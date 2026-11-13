Tin mới nhất bóng đá sáng 13/11: Đội bóng thứ 2 tại Ngoại hạng Anh sa thải HLV

Đội bóng thứ 2 tại Ngoại hạng Anh sa thải HLV

Sau Man United, Crystal Palace là đội thứ hai tại Ngoại hạng Anh sa thải HLV. Trang chủ của đội bóng này xác nhận chia tay HLV Pierre Sage để "bước sang trang mới". Hiện tại, đội chủ sân Selhurst Park đang xếp cuối bảng tại Ngoại hạng Anh. Điểm đặc biệt là HLV Pierre Sage chỉ thất nghiệp vài tiếng và được đội bóng cũ RC Lens thuê lại ngay lập tức.

HLV Pierre Sage đã bị Crystal Palace sa thải

Yamal quyết trở lại ĐT Tây Ban Nha

Theo tờ MARCA, Lamine Yamal đang trải qua quá trình hồi phục theo kế hoạch tại cơ sở của Barcelona để có thể sớm trở lại hội quân cùng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha vào cuối tuần này. Yamal bị viêm đầu gối sau trận đấu với Atletico Madrid và HLV De La Fuente quyết định cho cầu thủ này nghỉ ngơi. Mặc dù vậy, Yamal dự định sẽ di chuyển đến Madrid vào thứ Sáu để tái hợp với các đồng đội ở tuyển quốc gia.

Unai Emery hết lời khen Hoàng tử Anh

Hoàng tử William của Vương quốc Anh là cổ động viên nhiệt thành của Aston Villa trong nhiều năm qua. HLV Unai Emery mới đây hết lời khen người hâm mộ đặc biệt này. "Trong thời gian chuyển nhượng, ông ấy liên tục hỏi tôi về tình hình đội hàng ngày. "Đội bóng như thế nào? Tôi cảm thấy tốt không? Chúng tôi sẽ làm gì với một vài cầu thủ. Ông ấy luôn cố bình đẳng và tôn trọng những gì chúng tôi làm. Đó là điều rất tuyệt vời".

Bayern Munich bắt đầu tìm người thay Musiala

Trước tình cảnh Musiala mắc bệnh không thể chữa trị, Bayern Munich bắt đầu tìm kiếm người thay thế. Cái tên được nhắc tới lúc này là Brajan Gruda. Tài năng trẻ người Đức đang chơi dưới dạng cho mượn tại Brighton. Gruda có thể chơi ở cánh và vị trí số 10. Ban lãnh đạo Bayern đánh giá rất cao khả năng của Gruda.

Cháu ngoại của "Thánh Johan" lên ĐT U18 Mỹ

Shae Cruyff-Beane, cháu ngoại của cố huyền thoại Johan Cruyff, vừa được triệu tập lên ĐT U18 Mỹ. Shae là con trai út của Chantal Cruyff (con gái của Johan Cruyff) và Todd Beane, lớn lên tại Tây Ban Nha. Shae đang chơi cho đội trẻ của Gimnàstic de Tarragona, CLB thuộc hạng 3 của Tây Ban Nha.