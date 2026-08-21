Tiền đạo Thái Lan thách thức ĐT Việt Nam, quyết nâng cúp ở Mỹ Đình

🔥 Yosakorn Burapha thách thức ĐT Việt Nam

Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026, Yosakorn Burapha thể hiện sự tự tin khi cùng ĐT Thái Lan chuẩn bị đối đầu Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2005 khẳng định toàn đội đã sẵn sàng và đặt mục tiêu giành chiến thắng trên sân nhà ở trận đấu lúc 20h ngày 22/8.

Tiền đạo Yosakorn Burapha của ĐT Thái Lan

“Bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng. HLV đã chuẩn bị đội để đối đầu với Việt Nam. Để đối đầu với Việt Nam trong trận chung kết, tôi hy vọng rằng mọi người, bao gồm cả tôi, sẽ làm hết sức mình và giữ chiến thắng tại sân nhà của chúng tôi”, Yosakorn Burapha chia sẻ.

Yosakorn đang là một trong những gương mặt đáng chú ý trên hàng công Thái Lan tại AFF Cup 2026. Tiền đạo sinh năm 2005 đã ra sân 5 trận, thi đấu tổng cộng 309 phút và ghi được 2 bàn thắng. Trong đó, một pha lập công của Yosakorn được thực hiện từ chấm phạt đền.

Dù còn trẻ, Yosakorn đã có kinh nghiệm đối đầu bóng đá Việt Nam. Năm 2025, anh từng cùng U23 Thái Lan chạm trán U23 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games. Lần này, tiền đạo sinh năm 2005 tiếp tục có cơ hội đối đầu Việt Nam ở một trận chung kết, nhưng với mục tiêu cao hơn là cùng ĐT Thái Lan bước lên ngôi vô địch AFF Cup.

“Năm ngoái tôi đã đối mặt với Việt Nam ở SEA Games. Mục tiêu lần này là trở thành nhà vô địch. Tất cả các HLV và anh em sẽ sẵn sàng đối đầu với Việt Nam. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để giữ chiến thắng tại nhà và giành được cúp tại nhà của họ”, Yosakorn nhấn mạnh.

🧨 Sẵn sàng cho những màn va chạm với Việt Nam

Trước trận đấu quan trọng, Yosakorn cũng đề cập đến VAR và những tình huống va chạm có thể xảy ra trong cuộc đối đầu giữa hai đội. “Đối phó với Việt Nam, chơi hết mình, có VAR. Tôi nghĩ sẽ không có chuyện gì quá đáng xảy ra. Nhưng tôi nghĩ sẽ có những cuộc va chạm thường xuyên trong bóng đá. Tôi sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Tôi sẽ làm hết sức mình vào ngày mai”, tiền đạo Thái Lan nói.

Với Yosakorn, trận chung kết AFF Cup 2026 là cơ hội để anh cùng các đồng đội hoàn thành mục tiêu lớn nhất của giải đấu. Sau trận lượt đi trên sân nhà, Thái Lan sẽ hành quân đến Việt Nam đá trận lượt về. Vì thế, chân sút 21 tuổi hướng đến một kết quả thuận lợi trước khi nghĩ đến mục tiêu nâng cúp tại Mỹ Đình.

🏟️ Kêu gọi CĐV Thái Lan phủ kín sân

Yosakorn hiểu rõ lợi thế sân nhà có thể tiếp thêm sức mạnh cho Thái Lan trong trận chung kết lượt đi trước ĐT Việt Nam đang được đánh giá cao hơn. Tiền đạo này kêu gọi người hâm mộ đến sân và tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt để tiếp lửa cho đội chủ nhà.

Buổi họp báo của ĐT Thái Lan trước trận chung kết lượt đi

“Tôi muốn người hâm mộ bóng đá Thái Lan đến và cổ vũ chúng tôi đến hết sân. Chúng tôi cần sự khích lệ. Đây là trận đấu cuối cùng và tôi muốn người hâm mộ bóng đá đến sân vận động đầy đủ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và giữ chiến thắng tại nhà vào ngày mai”, Yosakorn Burapha chia sẻ.

Trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026 giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra lúc 20h ngày 22/8. Sau đó, hai đội sẽ tái đấu tại Mỹ Đình ngày 26/8, nơi Yosakorn và các đồng đội đặt mục tiêu hoàn tất hành trình chinh phục chức vô địch Đông Nam Á.