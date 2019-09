Tin HOT bóng đá sáng 26/9: Châu Âu có giải đấu mới cấp câu lạc bộ cùng Cúp C1

Thứ Năm, ngày 26/09/2019 00:05 AM (GMT+7)

Cập nhật bản tin bóng đá sáng 26/9: Europa Conference League khởi tranh từ năm 2021 là giải đấu mới cho các CLB tại châu Âu.

Điểm tin bóng đá Sự kiện:

Châu Âu có giải đấu mới ở cấp CLB. Bên cạnh Champions League và Europa League, từ 2021, bóng đá châu Âu cấp CLB sẽ có thêm Europa Conference League. Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) công bố khai sinh Europa Conference League sau cuộc họp tại Slovenia hôm 24/9. Theo đó, Europa Conference League sẽ khởi tranh từ năm 2021. Các trận đấu thuộc giải mới này diễn ra vào thứ Năm hàng tuần, từ 18h45 đến 21h, theo khung giờ châu Âu.

Europa Conference League hứa hẹn sẽ thu hút thêm sự chú ý

Zidane phớt lờ sự thất thường của CĐV. HLV Real Madrid Zinedine Zidane không để tâm đến việc CĐV liên tục thay đổi thái độ về ông thời gian gần đây. "Khi chúng tôi thua, tôi bị yêu cầu ra đi, còn khi chúng tôi thắng, tôi được ở lại. Tôi không quan tâm đến điều đó. Chúng tôi cần suy nghĩ về các trận đấu và đó là điều duy nhất để tôi quan tâm", Zidane cho biết trong cuộc phỏng vấn mới đây.

Chủ tịch La Liga khen Messi hay nhất lịch sử. Ông Javier Tebas, Chủ tịch giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha, ca ngợi Lionel Messi sau khi anh giành giải FIFA The Best 2019. "Messi là cầu thủ hay nhất trong lịch sử. Chúng tôi rất may mắn khi có cậu ấy ở La Liga. Tôi không thể tưởng tượng được giải đấu này sẽ thế nào nếu không có Messi. Cậu ấy sinh ra để chơi tại La Liga và tôi hy vọng cậu ấy kết thúc sự nghiệp ở đây", Javier Tebas nói.

Pogba chi 17.000 euro mua chó bảo vệ. Để tăng cường an ninh cho bản thân, tiền vệ của MU không ngần ngại chi đậm cho một chú chó. "Thành viên" mới của gia đình Pogba là một chú chó Rottweiler, giống chuyên được huấn luyện trở thành chó nghiệp vụ. Tiền vệ của MU phải chi 17.000 euro cho một công ty bảo vệ để có được chú chó này, cao hơn nhiều lần so với mức thông thường.