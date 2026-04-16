Ngỡ ngàng Ronaldo bị nôn mửa: Fan lo sốt vó, tình trạng sức khỏe ra sao?

Ronaldo bị nôn mửa trong phòng vệ sinh

Cristiano Ronaldo vừa cùng Al Nassr giành chiến thắng 1-0 trước Al Ettifaq trong trận đá sớm vòng 29 Saudi Pro League. Chiến thắng này giúp Al Nassr tạm thời nới rộng khoảng cách lên thành 8 điểm với đội đang xếp thứ hai là Al Hilal. Tuy nhiên, thông tin đáng chú ý nhất sau trận đấu này là tình hình sức khỏe của siêu sao người Bồ Đào Nha.

Ronaldo chỉ tay vào bụng trên đường rời sân

CR7 được thay ra ở phút 90+8 và đi thẳng vào đường hầm. Ronaldo không trở lại sân để chào khán giả sau đó. Bởi vậy, nhiều phóng viên đã đặt vấn đề liệu có phải siêu sao người Bồ Đào Nha "dỗi" do bị thay ra không? HLV Jorgen Jesus phủ nhận điều này và tiết lộ thêm.

"Tôi đã nghĩ tới việc không sử dụng Ronaldo trong trận đấu này. Cậu ấy không có được thể trạng tốt nhất khi đang bị đau ở phần dạ dày và mệt mỏi toàn thân. Tuy nhiên, Ronaldo vẫn nén đau để thi đấu. Cậu ấy chỉ xin rời sân vì không chịu được nữa. Sau khi bước vào phòng thay đồ, Ronaldo bị nôn mửa nên không thể trở lại".

Thông tin từ HLV Jorge Jesus nhanh chóng được nhiều nguồn xác nhận. Một khán giả đã quay được cảnh Ronaldo chỉ vào phần bụng của mình khi rời sân. Máy quay của nhà đài cũng bắt được cảnh CR7 xoa phần bụng với vẻ mặt rất khó chịu khi trao đổi cùng đồng đội trong đường hầm trước khi bước vào hiệp hai.

Nguyên nhân mơ hồ

Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến việc Ronaldo nôn mửa. Al Nassr đang giữ kín thông tin khiến giới mộ điệu buộc phải suy đoán. Có người cho rằng đây chỉ là vụ ngộ độc thực phẩm nhẹ và Ronaldo sẽ khỏe lại sau vài ngày.

Tuy nhiên, ý kiến này bị phản bác do CR7 có chế độ ăn rất khoa học và tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn của các chuyên gia dinh dưỡng. Từ trước đến này, siêu sao người Bồ Đào Nha chưa bao giờ được ghi nhận gặp vấn đề về đường tiêu hóa.

Nhìn ngược lại vấn đề, nếu như Ronaldo tuân thủ chế độ nghiêm ngặt, vì sao cầu thủ này lại bị đau dạ dày? Liệu có phải thời tiết quá nóng tại Saudi Arabia khiến CR7 không chịu được? Rất nhiều câu hỏi đang chưa có lời đáp về vấn đề này.

Hãy cùng chờ thêm thông tin từ chính Al Nassr và Ronaldo. Nên nhớ rằng World Cup 2026 đã cận kề và CR7 chắc chắn không muốn lỡ lần cuối tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.