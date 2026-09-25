Thống kê cho thấy Barcelona đang "đè ngửa" Real & cả La Liga để chiến thắng

Toàn thắng 7 trận, ghi 31 bàn

HLV Hansi Flick đang tạo nên những điều không tưởng trong mùa giải thứ 3 dẫn dắt Barcelona. Sau 7 vòng La Liga, đội chủ sân Nou Camp đứng đầu bảng với 21 điểm tuyệt đối, chỉ còn cách 1 chiến thắng để cân bằng thành tích khởi đầu tốt nhất lịch sử CLB. Tại Champions League, họ cũng đè bẹp Feyenoord 5-1 ở trận đấu ra quân.

Điểm nổi bật nhất trong màn khởi đầu của Barcelona là khả năng tấn công. Đội bóng xứ Catalunya ghi 31 bàn sau 7 trận, trung bình 4,4 bàn mỗi trận, nhiều hơn Atletico Madrid 15 bàn, Real Madrid 13 bàn và Real Betis tới 22 bàn.

Không chỉ thi đấu hiệu quả trên sân nhà, Barca còn thể hiện sức mạnh đáng nể trong những chuyến làm khách. Cụ thể, họ ghi nhiều hơn 11 bàn so với cả Real Madrid và Atletico Madrid cộng lại, đồng thời nhận ít hơn 3 bàn thua so với mỗi đối thủ này.

Áp đảo ở nhiều chỉ số quan trọng

Sức mạnh của Barcelona không chỉ thể hiện qua số bàn thắng. Đội bóng của Hansi Flick còn dẫn đầu ở hàng loạt thống kê quan trọng khác: Họ thực hiện 119 cú sút sau 7 vòng đấu, nhiều hơn Real Madrid 20 lần và Atletico Madrid 34 lần.

Ở chiều ngược lại, thầy trò Flick cũng là đội để đối phương tung ra ít cú sút nhất, với chỉ 51 lần bóng hướng về khung thành đội nhà, trung bình khoảng 7 cú sút mỗi trận. Theo chiều ngược lại, Real Madrid phải đối mặt với 89 cú sút, tương đương khoảng 12 lần mỗi trận.

Khả năng kiểm soát bóng của Barcelona cũng tỏ ra vượt trội, với tỷ lệ trung bình 68%. Đội bóng thực hiện thành công 103 pha rê bóng, nhỉnh hơn con số 100 của Real Madrid.

Barcelona hiện dẫn đầu La Liga về số đường chuyền kiến tạo với 24 lần. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác ở khu vực sân đối phương đạt 85,29%, trong khi tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn lên tới 26,05%. Con số này cao hơn đáng kể so với Atletico Madrid, 19%, và Real Madrid, 18%.

Lối chơi tốc độ giúp Barcelona tạo khác biệt

Tốc độ triển khai bóng cũng là yếu tố đáng chú ý trong lối chơi của Barcelona. Việc đội bóng di chuyển và tổ chức tấn công nhanh khiến đối thủ gặp khó khăn trong việc áp sát và ngăn chặn. Họ mới bị đối phương phạm lỗi 66 lần tại La Liga, thấp hơn nhiều so với Atletico Madrid (80 lần) hay Real Madrid (97 lần).

Những thống kê này cho thấy Barcelona không chỉ kiểm soát bóng nhiều mà còn duy trì tốc độ thi đấu khiến đối thủ gặp khó khăn trong việc tiếp cận cầu thủ của họ.

Raphinha - Yamal nổi bật ở các thống kê cá nhân

Các chỉ số cá nhân cũng phản ánh rõ sự hiệu quả của Barcelona. Raphinha đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại La Liga với 12 bàn thắng. Đứng ngay sau anh là Lamine Yamal với 7 bàn.

Yamal cũng đứng thứ 2 giải đấu về số lần dứt điểm, với 29 cú sút, chỉ kém Kylian Mbappé 2 lần. Cầu thủ 19 tuổi sở hữu 4 pha kiến tạo, ngang đồng đội Anthony Gordon và dẫn đầu La Liga về số lần rê bóng thành công.

Ở các chỉ số liên quan đến chuyền bóng, Pau Cubarsi đứng thứ 2 La Liga về số đường chuyền thành công. Trong khi đó, Pedri dẫn đầu giải đấu về số đường chuyền chính xác được thực hiện ở khu vực sân đối phương.

Ở hàng phòng ngự, thủ môn Joan García cũng có thống kê đáng chú ý: anh bắt thành công tất cả những tình huống bóng bổng mà mình chủ động băng ra xử lý trong khu vực cấm địa.