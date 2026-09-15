Tin mới nhất bóng đá sáng 15/9: Rộ tin đồn Messi đá 3 trận nữa cho ĐT Argentina

Argentina đá 3 trận giao hữu nội địa, rộ tin đồn Messi sẽ góp mặt lần cuối

Theo tờ thể thao Diario Ole tại Argentina, đội tuyển quốc gia nước này đã lên kế hoạch đá 3 trận giao hữu trong đợt FIFA Days sắp tới và đều diễn ra trong nước thay vì ra nước ngoài. Nguồn tin tiết lộ Argentina sẽ gặp Bolivia tại thành phố Cordoba ngày 30/9, trước khi trở về Buenos Aires và gặp Burkina Faso & Benin vào các ngày 3/10 & 6/10 đều ở sân Monumental.

Lionel Messi

Việc ĐT Argentina thi đấu trong nước đang dấy lên tin đồn đây sẽ là lần cuối Lionel Messi đá tuyển sau khi công bố chia tay cách đây không lâu. LĐBĐ Argentina đã không công bố lịch đá cho tới gần đây, có vẻ vì họ chờ Messi đưa ra quyết định của anh. Tuy nhiên cả 2 địa điểm thi đấu sắp tới đều không phải ở Rosario, quê nhà của Messi.

Coutinho gia nhập Santos

CLB Santos đã chính thức công bố sự gia nhập của Philippe Coutinho, người chuyển tới từ Vasco Da Gama. Coutinho 2 năm qua đã không để lại nhiều ấn tượng ở Vasco và hồi tháng 2 năm nay anh đã chấm dứt hợp đồng với CLB. Coutinho sẽ tái ngộ Neymar tại Santos, trớ trêu thay Barcelona đã mua Coutinho 9 năm trước để thay thế chính Neymar.

Người đại diện phủ nhận Endrick sẽ ra đi

Người đại diện của Endrick, Thiago Freitis, đã bác bỏ tin đồn anh sẽ rời Real Madrid trong tháng 1 để kiếm suất đá chính ở nơi khác. Endrick vẫn chưa được HLV Jose Mourinho tin dùng nhưng Thiago Freitas khẳng định Endrick chưa hề yêu cầu rời Madrid và cũng không có ý định ra đi để được thi đấu.

Ibrahimovic tái xuất ở sân tập Milan

Sky Sports Italia cho biết Zlatan Ibrahimovic đã xuất hiện trở lại trên sân tập của AC Milan, lần đầu tiên sau 6 tháng. Mùa trước Ibrahimovic đã dính vào xung đột với HLV Max Allegri khi Allegri cho rằng Ibrahimovic tự ý can thiệp chuyên môn của ông, với tư cách cố vấn cho ông chủ của CLB.

Đã có nhiều sự phàn nàn liên quan đến Ibra từ khi được chỉ định làm cố vấn CLB, trong đó có vụ Ibrahimovic đuổi HLV thủ môn lâu năm Beniamino Abate vì con trai của ông (và cũng là đồng đội cũ của Ibrahimovic), cựu HLV đội trẻ Ignazio Abate, đã từ chối cho con trai Maximilian của Ibrahimovic đá chính ở đội trẻ Milan.