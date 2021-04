Tin mới nhất bóng đá sáng 15/4: Solskjaer giải thích lý do MU “khôn chợ dại nhà”

Bản tin bóng đá cập nhật sáng 15/4: HLV Solskjaer đã có chia sẻ khá thú vị về việc MU đang có thành tích trên sân nhà kém hơn trên sân khách.

Solskjaer giải thích lý do MU “khôn chợ dại nhà”

MU đã giành được 27 điểm trên sân nhà Old Trafford tại Ngoại hạng Anh mùa này, thua 4 trận và hòa 3, so với 36 điểm trên sân khách mà họ đang có chuỗi trận bất bại kéo dài 23 trận liên tiếp. HLV Solskjaer cho rằng sự khác biệt đó có thể liên quan đến những chiếc ghế màu đỏ trong sân Old Trafford.

MU thay đổi banner từ màu đỏ sang màu đen

Vị chiến lược gia người Na Uy giải thích: “Hiện tại các bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Các banner của CLB không còn là màu đỏ nữa. Đây là điều chúng tôi đã phải cân nhắc. Thực sự không nên có bất cứ lý do gì cả, tuy nhiên một số cầu thủ đã nói rằng trong tích tắc phải đưa ra quyết định, họ tự hỏi không biết đồng đội có ở đó hay không, trong khi màu áo đỏ hiện ra trên nền banner màu đỏ cùng những chiếc ghế màu đỏ. Vì vậy chúng tôi đã cố gắng thay đổi nó cùng với một chiến dịch chống phân biệt chủng tộc để nó không còn là màu đỏ nữa”.

Modric mời gọi Mbappe đến Real Madrid

Real Madrid được cho là đã sẵn sàng dốc toàn lực để đưa Mbappe rời khỏi Paris Saint-Germain trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này, với việc tiền đạo người Pháp vẫn chưa chịu gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ sân Parc des Princes.

Khi được hỏi về những tin đồn liên quan đến Mbappe, tiền vệ Modric nói: “Mbappe là một cầu thủ tuyệt vời và cậy ấy đã chứng minh điều đó với đội tuyển quốc gia của mình và PSG. Những cầu thủ tuyệt vời luôn được chào đón ở Real Madrid, nhưng tôi sẽ không đúng khi nói về những cầu thủ đang thuộc các câu lạc bộ khác, đặc biệt là ở giai đoạn này của mùa giải. Chúng ta sẽ phải xem điều gì sẽ xảy ra ở mùa giải tới, nhưng cậu ấy là một cầu thủ hàng đầu và là một trong những cầu thủ giỏi nhất thế giới”.

Trọng tài “cướp” bàn thắng của Ronaldo nhận án phạt

Mario Diks, trợ lý trọng tài không công nhận bàn thắng của Ronaldo vào lưới Serbia tại vòng loại World Cup 2022 vừa qua, đã bị loại khỏi danh sách các trọng tài sẽ điều khiển các trận đấu tại VCK Euro 2020 vào mùa hè này.

Đích thân ông Mario Diks cũng đã xác nhận tin này: “Đây là một sự thất vọng rất lớn đối với tôi khi Euro đã đến gần. Vào ngày 31/3, tôi nghe tin từ Makkelie rằng ông ấy muốn tiếp tục với một trợ lý khác, bởi vì sự tin tưởng vào sự hợp tác giữa chúng tôi đã không còn nữa. Tôi thực sự hy vọng có nhiều sự hỗ trợ, hiểu biết và tin tưởng hơn sau sự hợp tác thành công trong những năm qua”.

Arteta tự tin đưa Arsenal tham dự cúp châu Âu

Arsenal đang đứng thứ 9 tại Ngoại hạng Anh và gần như hết hy vọng lọt vào top 4. Còn tại Europa League, “Pháo thủ” đã bị Slavia Praha cầm hòa 1-1 ở lượt đi tứ kết và có nguy cơ bị loại. Nếu thảm họa đó xảy ra, đội bóng chủ sân Emirates sẽ không được dự cúp châu Âu lần đầu tiên kể từ năm 1995.

Khi được hỏi về nguy cơ không được dự cúp châu Âu mùa tới, Arteta tự tin nói: “Tôi không muốn ghi nó vào tâm trí của mình hoặc truyền tai cho bất kỳ cầu thủ hoặc bất kỳ ai ở câu lạc bộ. Nó rất quan trọng đối với chúng tôi. Không có lợi ích cá nhân, tất cả là lợi ích tập thể mà chúng tôi muốn làm tốt ở mọi giải đấu. Trận đấu này có thể đưa chúng tôi vào bán kết của một giải đấu ở châu Âu. Đây chính xác là nơi mà câu lạc bộ này phải ở. Chúng tôi phải cố gắng hết sức để giành được điều đó”.

Nagelsmann phủ nhận sẽ dẫn dắt Bayern Munich

Tương lai của Flick tại Bayern Munich đang là chủ đề được quan tâm, với việc nhà cầm quân 56 tuổi hiện đang được cho là người có khả năng cao nhất sẽ kế nhiệm Joachim Low dẫn dắt đội tuyển Đức sau khi Euro 2020 kết thúc.

Nagelsmann được cho là thay thế Flick tại Allianz Arena vào mùa hè này, nhưng nhà cầm quân 33 tuổi lên tiếng phủ nhận: “Không có cuộc đàm phán nào giữa tôi và Bayern Munich”.

