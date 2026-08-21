Thủ môn Lê Giang Patrik : “Việt Nam là số 1” từ lời của cha được con trai hiện thực hóa

Lê Giang Patrik: Không bao giờ từ bỏ ước mơ

Gần hai thập kỷ trước, Lê Giang Patrik từng trở về Việt Nam khi còn là một thủ môn tiềm năng, mang theo ước vọng của người cha rằng một ngày nào đó các con sẽ cống hiến cho quê hương.

Lần ấy, Lê Giang Patrik không thành công. Mong muốn chưa đạt, Lê Giang Patrik trở lại châu Âu, trải qua vô số buổi tập, những mùa giải thăng trầm và cả những năm tháng chờ đợi. Đến ASEAN Cup 2026, ở tuổi 33, người con mang hai dòng máu Việt Nam - Slovakia đã thực sự đứng trong khung thành ĐT Việt Nam, trở thành một trong những điểm tựa đáng tin cậy nhất của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Lê Giang Patrik chưa bao giờ từ bỏ khát vọng được cống hiến cho ĐT Việt Nam. Ảnh: FBNV

Patrik Lê Giang sinh ngày 8/9/1992 tại Lucenec, Slovakia, lớn lên ở thị trấn Filakovo. Cha anh, ông Lê Giang Nam, là người Việt Nam. Bà mẹ Katarina của Lê Giang Patrik là người Slovakia. Anh trai Emil Lê Giang cũng theo nghiệp bóng đá và từng khoác áo các đội tuyển trẻ Slovakia.

Bóng đá dường như đã có mặt rất sớm trong gia đình Lê Giang. Năm 2009, ông Lê Giang Nam kể rằng từ lúc mới một, hai tuổi, Emil và Patrik đã mê quả bóng hơn tất cả những món đồ chơi khác. Ông ngoại của hai anh em từng là tuyển thủ Tiệp Khắc (cũ), còn người cha Việt Nam luôn âm thầm nuôi mong muốn các con một ngày được trở về với bóng đá quê hương.

Lê Giang Patrik bắt đầu chơi bóng tại FTC Filakovo, trước khi gia nhập học viện MSK Zilina năm 15 tuổi. Đáng chú ý, khi còn rất trẻ, anh đã là thủ môn số một của các đội tuyển trẻ Slovakia. Năm 2007, Lê Giang Patrik được mời tập huấn 6 tháng tại một trường đào tạo thủ môn gắn với danh thủ Petr Cech. Cuối năm ấy anh bị gãy tay, nhưng sau khi hồi phục lại giành vị trí trong đội U17 Slovakia.

Sau này Lê Giang Patrik thừa nhận mình chưa bao giờ nghĩ bản thân là cầu thủ tài năng nhất trong đội. Điều giữ anh đi tiếp là môi trường gia đình, sự kiên trì và đặc biệt là người anh Emil - thần tượng đầu tiên của anh. Chính nền tảng ấy tạo nên một Lê Giang Patrik luôn đặt kỷ luật, sự bền bỉ và tinh thần tự hoàn thiện lên trên những hào quang nhất thời.

Tự gò bản thân để trở nên chuyên nghiệp

Tháng 1/2009, khi mới 16 tuổi, Patrik đã có mặt tại Việt Nam để HLV Mai Đức Chung kiểm tra năng lực. Khi ấy, thủ môn Việt kiều gây ấn tượng nhờ thể hình, phản xạ, khả năng phán đoán và bắt bóng bổng, nhưng tuổi đời còn quá trẻ để lập tức bước vào bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Lê Giang Patrik chơi quá xuất sắc trong màu áo ĐT Việt Nam khi được trao cơ hội. Ảnh: FBNV

Điều đáng nhớ nhất của chuyến đi ấy có lẽ không phải chuyện Patrik được nhận hay không, mà là lời ông Lê Giang Nam nói về quê hương: “Với gia đình tôi, Việt Nam vẫn là số 1”. Người cha mong cả Emil và Patrik có ngày được thi đấu cho màu cờ Việt Nam.

