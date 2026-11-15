Dự đoán tỷ số Tây Ban Nha – Anh: Đụng độ trực tiếp cho ngôi đầu (Nations League)

Mục tiêu phải thắng

Đây là cuộc đấu trực tiếp tranh ngôi đầu bảng, ĐT Anh phải thắng sau khi đã thua ở trận lượt đi, trong khi Tây Ban Nha chỉ cần một kết quả hòa. 2 đội đều đã chắc vé tứ kết nên không lo mất gì đáng kể trong màn đại chiến này.

Sau khi thắng đậm Croatia 7-0 để chắc vé tứ kết hồi tháng 10, ĐT Anh ở đợt tập trung này đã vượt qua cũng đối thủ đó với tỷ số 2-1 tại Wembley trước khi lên đường sang Tây Ban Nha. Họ vẫn kém TBN 3 điểm trên BXH, nhưng thắng dù với tỷ số nào cũng sẽ đưa ĐT Anh lên ngôi nhất bảng nhờ hơn hiệu số.

“Tam Sư” đang có phong độ ổn định khi họ ghi bàn ở 11 trận liên tiếp, chuỗi trận kém chỉ 1 trận so với chính Tây Ban Nha. Bên cạnh đó ĐT Anh cũng đã có 3 trận giữ sạch lưới cho tới khi bị Petar Sucic ghi bàn ở trận gặp Croatia vừa qua.

Chuỗi bất bại vẫn vững vàng

Tây Ban Nha trong khi đó đã thắng cả 5 trận, đội duy nhất của nhóm A làm được điều này, và trận nào họ cũng ghi ít nhất 2 bàn. Các bàn thắng của Alex Baena và Marc Pubill giúp HLV Luis de la Fuente vượt qua CH Czech 2-0 mà không có tam tấu chủ lực Yamal – Nico Williams – Oyarzabal.

Nhưng sức mạnh hàng công chỉ là một phần, ĐT Tây Ban Nha cũng cực kỳ vững ở mặt trận phòng ngự cộng thêm tuyến giữa thuộc hàng mạnh nhất thế giới. Đã 43 trận liên tiếp TBN không thua và trong chuỗi trận đó họ đã 2 lần vượt qua ĐT Anh, 1 lần ở chung kết EURO 2024 và lần còn lại là tháng trước với tỷ số 3-2 tại Wembley.

Lần cuối ĐT Tây Ban Nha thua ĐT Anh đã là từ tận 2018 khi Raheem Sterling và Marcus Rashford ghi bàn để HLV Gareth Southgate có được 3 điểm cũng trong khuôn khổ UEFA Nations League, thậm chí cũng với tỷ số 3-2. Đáng nói là trước trận đó, TBN cũng đã thắng Anh tại Wembley 2-1.

Quân mạnh trở lại

ĐT Anh sẽ có sự trở lại quan trọng của ngôi sao tuổi teen Myles Lewis-Skelly sau khi hết án treo giò, bên cạnh đó Ezri Konsa cũng có thể thi đấu sau khi đã vắng mặt trận gặp Croatia. HLV Thomas Tuchel hiện đang theo dõi thêm tình hình của hậu vệ biên Djed Spence, người có thể sẽ có nhiệm vụ đối phó với Baena đêm nay.

HLV Tuchel và Ezri Konsa

Jarrell Quansah đã mắc lỗi dẫn tới bàn thua ở trận Croatia nên Konsa nhiều khả năng thay thế trung vệ này, đá cặp với Dan Burn. Lewis Hall dự kiến là người sẽ đối đầu Yamal ở hành lang trái, trong khi tuyến giữa vẫn là cặp Anderson – Rice và hàng công do Kane cầm trịch sẽ có Bellingham – Rogers – Gordon bên cạnh.

HLV De la Fuente xoay vòng ở trận thắng CH Czech nhưng ông xác nhận Yamal và Oyarzabal sẽ tái xuất cho trận đấu tại Madrid. Laporte và Nico Williams đều chưa rõ khả năng ra sân do vấn đề sức khỏe, còn Martin Zubimendi sau khi đá chính ở trận trước có vẻ sẽ phải nhường suất cho sự trở lại của Pedri.

Dự đoán

Những gì Anh và TBN thể hiện ở trận trước không thực sự phản ánh sức mạnh tối đa của họ dù cả hai đều thắng. Tuy nhiên thể hiện của ĐT Anh có những vấp váp nhất định, trong khi TBN đã bất bại trong gần 32 tháng qua và vẫn chưa có dấu hiệu có thể bị đánh gục dù không có Rodri ở đợt triệu tập này.

Hàng tấn công của ĐT Anh đủ sức ghi được bàn thắng, nhưng phía bên kia sân liệu họ có ngăn được “La Roja” nã 2-3 bàn vào lưới Pickford sẽ là vấn đề then chốt. Bài học từ Wembley tất nhiên rất giá trị cho HLV Tuchel và các học trò, nhưng để lật ngược thế cờ ở lần gặp nay sẽ cần thêm cả may mắn.