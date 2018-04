Tin HOT bóng đá sáng 20/4: Barca đàm phán với trung vệ Sevilla

Thứ Sáu, ngày 20/04/2018 05:05 AM (GMT+7)

Điểm tin bóng đá Sự kiện:

Barca đàm phán với trung vệ Sevilla. Theo nguồn tin từ tờ Sport ở Barcelona, người đại diện của trung vệ Clement Lenglet đang khoác áo Sevilla vừa gặp gỡ các quan chức của Barca để bàn về khả năng CLB đưa Lenglet về Nou Camp. Barca đang chuẩn bị cho khả năng mất Samuel Umtiti vào mùa hè năm nay do Umtiti từ chối gia hạn hợp đồng nếu không được tăng lương, và với sự già đi của Gerard Pique lẫn Thomas Vermaelen, Barca chấm Lenglet do mới chỉ 22 tuổi.

Trung vệ Lenglet trong một tình huống bóng trận gặp Bayern Munich ở Cúp C1

Học trò cũ sẵn sàng thay thế Wenger. Trung vệ huyền thoại Tony Adams mới đây cho biết ông sẵn sàng trở về Arsenal nếu CLB chia tay với HLV Arsene Wenger. Adams đá 669 trận cho Arsenal từ 1983 đến 2002 trước khi có một sự nghiệp huấn luyện không mấy nổi bật ở Anh, Tây Ban Nha và thậm chí tận Azerbaijan. “Tôi sẽ không sợ hãi nếu được đề nghị thay thế Arsene, dù tôi chưa có nhiều thành công trong nghiệp huấn luyện”, Adams nói.

Pochettino được Tottenham cấp 120 triệu bảng. Tờ Independent cho biết HLV Mauricio Pochettino sẽ được cấp một ngân sách chuyển nhượng lên tới 120 triệu bảng trong mùa hè 2018 để tăng cường lực lượng. Nguồn tin cho biết chủ tịch Daniel Levy đã nhận thấy sự khó khăn trong việc giữ chân ngôi sao do Tottenham có quỹ lương không lớn khi so sánh với đối thủ cạnh tranh, do đó ông sẽ cho Pochettino điều kiện chi tiêu để bổ sung cũng như giữ quân.

Sao trẻ Brazil sẽ rời Bordeaux. Chủ tịch tập đoàn M6 sở hữu CLB Bordeaux là ông Nicolas de Tavernost mới đây đã khẳng định ngôi sao tấn công người Brazil Malcom sẽ được Bordeaux cho phép ra đi trong mùa hè này. Malcom đã ghi 9 bàn & 8 kiến tạo ở Ligue 1 mùa này và được một số CLB trong đó có Arsenal theo đuổi, và Bordeaux đã quyết định sẽ bán anh khi đang được giá.

4 cầu thủ Watford dính virus. Watford sẽ có trận đón tiếp Crystal Palace cuối tuần này trong khuôn khổ Premier League và họ đã đón tin xấu trước trận khi Gerard Deulofeu, Sebastian Prodl cùng 2 cầu thủ chưa được tiết lộ danh tính khác đã bị sốt virus trong tuần này và sẽ không thể ra sân.