Arbeloa thắng Mourinho - Pep - Simeone trong 1 tháng, "ghế nóng" ở Real vững chắc

"Hat-trick" xây chắc ghế nóng

Real Madrid tiếp tục bám đuổi Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga với cách biệt là 4 điểm. Cuối tuần qua họ đã gặp một thách thức rất lớn mang tên Atletico Madrid và thậm chí bị dẫn trước trên sân nhà, nhưng rốt cuộc đã thắng trận derby Thủ đô 3-2.

Mourinho - Guardiola - Simeone, 3 HLV tiếng tăm đều đã trở thành bại tướng của Arbeloa trong 1 tháng qua

Trận thắng này có ý nghĩa rất lớn cho HLV Alvaro Arbeloa. Dù khởi đầu nhiệm kỳ của mình không suôn sẻ sau khi thay thế Xabi Alonso, Arbeloa đã đưa Real vào vòng tứ kết Cúp C1 và tiếp tục duy trì cuộc rượt đuổi ở ngôi đầu giải VĐQG. Đáng nói là trong vòng 1 tháng qua, Arbeloa đã thắng 3 HLV danh tiếng để qua đó nắm vững chiếc ghế đầy áp lực ở sân Bernabeu.

Sau khi vượt qua một Benfica đá rất khó chịu dẫn dắt bởi thầy cũ Jose Mourinho, Arbeloa cùng Real Madrid thắng thuyết phục Man City ở cả 2 lượt trận vòng 1/8 Champions League và khiến Pep Guardiola bị loại trong vẻ u sầu. Giờ đến lượt HLV Diego Simeone trở thành người tiếp theo thua dưới tay Arbeloa.

Năng lực vững vàng

Không chỉ là việc sở hữu cầu thủ tốt hơn, Arbeloa tỏ ra khéo léo trong việc sắp xếp đội hình và xoay vòng hợp lý để các cầu thủ duy trì thể lực tốt. Real Madrid không còn rối trong pressing mà tiến hành nó theo thời điểm phù hợp, một cách đồng bộ và giúp các cầu thủ điều phối thể lực.

Arbeloa còn dám tung các cầu thủ trẻ từ đội Castilla vào sân thi đấu để đối phó với nạn chấn thương hoành hành, tất nhiên một phần vì chính ông là HLV đội Castilla trước khi được đôn lên. Sự hòa nhập của tiền vệ Thiago Pitarch là một ví dụ tiêu biểu, còn ở trận thắng Elche đã có tận 6 cầu thủ từng đá cho đội Castilla xuất hiện trên sân cùng lúc, họ thậm chí được khen là đá mượt hơn cả các đàn anh đội 1.

Arbeloa tỏ ra rất tỉnh táo trong các quyết định của mình ở những trận gần đây

Một yếu tố không thể bỏ qua là việc Arbeloa dường như có cái uy lớn với các cầu thủ. Tờ Marca mới đây đã so sánh rằng khi được đưa lên nắm quyền, Arbeloa như thể bị ném vào giữa một “đàn sói” tập hợp toàn các ngôi sao lớn của CLB, để rồi giờ ông lại đang là “sói đầu đàn”, chỉ huy các học trò và vẫn giữ được sự hài lòng của họ.

Mùa giải vẫn còn hơn 2 tháng nữa mới kết thúc và Arbeloa vẫn còn một số thách thức phía trước, nhất là việc ông tái hòa nhập những Mbappe & Bellingham trong lúc Real đã thắng 5 trận liên tiếp với đội hình hiện tại. Nhưng qua từng tuần chiếc ghế của “Don Alvaro” lại thêm phần vững chắc, nên sẽ không ngạc nhiên nếu ông được tiếp tục trông cậy ở mùa giải sau.