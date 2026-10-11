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Bảng xếp hạng La Liga: Barcelona áp sát kỷ lục khởi đầu toàn thắng

Sự kiện: La liga 2026-27 Barcelona Real Madrid

Barcelona tiếp tục củng cố vị trí đầu bảng La Liga và buộc hai đội Madrid phải bám đuổi theo sau.

  

La Liga trở lại thi đấu sau đợt tập trung ĐTQG và cuộc đua vô địch chỉ có thể có đột biến nếu Barcelona sảy chân. Nhưng các nhà ĐKVĐ đã không cho đối thủ có hy vọng trong tuần này, Barca giành thắng lợi đậm 3-0 trước Getafe tại Nou Camp. 8 vòng toàn thắng, và Barca 2026/27 đã san bằng thành tích toàn thắng 8 vòng đầu của Barca mùa 2013/14, và chỉ còn cách 1 trận thắng nữa để bằng kỷ lục 9 vòng đầu toàn thắng của Real Madrid mùa 1968/69.

Barcelona tiếp tục củng cố vị trí đầu bảng

Barcelona tiếp tục củng cố vị trí đầu bảng

Các bàn thắng của Gordon, Jesus và Kounde khiến Barcelona tạm bỏ xa Real Madrid tới 9 điểm trước khi Real Madrid bắt đầu trận đấu gặp Villarreal. Real Madrid đã thắng, nhưng họ khá vất vả đánh bại Villarreal trên sân nhà với bàn duy nhất nhờ công tân binh Yan Diomande, trong khi phải đá hơn 20 phút cuối trận trong thế thiếu người do thẻ đỏ của Vinicius.

Trước trận đấu của Barca, Atletico Madrid đến làm khách trước hiện tượng Alaves và họ đã cần bàn thắng của trung vệ Cristian Romero ở phút 87 để thắng 2-1 trong thế hơn người ở phần lớn hiệp 2. Trận thắng này giúp Atletico tiếp tục đeo bám Barca với khoảng cách 5 điểm, và vẫn đứng trên hàng xóm Real Madrid.

Barcelona với 24 điểm đang hơn Atletico Madrid 5 điểm và Real Madrid 6 điểm. Ở vòng đấu tới, Atletico Madrid sẽ là đội duy nhất trong 3 đội được gặp một đối thủ đứng ở nửa dưới BXH khi họ chạm trán Espanyol, trong khi Barca & Real sẽ đụng phải các đối thủ top 5 đến từ cùng một thành phố: Barca làm khách tại sân của Real Betis và Real Madrid đón tiếp Sevilla.

Đáng chú ý là trong ngày thứ Bảy có 5 trận đấu thì ngoài 3 trận vừa được đề cập cùng trận hòa 1-1 của Malaga trước Espanyol, cuộc đụng độ Rayo Vallecano - Athletic Bilbao đã không kết thúc. Trận đấu diễn ra được 13 phút thì bị trọng tài cho dừng lại cho các CĐV Rayo Vallecano liên tục ném đồ vật xuống sân nhằm phản đối chủ tịch Martin Presa. Cuộc phản đối dành cho ông chủ tịch này thậm chí có cả sự tham gia của các CĐV Bilbao.

BXH La Liga sau ngày 10/10

BXH La Liga sau ngày 10/10

8

Liverpool - Man City 11.10

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Video bóng đá Barcelona - Getafe: Đại thắng 3 bàn (La Liga)
Video bóng đá Barcelona - Getafe: Đại thắng 3 bàn (La Liga)

(Vòng 8 La Liga) Barcelona tiếp tục toàn thắng tại La Liga và đã san bằng kỷ lục của chính họ.

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-11/10/2026 03:46 AM (GMT+7)
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