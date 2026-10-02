Nico O’Reilly rút khỏi ĐT Anh

Hậu vệ trái Nico O’Reilly đã rút khỏi đại bản doanh của ĐT Anh sau khi dính chấn thương. O’Reilly bị đau và vắng mặt trận thắng CH Czech nên đã được HLV Thomas Tuchel cho trở về Man City kiểm tra. O’Reilly sẽ vắng mặt 2 trận còn lại ở đợt FIFA Days này của ĐT Anh là gặp Croatia và CH Czech đều ở UEFA Nations League.

Nico O'Reilly

Roma có khả năng bị cấm dự cúp châu Âu mùa sau

Theo tin từ báo chí Italia, AS Roma đang đối mặt với án phạt từ UEFA do vi phạm luật công bằng tài chính. Họ đã không đáp ứng được yêu cầu của UEFA về con số trong sổ sách, do CLB quyết định đáp ứng yêu cầu của HLV Gian Piero Gasperini là giữ vững một nhóm cầu thủ ông tin tưởng để duy trì chuyên môn. Việc Roma nhiều mùa vi phạm khiến UEFA có khả năng không phạt tiền lần này nữa mà họ cấm luôn Roma dự cúp châu Âu mùa sau.

McTominay tập trở lại

Tiền vệ Scott McTominay đã trở lại tập luyện cho Napoli sau khi tiến hành phẫu thuật để chữa chứng rối loạn nhịp tim. McTominay đã vắng mặt từ đầu tháng 9 và dù anh đã được cho phép tập với bóng vào lúc này, cầu thủ người Scotland vẫn đang ở thể trạng thấp và có thể phải mất 2 tuần nữa để đủ khả năng thi đấu.

Ghana chấm dứt vụ lùm xùm quanh ghế HLV trưởng

LĐBĐ Ghana cuối cùng đã chấm dứt những ngày tháng mà ghế HLV trưởng của họ không rõ ra sao. Cách đâ 6 tháng HLV Carlos Queiroz đã được bổ nhiệm để dẫn dắt Ghana tại World Cup nhưng sau khi hết giải ông đã xin từ chức. Dẫu vậy LĐBĐ Ghana cách đây gần 1 tháng lại công bố họ đạt thỏa thuận chính thức giữ chân Queiroz, cho tới khi gần đây cả hai bên cuối cùng cũng chia tay sau khi đồng thuận hủy hợp đồng. Điều này được cho là vì đang có lục đục nội bộ giữa các lãnh đạo liên đoàn.

Mỹ xin đăng cai giải nữ Club World Cup đầu tiên

Mỹ đã trở thành quốc gia mới nhất đề nghị đăng cai giải Club World Cup đầu tiên dành cho các CLB nữ, thi đấu trong tháng 1/2028. Giải này sẽ có thể thức giống giải nam nhưng số suất cho các CLB của Mỹ sẽ nhiều lên do các đội Bắc Mỹ có trình độ rất cao ngang tầm các đội mạnh châu Âu. Được biết Mỹ muốn tổ chức giải này chỉ ở khu vực miền Tây, với 2 thành phố chủ đạo là Los Angeles và San Diego đều ở bang California.