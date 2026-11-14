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Tin mới nhất bóng đá sáng 14/11: HLV Tottenham xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh tháng 10

Sự kiện: Điểm tin bóng đá

HLV De Zerbi của Tottenham đã được bình chọn trở thành HLV xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh trong tháng 10 đã qua.

HLV Tottenham xuất sắc nhất Ngoại hạng Anh trong tháng 10

Roberto De Zerbi đã được vinh danh là Huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng của Ngoại hạng Anh trong tháng 10. Chiến lược gia này từng giúp Tottenham iành ba chiến thắng liên tiếp.

Thành tích này có vẻ khó tin sau khởi đầu mùa giải tồi tệ khi họ không thắng được bất kỳ trận nào trong 6 vòng đấu đầu tiên. Tuy nhiên, mọi thứ đã khởi sắc đáng kể vào tháng 10 với một loạt thành công của Tottenham trước Coventry City, trên sân khách trước Chelsea và trên sân nhà trước Crystal Palace.

HLV De Zerbi được vinh danh

HLV De Zerbi được vinh danh

Baleba nói lời tạm biệt Carrick

Sau khi Carrick rời khỏi ghế nóng tại MU, tiền vệ Carlos Baleba đã gửi lời tạm biệt xúc động. Tiền vệ này đăng tải dòng trạng thái lên trang mạng xã hội cá nhân: "Cảm ơn thầy Carrick vì tất cả". Baleba từng gia nhập MU vào tháng 8 năm nay. Anh cũng là bản hợp đồng cuối cùng trong nhiệm kỳ của Carrick tại sân Old Trafford. 

JJ Gabriel tập luyện một mình ở Madrid

Theo tờ AS, ngôi sao 16 tuổi JJ Gabriel của MU đang tập luyện một mình ở Madrid để duy trì thể lực, và Real Madrid đang tiến hành các bước tiếp theo để chiêu mộ cầu thủ này. Nhưng JJ Gabriel không bận tâm đến những điều gây xao nhãng này anh chỉ muốn tiếp tục tập luyện trong khi chờ đợi quyết định về tương lai của mình. JJ Gabriel kỳ vọng sẽ trở thành cầu thủ của Real Madrid và muốn chuẩn bị thể lực thật tốt cho điều đó.

Raphinha quyết ra sân đấu Nhật Bản

Raphinha gặp chấn thương trước ngày Brazil đối đầu Nhật Bản ở trận giao hữu. Nhưng không vì vậy mà ngôi sao này từ bỏ ý định tham gia trận cầu này: "Tôi gặp vấn đề nhỏ ở đầu gối, nhưng không đủ nghiêm trọng để ngăn cản tôi thi đấu. Mọi người ở đây rất thân thiện với tôi và cả đồng đội tôi, thật sự ấm lòng khi thấy tình cảm mà họ dành cho chúng tôi".

Carrick lần đầu lên tiếng sau khi bị MU sa thải
Carrick lần đầu lên tiếng sau khi bị MU sa thải

Michael Carrick đã gửi lời chia tay đầy xúc động tới người hâm mộ MU sau khi bị sa thải, đồng thời thừa nhận đội bóng không đạt được kết quả như kỳ...

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/tin-moi-nhat-bong-da-sang-1411-hlv-tottenha...

-14/11/2026 00:10 AM (GMT+7)
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