Nhưng ông không ép con. Nhiều năm sau, Patrik kể với báo Slovakia rằng trở về Việt Nam luôn là giấc mơ lớn của cha, song cha vẫn ủng hộ anh theo đuổi sự nghiệp tại châu Âu.

Lê Giang Patrik vì thế tiếp tục con đường riêng. Anh trưởng thành tại Zilina, sau đó thi đấu cho Zemplin Michalovce, Vlasim, Karvina, Prostejov, Bohemians 1905 rồi Pohronie. Riêng tại Bohemians, anh có 50 trận ở giải vô địch CH Czech. Đó là hơn một thập niên cạnh tranh khắc nghiệt để một thủ môn trẻ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thực thụ.

Tìm kiếm cơ hội không bao giờ là muộn

Đầu năm 2023, Lê Giang Patrik đưa ra quyết định có thể xem là bước ngoặt lớn nhất sự nghiệp: Rời châu Âu để trở về Việt Nam khoác áo CLB CAHN.

Lê Giang Patrik từng thừa nhận đó gần như là quyết định thay đổi cả cuộc đời. Khí hậu nóng ẩm, ngôn ngữ, văn hóa sinh hoạt và bóng đá hoàn toàn khác khiến những tháng đầu trở thành thử thách đặc biệt. Có trận anh mất khoảng 4kg vì mất nước. Lê Giang Patrik từng mô tả thời gian ở Việt Nam đem lại cho anh nhiều bài học hơn rất nhiều trải nghiệm sống tại châu Âu.

Lê Giang Patrik thực sự chuyên nghiệp, từ những chi tiết nhỏ nhất trong các buổi tập. Ảnh: VFF

Tại CLB CAHN, cơ hội của Lê Giang Patrik bị thu hẹp sau sự xuất hiện của Nguyễn Filip. Lê Giang Patrik đã lựa chọn chuyển tới CLB TP.HCM theo dạng cho mượn và chính tại đây anh tìm được chỗ đứng.

Mùa 2023/2024, Lê Giang Patrik bắt 23 trong 24 trận V.League, chỉ nhận 24 bàn thua, có 7 trận sạch lưới, góp phần giúp TP.HCM cán đích thứ tư và được bầu là Thủ môn xuất sắc nhất V.League.

Sau đó, Lê Giang Patrik quyết định ở lại đội bóng đã giúp anh thành danh ở Việt Nam. Đến mùa 2025/2026, trong màu áo Công an TP.HCM, Lê Giang Patrik tiếp tục trở thành trụ cột và cùng đội giành Cúp Quốc gia. Anh bước lên ĐT Việt Nam không phải bằng một tấm hộ chiếu đơn thuần mà bằng năng lực chuyên môn thực sự ấn tượng.

Cuộc điện thoại cho cha sau hơn 17 năm chờ đợi

Ngày 28/1/2026, Chủ tịch nước ký Quyết định 91/QĐ-CTN cho Patrik Lê Giang (tên cũ) nhập quốc tịch Việt Nam với tên Lê Giang Patrik. Người Lê Giang Patrik báo tin gần như ngay lập tức là cha.

Lê Giang Patrik chia sẻ, gia đình luôn là điểm tựa lớn, đặc biệt trong quyết định trở về Việt Nam và theo đuổi mong muốn trở thành công dân Việt Nam. Tin vui ấy vì thế không chỉ thuộc về một cầu thủ. Điều này khép lại hành trình mà ông Lê Giang Nam đã bắt đầu từ rất nhiều năm trước, khi đưa cậu con trai tuổi teen về Hà Nội thử sức.

Lê Giang Patrik thực sự hòa nhập nhanh và đang là nhân tố cực kỳ quan trọng của ĐT Việt Nam. Ảnh: FBNV

Đầu tháng 6, LĐBĐ thế giới (FIFA) chính thức xác nhận Lê Giang Patrik đủ điều kiện thi đấu cho ĐT Việt Nam. Ngày 18/7, anh bắt chính trong trận giao hữu thắng ĐT Myanmar 4-0. Đó là lần đầu tiên Lê Giang Patrik thực sự khoác áo ĐT Việt Nam.

