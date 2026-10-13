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Tin mới nhất bóng đá sáng 13/10: "Ngoại hạng Anh cần nhiều Cherki và ít robot hơn"

Sự kiện: Điểm tin bóng đá Cup C1 - Champions League 2026/27 Manchester City

Cựu tiền vệ Ngoại hạng Anh đánh giá cao tầm ảnh hưởng và tài năng của ngôi sao thuộc biên chế Man City.

"Ngoại hạng Anh cần nhiều Cherki và ít robot hơn"

Bình luận trên CBS Sports, cựu tiền vệ Nigel Reo-Coker đã hết lời ca ngợi Rayan Cherki và màn trình diễn xuất sắc trong màu áo Man City. Theo Reo-Coker, không chỉ là "nghệ sĩ" hiếm hoi ở Ngoại hạng Anh, Cherki xứng đáng trở thành ứng viên nặng kí cho danh hiệu Quả bóng vàng. 

Tin mới nhất bóng đá sáng 13/10: "Ngoại hạng Anh cần nhiều Cherki và ít robot hơn" - 1

Cherki gây ấn tượng ở Man City

"Chúng ta đang chứng kiến ​​một cầu thủ có tiềm năng trở thành ứng cử viên giành Quả bóng vàng trong tương lai, cậu ấy sở hữu tất cả những phẩm chất và khả năng để đạt được điều đó. Cậu ấy có cá tính, bản lĩnh, không ngại thử thách và dám mạo hiểm. Bóng đá cần nhiều Rayan Cherki và ít robot hơn. Cậu ấy là mẫu cầu thủ có thể khiến tôi phải bỏ tiền ra xem cậu ấy thi đấu".

Huyền thoại MU đặt dấu hỏi cho Carrick về Sesko

Bình luận trên talkSPORT, cựu tiền đạo MU, Dwight Yorke thừa nhận khó hiếu khi Benjamin Sesko được sử dụng tương đối hạn chế dưới thời HLV Michael Carrick. Sesko hiện đang phải vật lộn với chấn thương viêm xương ống chân dai dẳng và có thể cần phẫu thuật.

"Khi nhìn vào những cầu thủ hàng đầu đó, dấu hỏi lớn nhất của tôi là về Carrick. Tôi không hiểu tại sao Sesko lại không được ra sân. Tôi biết cậu ấy đang chấn thương nhưng bạn phải cho cậu ấy chơi ở vị trí số 9. Bạn phải tin tưởng cậu ấy, cậu ấy có đầy đủ tố chất", trích lời Dwight Yorke.

Yamal tiến sát kỷ lục của Mbappe ở Cúp C1

Theo Tribuna, nếu ghi bàn trong trận đấu giữa Galatasaray và Barcelona (2h, 14/10), Lamine Yamal sẽ trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Champions League trước tuổi 20. Hiện tại, tiền đạo 19 tuổi có 12 bàn và 11 kiến tạo sau 34 trận tại giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB. Trong khi đó, Kylian Mbappe chính là người đang nắm giữ kỷ lục ghi bàn ở độ tuổi U20 (13 bàn).

Haaland gặp người quay phim nhiều hơn cả bạn gái

Theo The Sun, sau trận thắng 3-0 của Man City trước Liverpool, Erling Haaland đã có cuộc trò chuyện ngắn với nhân viên quay phim. Cụ thể, người này dành lời chúc mừng tới tiền đạo người Na Uy: "Bàn thắng của cậu rất tuyệt vời". Đácp lại, Haaland bông đùa: "Anh ở khắp mọi nơi. Tôi gặp anh còn nhiều hơn cả bạn gái tôi nữa".

Người quay phim nói: "Tôi biết mà". Cuộc trò chuyện kết thúc khi Haaland nở nụ cười và đi về phía đường hầm.

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Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/10/2026 23:03 PM (GMT+7)
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