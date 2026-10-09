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Mainoo tăng giá phi mã đắt nhất MU, Carrick có công lớn

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester United

Màn "hồi sinh" của Kobbie Mainoo tiếp tục được ghi nhận khi tiền vệ này vươn lên nhóm những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất MU, qua đó cho thấy dấu ấn đáng kể của HLV Michael Carrick.

   

Mainoo tăng giá trị

Mùa giải hiện tại của MU dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick có thể chưa diễn ra như kỳ vọng, nhưng nhà cầm quân này xứng đáng nhận được nhiều lời khen ngợi vì đã giúp Kobbie Mainoo phát huy tối đa năng lực.

Mainoo từng bị gạt khỏi kế hoạch dưới thời Ruben Amorim, nhưng kể từ đó, tiền vệ người Anh đã vươn lên mạnh mẽ, trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, chứ không chỉ riêng ở giải Ngoại hạng Anh.

Đẳng cấp của Mainoo không còn phải bàn cãi

Đẳng cấp của Mainoo không còn phải bàn cãi

Sự thăng tiến ấy giúp Mainoo vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng giá trị cầu thủ của MU sau khi giá trị chuyển nhượng của anh tăng đáng kể nhờ khởi đầu mùa giải ấn tượng.

Cụ thể, Mainoo hiện vươn lên trở thành một trong những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất MU, sau khi tăng thêm 5 triệu euro theo cập nhật mới nhất từ Transfermarkt. Theo bảng định giá mới, giá trị chuyển nhượng của Mainoo đạt 75 triệu euro, ngang bằng với Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko. Đây là mức cao nhất trong đội hình "Quỷ đỏ".

Xét đến độ tuổi, phong cách thi đấu, vị trí sở trường và quốc tịch, Mainoo vốn được xem là hình mẫu lý tưởng để đạt giá trị chuyển nhượng cao tại sân Old Trafford.

Carlos Baleba đứng ngay phía sau với mức định giá 65 triệu euro. Giá trị của tiền vệ này cũng tăng thêm 10 triệu euro sau khi anh chuyển đến Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.

Mainoo sẽ còn tăng giá

Có thể nhận định Mainoo vẫn còn nhiều tiềm năng để hoàn thiện và nâng tầm lối chơi. Vì vậy, sẽ không bất ngờ nếu giá trị chuyển nhượng của tiền vệ người Anh tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Hiện tại, Mainoo đứng thứ 7 trong danh sách những tiền vệ có giá trị chuyển nhượng cao nhất bóng đá thế giới. Đây là thành tích đáng chú ý, đặc biệt khi MU trải qua nhiều giai đoạn bất ổn trong thời gian anh khoác áo đội bóng này.

Việc Mainoo lọt vào top 5, thậm chí top 3 tiền vệ đắt giá nhất thế giới, hoàn toàn nằm trong khả năng. Điều đó càng có cơ sở nếu anh trở thành nhân tố trung tâm của một đội bóng thành công, thay vì chỉ là điểm sáng hiếm hoi trong một tập thể thi đấu thiếu hiệu quả.

10 cầu thủ đắt giá nhất của MU hiện tại (Thống kê của Transfermarkt
Tên cầu thủ Giá trị
Mainoo 75 triệu euro
Mbeumo 75 triệu euro
Cunha 75 triệu euro
Sesko 75 triệu euro
Baleba 65 triệu euro
Lisandro Martinez 45 triệu euro
Amad Diallo 45 triệu euro
Andrey Santos 45 triệu euro
Yoro 45 triệu euro
Tielemans  40 triệu euro

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-09/10/2026 14:43 PM (GMT+7)
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