Lê Giang Patrik đã chờ khoảnh khắc ấy rất lâu nhưng được tận hưởng xứng đáng kể từ ngày quyết định trở về. Nếu tính từ chuyến thử việc năm 2009, cuộc chờ đợi kéo dài tới 17 năm.

Khi quốc ca Việt Nam vang lên trước mỗi trận đấu, Lê Giang Patrik nói anh nghĩ đến cha, mẹ, anh trai và tất cả những người đã đồng hành cùng mình. Anh tự hào về nơi sinh ra là Slovakia, nhưng cũng ý thức rất rõ vinh dự khi đại diện cho Tổ quốc mang dòng máu của cha mình.

Từ tân binh thành “lá chắn” của ĐT Việt Nam

Tại ASEAN Cup 2026, Lê Giang Patrik không mất nhiều thời gian để chiếm được niềm tin của HLV Kim Sang-sik. Anh bắt chính khi ĐT Việt Nam thắng ĐT Timor Leste 7-0, hòa ĐT Singapore 0-0, thắng ĐT Indonesia 3-0 và ĐT Campuchia 3-1. Bước vào bán kết, vị trí Lê Giang Patrik là nghiễm nhiên.

Ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên sân Kuala Lumpur ngày 16/8, ĐT Malaysia tạo ra sức ép lớn nhưng không thể ghi bàn. Lê Giang Patrik liên tục cứu thua, giúp ĐT Việt Nam thắng 2-0. FotMob chấm anh 8,0 điểm - cao nhất trận. SofaScore cũng đánh giá thủ môn Việt Nam là một trong những cầu thủ nổi bật nhất.

Lê Giang Patrik giờ đã là thủ môn nhận được sự tin tưởng cao về mọi mặt ở ĐT Việt Nam. Ảnh: VFF

Đến trận lượt về trên sân Mỹ Đình, Lê Giang Patrik tiếp tục đứng trong khung thành. ĐT Việt Nam lại thắng ĐT Malaysia 2-0, khép lại vòng bán kết với tổng tỷ số 4-0 và giành quyền gặp ĐT Thái Lan ở chung kết. Tính riêng ASEAN Cup 2026 đến hết bán kết, Lê Giang Patrik bắt chính cả 6 trận, giữ sạch lưới 5 trận và mới chỉ nhận 1 bàn thua. Những con số ấy càng đáng giá khi Việt Nam vốn không thiếu thủ môn giỏi.

Một cuộc trở về lớn hơn bóng đá

Có một Lê Giang Patrik khác bên ngoài sân cỏ. Anh là người đồng sáng lập dự án Step by Step, tham gia giáo dục, truyền cảm hứng và hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2021, những hoạt động cộng đồng giúp anh nhận FIFPRO Merit Award.

Có lẽ điều đó cũng lý giải cách Lê Giang Patrik nhìn bóng đá. Với anh, sự nghiệp không chỉ là số trận thi đấu hay những pha cứu thua, mà còn là hành trình trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Lê Giang Patrik xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ người hâm mộ với những gì anh đang thể hiện. Ảnh: FBNV

Từ Filakovo đến Zilina, từ Praha đến TP.HCM, từ chuyến thử việc dang dở năm 2009 đến khung thành ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, Lê Giang Patrik đã phải đi một vòng rất xa để trở lại nơi cha mình luôn hướng về và bóng đá Việt Nam cũng đã trao lại cho anh nhiều hơn một cơ hội thi đấu: Một mái nhà, một màu áo quốc gia và cảm giác được thuộc về.

Khi ĐT Việt Nam chuẩn bị bước vào 2 trận chung kết với ĐT Thái Lan, Lê Giang Patrik vẫn còn những thử thách lớn phía trước. Nhưng với cậu bé Việt kiều từng đứng trước HLV Mai Đức Chung 17 năm trước, cuối cùng giấc mơ đã trở thành sự thật một cách hoàn hảo!