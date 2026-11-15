Tin mới nhất bóng đá sáng 16/11: Haaland cân bằng kỳ tích 52 năm

Haaland cân bằng kỳ tích 52 năm

Ở trận thắng 3-1 của ĐT Na Uy trước ĐT Xứ Wales trong khuôn khổ UEFA Nations League, Erling Haaland đóng góp 1 kiến tạo và 1 bàn thắng. Theo thống kê, siêu sao thuộc biên chế Man City đã cán mốc 66 bàn sau 60 trận cho đội tuyển quê nhà. Đáng nói hơn, anh trở thành cầu thủ châu Âu đầu tiên đạt thành tích 66 bàn/60 trận quốc tế kể từ Gerd Muller (ĐT Đức) năm 1974, tức đã cách đây 52 năm.

Haaland duy trì phong độ ghi bàn "khủng"

Không chỉ vậy, Haaland là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá có hiệu suất hơn 1 bàn mỗi trận ở đội tuyển quốc gia cũng như đấu trường UEFA Champions League (61 bàn/60 trận).

Brazil thua sốc Nhật Bản, Romario đòi sa thải Ancelotti

Trả lời truyền thông sau khi chứng kiến ĐT Brazil thua sốc ĐT Nhật Bản 2-3, với bàn thắng quyết định được ghi vào phút 90, huyền thoại Romario đã kêu gọi Liên đoàn bóng đá quốc gia Nam Mỹ sa thải HLV Carlo Ancelotti:

" Ancelotti, mọi chuyện đã kết thúc rồi! Hãy thu dọn đồ đạc và rời đi! Không ai nghi ngờ thành tích của ông. Ông là một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất mà bóng đá thế giới từng chứng kiến, nhưng ông chỉ chứng minh điều đó ở cấp câu lạc bộ. Còn với đội tuyển quốc gia Brazil, cho đến nay, ông chưa cho thấy mình đủ năng lực. Chúng tôi đã chịu đựng đủ rồi!".

"Harry Kane xứng giành Quả bóng vàng hơn Yamal"

Trong cuộc họp báo trước trận Tây Ban Nha - Anh (2h45, 16/11), tiền vệ Declan Rice khẳng định Harry Kane hoàn toàn xứng đáng giành Quả bóng vàng nếu đặt lên bàn cân so sánh với Lamine Yamal: "Tôi hiểu rằng tất cả các cầu thủ Tây Ban Nha chắc chắn sẽ nói rằng Lamine Yamal là người xứng đáng nhất với chiến thắng này.

Lamine là cầu thủ xuất sắc, một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới, và cậu ấy sẽ giành được nhiều giải thưởng Quả bóng vàng trong tương lai, nhưng tôi tin rằng chiến thắng lần này của Harry là quyết định đúng đắn, và cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng này".

Ghi cú đúp trước Bồ Đào Nha, Hojlund đạt thành tích tốt hơn ở Napoli

Rasmus Hojlund là một trong những cái tên gây ấn tượng nhất của ĐT Đan Mạch trong trận thắng Bồ Đào Nha 4-1. Đáng chú ý, cú đúp ở trận đấu này giúp cựu tiền đạo MU cán mốc 5 pha lập công tại UEFA Nations League 2026/27, vượt thành tích của chính anh trong màu áo Napoli mùa giải này. Cụ thể, Hojlund chỉ có 3 pha lập công trên mọi đấu trường (bao gồm Serie A, Champions League).