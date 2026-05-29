Tin mới nhất bóng đá 29/5: Arsenal lên kế hoạch mở rộng sân Emirates

Arsenal lên kế hoạch mở rộng sân Emirates

Theo Sky Sports, ông chủ của Arsenal, gia đình Kroenke đã thông qua dự án nâng cấp sân vận động Emirates. Hiện tại, sân đang có sức chứa khoảng hơn 60.000 chỗ ngồi. Nhà Kroenke đánh giá “Pháo thủ” sẽ còn thành công trong thời gian tới nên sân Emirates cần phải được nâng cấp để đảm bảo phục vụ khán giả.

Huyền thoại MU động viên con trai

Peter Schmeichel, huyền thoại của MU và Man City, đã gửi lời động viên con trai Kasper Schmeichel sau khi thủ thành này giải nghệ ở tuổi 39. “Không có gì là mãi mãi, và buồn thay thời điểm từ giã bóng đá của Kasper đã tới. Chấn thương là điều không thể tránh khỏi trong bóng đá. Tôi rất buồn nhưng cũng rất tự hào vì những gì Kasper đã làm được. Quan trọng nhất là Kasper đã trở thành con người mà chính nó mong muốn”.

Sao tuyển Bỉ chia sẻ về quyết định từ bỏ Tây Ban Nha

Matias Fernandez Pardo được HLV Rudi Garcia triệu tập lên ĐT Bỉ để thi đấu World Cup 2026. Cầu thủ này đã chơi rất ấn tượng trong màu áo Lille ở mùa giải vừa qua. Cầu thủ 21 tuổi có thể thi đấu cho cả Tây Ban Nha nhưng quyết định thi đấu cho ĐT Bỉ. Theo Matias, bản thân cầu thủ này cảm thấy mình giống người Bỉ hơn người Tây Ban Nha nên lựa chọn “Quỷ đỏ”.