"Chung kết" Ngoại hạng Anh: Siêu thủ môn đua tài, Donnarumma - Raya ai "ngon" hơn?

Áp lực “bottle” và những hoài nghi không công bằng

Trước thềm cuộc đại chiến cuối tuần này, không ít CĐV Arsenal tỏ ra khó hiểu khi đội bóng của họ liên tục bị đặt dấu hỏi về nguy cơ “đánh rơi bản lĩnh”. Thực tế, những cáo buộc như vậy vốn mang tính đơn giản hóa vấn đề. Nếu nói về sự ổn định tâm lý, Manchester City cũng không hẳn là điểm tựa đáng tin hơn.

NHM chờ đợi trận đấu được mệnh danh là "chung kết" Ngoại hạng Anh 2025/26 giữa Man City và Arsenal

Đội bóng của Pep Guardiola chỉ thắng 5/13 trận tại Premier League trong năm 2026, từng để tuột lợi thế trước Chelsea không có HLV chính thức, đồng thời mất điểm trước Nottingham Forest, West Ham và Tottenham – những đội đang nằm ở nhóm cuối bảng. Dù Man City có truyền thống tăng tốc ở giai đoạn này, đội hình hiện tại, đặc biệt là hàng thủ, đã có nhiều thay đổi.

Ở chiều ngược lại, Arsenal cũng không ổn định hơn so với nửa đầu mùa, khi họ từng đánh rơi điểm vì những bàn thua muộn trước Sunderland và Aston Villa. Vấn đề cốt lõi của “Pháo thủ” nằm ở hàng công: thiếu khả năng ghi bàn để kết liễu trận đấu. Đây vốn là điểm yếu kéo dài chứ không phải mới xuất hiện.

“Bản lĩnh” – câu chuyện của kết quả và ký ức

Khái niệm “bottle” thường chịu ảnh hưởng lớn từ kết quả cuối cùng. Năm 1995, thủ môn Tim Flowers của Blackburn Rovers từng nhiều lần nhấn mạnh về “bản lĩnh” nhờ chiến thắng trước Newcastle. Dù vậy, Blackburn chỉ giành 7 điểm trong 6 trận cuối và phải chờ Manchester United sảy chân ở vòng hạ màn mới đăng quang.

Sau này, một số cầu thủ Blackburn thừa nhận họ căng thẳng đến mức “chạy không nổi” ở trận cuối. Nhưng vì họ vô địch, phát biểu của Flowers được xem là minh chứng cho bản lĩnh, thay vì điều ngược lại. Điều đó cho thấy cách lịch sử thường được viết lại dựa trên kết quả cuối cùng.

Donnarumma với bài toán không chiến

Trong bối cảnh hiện đại, vai trò của thủ môn ngày càng phức tạp. Nếu trước đây họ được đánh giá cao ở khả năng chơi chân, thì mùa giải 2025/26 lại chứng kiến xu hướng khai thác mạnh các quả phạt góc xoáy vào trong, buộc thủ môn phải thể hiện bản lĩnh trong các pha không chiến.

Donnarumma, với thể hình vượt trội, lẽ ra phải chiếm ưu thế. Tuy nhiên, anh lại gặp nhiều vấn đề ở các tình huống cố định. Bốn lần mùa này, Manchester City thủng lưới từ các quả phạt góc xoáy vào trong, với hình ảnh Donnarumma lúng túng hoặc phản ứng chậm.

Trước West Ham, anh lao ra nhưng không chạm bóng, tạo điều kiện cho Konstantinos Mavropanos ghi bàn. Trong chiến thắng 5-4 trước Fulham, cú đẩy bóng thiếu dứt khoát của thủ môn người Italia giúp Samuel Chukwueze ghi bàn quyết định.

Ở trận gặp Bournemouth, pha đấm bóng lỗi của Donnarumma tạo cơ hội cho Tyler Adams lập công. Còn trước Newcastle, sai lầm phán đoán của cựu thủ môn PSG buộc đồng đội phải phá bóng ngay trên vạch vôi, trước khi đối thủ ghi bàn ở pha bóng hai.

Dù vậy, Donnarumma cũng có những trận đấu chắc chắn, như trước chính Arsenal hay Liverpool. Anh vẫn mang dáng dấp của “thủ môn cho những trận cầu lớn”, nhưng rõ ràng chưa thực sự thoải mái với đặc thù bóng đá Anh. Và Arsenal chắc chắn sẽ tận dụng điểm yếu này!

Raya và rủi ro từ đôi chân

Nếu Donnarumma gặp khó trên không, thì David Raya lại đối mặt với áp lực từ khả năng chơi chân. Khác với người dự bị Kepa Arrizabalaga (người từng giữ bóng quá lâu để “nhử” pressing của Man City ở chung kết Carabao Cup), Raya thường xử lý nhanh và gọn gàng hơn.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, những sai sót đã bắt đầu xuất hiện. Trong chiến thắng chật vật 1-0 trước Brighton, đường chuyền thiếu lực của Raya cho Declan Rice suýt khiến Arsenal trả giá, nếu không có pha cứu thua ngay trên vạch vôi của Gabriel.

Ở trận gặp Bournemouth cuối tuần trước, Raya tiếp tục thiếu chính xác trong các pha phát động, với đường chuyền lỗi cho Martin Zubimendi bị Marcus Tavernier cắt được. Một tình huống khác, anh xử lý bằng má ngoài chân phải đầy khó hiểu và suýt biếu không cơ hội cho Evanilson.

Lối chơi triển khai từ tuyến dưới của Arsenal vì thế trở nên thiếu thuyết phục, và bàn thua trước Bournemouth đến từ một tình huống mất bóng nguy hiểm. Manchester City chắc chắn sẽ pressing mạnh để khai thác điểm yếu này, buộc Arsenal có thể phải chơi trực diện hơn thường lệ.

Donnarumma và Raya có cơ hội lớn để chứng tỏ tài năng

Trận chiến của sự thận trọng

Những cuộc đối đầu giữa Pep Guardiola và Mikel Arteta thường không mang lại thứ bóng đá cởi mở. Thống kê trong các lần chạm trán trước cho thấy sự thận trọng đến mức cực đoan: từ trận hòa 2-2 tại Etihad với những con số kỳ lạ, đến trận hòa 1-1 tại Emirates khi Man City chỉ cầm bóng 33%, thấp nhất trong sự nghiệp của Guardiola.

Cả hai đội hiện tại đều không đạt đến đỉnh cao như cuộc đua vô địch hai mùa trước. Vì thế, trận đấu này nhiều khả năng sẽ không được định đoạt bởi những pha bóng đẹp hay số cơ hội rõ rệt.

Trong bối cảnh đó, vai trò của các thủ môn trở nên đặc biệt quan trọng. Phản xạ cản phá có thể là bản năng, nhưng những yếu tố như kiểm soát bóng hay làm chủ không gian lại phụ thuộc nhiều vào bản lĩnh. Và đây là thứ sẽ được kiểm chứng rõ ràng tại Etihad cuối tuần này!

