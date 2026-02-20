Đình Bắc về quê đón Tết muộn cùng gia đình

Theo kế hoạch, 14h30 ngày 20/2, anh sẽ khoác áo đội bóng xã Yên Trung tham dự trận đấu thiện nguyện gây quỹ hỗ trợ bà con khó khăn. Trận đấu diễn ra trên sân Nguyễn Trường Tộ (huyện Hưng Nguyên, Nghệ An).

Đình Bắc về quê đón Tết cùng gia đình. Ảnh: Nghệ An News.

Anh dành buổi chiều đi chúc Tết từng nhà họ hàng tại địa phương. Ảnh: Nghệ An News.

Vừa đặt chân về làng, tiền đạo sinh năm 2004 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều người dân, họ hàng và bạn bè tìm đến chúc Tết, chụp ảnh lưu niệm. Khác với hình ảnh quyết liệt trên sân cỏ, Đình Bắc xuất hiện trong trang phục đời thường giản dị, thoải mái trò chuyện và ký tặng cho các em nhỏ trong xóm.

Anh dành buổi chiều đi chúc Tết từng nhà họ hàng tại địa phương. Người dân nhận xét tiền đạo vẫn giữ sự gần gũi, lễ phép như thời còn thi đấu ở các đội trẻ.

Đình Bắc hội ngộ một số cầu thủ quê Nghệ An như Quế Ngọc Hải, Nguyên Hoàng và Văn Bình. Ảnh: Nghệ An News.

Dịp này, Đình Bắc cũng hội ngộ một số cầu thủ quê Nghệ An như Quế Ngọc Hải, Nguyên Hoàng và Văn Bình.

Nguyễn Đình Bắc sinh năm 2004, trưởng thành từ lò đào tạo trẻ SLNA, thi đấu ở vị trí tiền đạo. Anh gây ấn tượng nhờ tốc độ và khả năng di chuyển linh hoạt, từng được triệu tập lên các cấp độ đội tuyển trẻ Việt Nam.

Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Đình Bắc nhiều lần nhắc đến gia đình như điểm tựa lớn nhất sự nghiệp. Anh cho biết bố mẹ luôn ủng hộ con theo đuổi bóng đá từ nhỏ và là nguồn động viên mỗi khi thi đấu xa nhà. Với tiền đạo quê Hưng Nguyên, việc trở về quê dịp đầu năm và tham gia trận đấu thiện nguyện là cách chia sẻ niềm vui cùng gia đình, bà con sau quãng thời gian thi đấu ở sân chơi châu lục.