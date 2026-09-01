Messi có thi đấu thêm 1 trận cho ĐT Argentina trước khi chia tay?

Lionel Messi đã nói lời chia tay với ĐT Argentina sau hơn 2 thập kỷ gắn bó. Quyết định được anh đưa ra sau hành trình tới ngôi Á quân World Cup 2026, khép lại sự nghiệp quốc tế đầy vinh quang với 1 chức vô địch World Cup và 2 chức vô địch Copa America.

Messi khép lại sự nghiệp quốc tế hơn 20 năm của mình

Quyết định của Messi được đưa ra hơn 1 tháng sau khi World Cup kết thúc, thực tế cách đây không lâu đã có tin đồn anh sẽ giã từ đội tuyển và sẽ được LĐBĐ Argentina (AFA) tổ chức một trận đấu để tôn vinh. Dù vậy việc Messi công bố quyết định của mình khi bước sang tháng 9 đang để lại sự mơ hồ từ dư luận.

Theo TYC Sports (Argentina), AFA sẽ cho Messi được quyết định việc anh có muốn tổ chức trận đấu tri ân hay không. Messi mất bố cách đây không lâu do bạo bệnh và AFA không muốn ép anh dự một trận bóng mà anh không có tâm trạng để góp mặt.

Toàn bộ giai đoạn FIFA Days của Argentina từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 đang để trống, tức không có trận đấu nào được lên lịch. TYC Sports cho biết AFA cách đây 1 tháng đã nhận được lời mời sang thi đấu ở Trung Quốc, nhưng các lãnh đạo AFA đã chần chừ chính vì họ chưa biết Messi có tiếp tục đá cho ĐTQG không. Giờ quyết định của anh đã rõ và kế hoạch đó cũng phải dẹp.

Nguồn tin cho hay nếu Messi đồng ý, AFA sẽ tổ chức 1 trận đấu sân nhà diễn ra tại Estadio Monumental, sân nhà của CLB River Plate ở Buenos Aires. Sức chứa sân nhà là 85.000 chỗ ngồi và bảo đảm cho lễ chia tay Messi được diễn ra trong không khí hoành tráng.

CLB Newell's Old Boys đang làm tất cả để Messi trở về nhà thi đấu dù chỉ 1 lần

Trong khi đó, CLB Newell’s Old Boys đã có những hoạt động trên mạng xã hội để tôn vinh sự nghiệp quốc tế của Messi. Họ cũng không quên bày tỏ sự hy vọng rằng họ sẽ đưa anh trở về nhà để đá dù chỉ 1 trận đấu nữa cho đội bóng thưở niên thiếu.

Thủ môn Josué Reinatti của Newell sau một trận đấu mới đây cho biết: “Hôm nay cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử đã từ giã đội tuyển và chúng tôi đều hy vọng anh ấy sẽ về nhà, tất cả chúng tôi đều đang đợi. Tôi không biết những gì tôi nói có đến được với anh ấy không, tôi chỉ muốn nói với anh ấy rằng tất cả chúng tôi đều coi anh ấy như một người anh”.

Chủ tịch Ignacio Boero của Newell cũng cho biết ông hy vọng nếu ĐT Argentina có 1 trận đấu tri ân Messi, trận đấu đó sẽ diễn ra tại Estadio Marcelo Bielsa, sân nhà của Newell, để thành phố quê hương dược đón người con xa xứ trở về. Họ hàng Messi tất nhiên vẫn sống ở đây, Messi cũng giữ liên lạc với một nhóm bạn đã chơi ở đội trẻ Newell cùng anh, thậm chí con trai Thiago của Messi có thẻ hội viên danh dự của CLB.