Tiền đạo 2m06 ở Việt Nam mất kỷ lục cầu thủ cao nhất thế giới

Gia nhập CLB Nam Định ở kỳ chuyển nhượng vừa qua, Kyle Hudlin nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ chiều cao 2m06 hiếm có trong bóng đá. Chân sút sinh năm 2000 còn kịp để lại dấu ấn đậm nét khi lập cú đúp ngay trong trận ra mắt Siêu cúp quốc gia trước CLB Công an Hà Nội.

Với tầm vóc của mình, Kyle Hudlin là cầu thủ chuyên nghiệp cao nhất thế giới thời điểm hiện tại.

Pavel Podkolzin như một người khổng lồ trên sân cỏ

Thế nhưng, kỷ lục này vừa bị soán ngôi chỉ sau chưa đầy một tháng Hudlin đặt chân đến V-League. Người phá kỷ lục là Pavel Podkolzin - cựu vận động viên NBA, sở hữu thân hình như một người khổng lồ: 2m26.

Podkolzin bất ngờ tái xuất trong vai trò cầu thủ bóng đá khi nhận lời thi đấu cho CLB Amkal Moscow, đội bóng trẻ đang góp mặt tại Cúp quốc gia Nga. Trong trận gặp FC Kaluga, "người khổng lồ" 2m26 không chỉ áp đảo trong mọi pha tranh chấp tay đôi mà còn suýt ghi bàn thắng đầu tiên ở môn thể thao vua.

Sự xuất hiện của Podkolzin chính thức đưa anh trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cao nhất thế giới, vượt qua mọi thủ môn và cả những cái tên từng nắm giữ kỷ lục trước đây. Với chiều cao chênh lệch tới 20 cm so với Hudlin, Podkolzin tạo nên một cột mốc đặc biệt, đồng thời viết tiếp câu chuyện thú vị về những "ngọn hải đăng" trong bóng đá hiện đại.