiểu. Với khả năng "chơi chiêu" của chủ tịch Florentino Perez, Real Madrid hoàn toàn có thể "kích hoạt bom tấn" mang tên Enzo Fernandez.

Phương án dễ thấy nhất là "Kền kền trắng" có thể sử dụng chiêu "2 đổi 1". Họ đang muốn bán bớt một trong hai tiền vệ trung tâm lúc này là Camavinga và Tchouameni. Cả hai đều còn trẻ nên Chelsea nhiều khả năng sẽ đồng ý đổi. Nếu cần bồi thêm, một cái tên như Brahim Diaz, Gonzalo Garcia hay thậm chí cả Rodrygo cũng có thể được Real Madrid đưa lên bàn đàm phán. Đó rõ ràng là lời đề nghị khó khước từ với đội bóng thích mua cầu thủ trẻ để đầu tư như Chelsea.