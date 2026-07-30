Thực hư Ronaldo và bạn gái Georgina sắp tổ chức đám cưới

Ronaldo bơi cùng bạn gái

Chỉ một năm sau khi công bố đính hôn, Ronaldo và Georgina một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, lần này không phải vì họ chuẩn bị chính thức về chung một nhà. Những thông tin cho rằng cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 1/8 lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, xuất phát từ một tấm thiệp mời được cho là của hai người cùng những đồn đoán trên truyền hình Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, toàn bộ thông tin này là không chính xác.

Ronaldo và Georgina sẽ không tổ chức đám cưới vào cuối tuần này, bất chấp những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội

Tạp chí iHOLA! xác nhận Ronaldo và Georgina sẽ không tổ chức đám cưới vào cuối tuần này, qua đó khép lại nhiều ngày đồn đoán trên mạng. Trong lúc người hâm mộ vẫn phải chờ thêm cho một trong những đám cưới được mong đợi nhất của làng bóng đá, siêu sao người Bồ Đào Nha và bạn gái người mẫu đang tận hưởng quãng nghỉ hiếm hoi bên gia đình đông thành viên.

Ronaldo và Georgina không kết hôn vào cuối tuần này

Tin đồn mới nhất xuất hiện sau khi chương trình truyền hình Bồ Đào Nha V+ Fama công bố điều được cho là thiệp mời đám cưới của cặp đôi.

Theo tấm thiệp được lan truyền, Ronaldo và Georgina dự kiến tổ chức lễ cưới vào 17h ngày thứ Bảy, 1/8, tại Quinta Da Regaleira, thành phố Sintra (Bồ Đào Nha). Thiệp mời cũng được cho là yêu cầu khách tham dự mặc trang phục màu đen, quy định khá khác thường và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Dù vậy, iHOLA! khẳng định chắc chắn lễ cưới sẽ không diễn ra vào cuối tuần này. Thông tin này cũng phù hợp với lịch hoạt động công khai của địa điểm tổ chức. Quinta Da Regaleira vẫn mở cửa đón khách tham quan trong ngày 1/8 với vé được bán suốt cả ngày. Khu di tích lịch sử này còn dự kiến tổ chức chương trình biểu diễn buổi tối "A Todas As Mulheres" của ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất Silvana Peres, cho thấy nơi đây khó có khả năng chuẩn bị cho một đám cưới riêng tư quy mô lớn.

Hiện cặp đôi đang cùng chăm sóc 5 người con, tạo nên gia đình gồm 7 thành viên. Các con của họ được kỳ vọng sẽ đảm nhận những vai trò đặc biệt khi lễ cưới chính thức diễn ra trong tương lai. Dù người hâm mộ đã chờ đợi hôn lễ suốt nhiều năm, Ronaldo và Georgina vẫn luôn giữ kín mọi kế hoạch.

Georgina muốn một đám cưới ấm cúng

Bất chấp danh tiếng trên toàn thế giới, cặp đôi hầu như không tiết lộ thông tin về hôn lễ tương lai. Một trong số ít chi tiết Georgina từng chia sẻ là cả hai mong muốn tổ chức một lễ cưới riêng tư, thân mật, thay vì sự kiện hoành tráng trước công chúng.

Georgina sở hữu một trong những chiếc nhẫn đính hôn đắt giá nhất lịch sử

Trong cuộc phỏng vấn với ELLE, Georgina cũng nói về chiếc nhẫn đính hôn mà Ronaldo trao tặng. Cô gọi đó là món trang sức "đẹp tuyệt vời" và thừa nhận cần thời gian để làm quen với việc đeo viên kim cương đặc biệt này.

Các chuyên gia trang sức ước tính chiếc nhẫn có giá trị ít nhất 5 triệu euro, trở thành một trong những nhẫn đính hôn của người nổi tiếng đắt giá nhất trong những năm gần đây.

Ronaldo và Georgina tận hưởng kỳ nghỉ hè

Thay vì tất bật chuẩn bị cho đám cưới, cặp đôi đang tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình và những người bạn thân. Họ vừa tham dự buổi ăn mừng cùng nhà báo người Tây Ban Nha Edu Aguirre sau chiến thắng của anh tại La Velada Del Ano. Kỳ nghỉ của Ronaldo và Georgina sau đó diễn ra khá thư thả với các hoạt động như đi biển, bơi lội, chơi golf, dùng bữa cùng gia đình tại nhà và duy trì tập luyện.

Lịch trình nhẹ nhàng này cho thấy cả hai muốn dành nhiều thời gian bên nhau trước khi Ronaldo trở lại thi đấu cho Al Nassr.

Khi nào Ronaldo và Georgina sẽ kết hôn?

Dù chưa có ngày cưới chính thức, nhiều yếu tố cho thấy hôn lễ khó có thể diễn ra trong tương lai gần. Ronaldo dự kiến sẽ trở lại tập luyện cùng Al Nassr trong vài tuần tới. Chủ nhân 5 Quả bóng vàng vẫn còn hợp đồng với đội bóng Saudi Pro League đến năm 2027, sau khi gia nhập CLB vào năm 2022.

Lịch thi đấu dày đặc khiến quãng thời gian phù hợp để tổ chức một lễ cưới theo quy mô riêng tư là khá hạn chế. Vì vậy, khả năng đám cưới diễn ra vào cuối năm nay hoặc muộn hơn được xem là thực tế hơn.