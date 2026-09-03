Đai gia Ngoại hạng Anh nào đủ sức lật đổ Arsenal sau kỳ chuyển nhượng rầm rộ?

Thị trường chuyển nhượng hè 2026 đóng cửa và các CLB Premier League giờ tập trung vào thi đấu cho mùa giải 2026/27. Arsenal với tư cách ĐKVĐ đã thắng 2 vòng đầu và họ cũng đã có sự bổ sung lực lượng đáng kể. Các đội bóng còn lại đã có sự đầu tư ở mức nào và chừng đó có đủ để lật đổ Arsenal?

Man City đầu tư mạnh mẽ thời kỳ hậu Pep Guardiola

Manchester City trải qua giai đoạn chuyển giao mạnh mẽ, từ việc HLV Pep Guardiola nhường lại ghế nóng cho Enzo Maresca sau 10 năm cầm quyền, cho đến sự ra đi của những nhân tố chủ chốt trong kỷ nguyên hoàng kim như Rodri, Bernardo Silva, John Stones và Jack Grealish, cũng như sự chuyển đi của các cầu thủ không còn hợp lối chơi của HLV mới như Savio, Omar Marmoush, Nico Gonzales, James Trafford, Nathan Ake và Tijjani Reijnders.

Man City thay gần như toàn bộ hàng tiền vệ

Tuy nhiên tham vọng chinh phục danh hiệu vẫn luôn cháy bỏng, minh chứng rõ nét nhất là cách họ tích cực hoạt động trên thị trường chuyển nhượng để tái thiết đội hình nhằm hướng tới các danh hiệu cao quý.

Man City đã chi 125 triệu bảng để Enzo Maresca tái hợp với Enzo Fernandez, sau khi đã bỏ ra 116 triệu bảng để chiêu mộ tiền vệ người Anh Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Đội bóng cũng bổ sung thêm những nhân tố chất lượng khác như Iliman Ndiaye từ Everton với giá 65 triệu bảng, tài năng 18 tuổi người Morocco Ayyoub Bouaddi (85,6 triệu bảng từ Lille), cùng với Allan Elias từ Palmeiras (Brazil).

Thương vụ Fernandez đã nâng tổng mức chi tiêu của City lên con số kỷ lục tại Premier League là 458 triệu bảng trong một kỳ chuyển nhượng duy nhất, vượt qua mốc 415 triệu bảng mà Liverpool từng thiết lập vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, Man City cũng thu về khoảng 300 triệu bảng từ việc bán cầu thủ trong mùa hè này, qua đó cho thấy sự biến động nhân sự mạnh mẽ ngay khi kỷ nguyên hậu Guardiola bắt đầu.

- Về mặt lực lượng, Man City rất mạnh trên lý thuyết và dày quân ở nhiều tuyến. Tuy nhiên họ sẽ cần thời gian để các vị trí bắt nhịp với nhau. Họ có hàng tấn công tốt hơn Arsenal, nhưng Arsenal có hàng thủ tốt hơn. Man City vẫn sẽ là đối thủ tranh ngôi chính của Arsenal, và thành bại của cuộc đua này sẽ đến ở khả năng duy trì hiệu suất ghi bàn của Arsenal.

Chelsea lột xác dưới thời Alonso

Dù Chelsea bán Enzo Fernandez vào tay Manchester City với giá 125 triệu bảng ngay trong những giờ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, họ đã chuẩn bị trước cho khả năng này cũng như có một số vụ đầu tư đáng chú ý.

Morgan Rogers nhanh chóng tỏa sáng ở Chelsea

HLV Xabi Alonso khởi đầu thuận lợi với 2 chiến thắng tại Premier League nhờ hàng công hiệu quả với sự góp mặt của tân binh Morgan Rogers, mua từ Aston Villa với giá 117 triệu bảng. Thủ môn Emiliano Martinez cũng được mua từ Aston Villa sau khi Robert Sanchez bắt quá tệ ở trận thắng Fulham vòng mở màn.

Bên cạnh đó, hai cựu binh Jordan Henderson và Danny Welbeck đã được đưa về để bổ sung kinh nghiệm, trong đó Welbeck đã có 1 bàn quan trọng ở League Cup. Pep Chavarria và Marco Palestra cũng được đưa về đá cánh, họ đã bước đầu thể hiện tốt nhưng hiện chưa có cơ hội ra sân liên tục do chấn thương. ­­

Chelsea cũng tích cực tìm kiếm nhân sự vào những giờ chót, nhưng phải nhận cú sốc lớn khi Monaco hủy bỏ thương vụ chiêu mộ tiền vệ Lamine Camara đúng vào thời điểm Enzo Fernandez rời đi.

- Đội hình Chelsea đông đảo và không bị phân tâm bởi các giải đấu châu Âu, nhưng hàng phòng ngự của họ vẫn rất lủng củng và không thể trông chờ thủ môn Martinez chữa cho mọi sai lầm. Bên cạnh đó, tuyến giữa mất Enzo nhưng không có Camara khiến chiều sâu cho vị trí tiền vệ trung tâm không nhiều.

MU làm mới hàng tiền vệ

Sau khi củng cố hàng công vào mùa hè năm ngoái bằng việc chiêu mộ Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha, trọng tâm chuyển nhượng lần này của MU là làm mới hàng tiền vệ với sự góp mặt của Youri Tielemans, Andrey Santos và Carlos Baleba.

3 tiền vệ và 1 thủ môn là thành quả của MU trong kỳ chuyển nhượng hè 2026

Điểu yếu đến ở hàng thủ: Họ có nhiều hậu vệ đã ở CLB từ tận năm 2022 và 3 trong số đó sắp hết hợp đồng vào năm sau. Vị trí hậu vệ trái khá yếu khi người đá chính là Luke Shaw đã xuống phong độ, và dự bị là một Harry Amass non trẻ, lẫn một Diogo Dalot dạt từ bên kia sang.

- MU quyết định không thực hiện thêm bất kỳ thương vụ nào vào phút chót; điều này khiến đội hình của HLV Carrick vẫn mang dáng dấp của một tập thể có khả năng cạnh tranh suất trong top 4 một lần nữa, nhưng còn rất xa mới đủ sức đua tranh ngôi vô địch.

Liverpool và nhiệm vụ lấp đầy khoảng trống của Salah

Sau khi bổ nhiệm Andoni Iraola thay thế Arne Slot , nhiệm vụ trọng tâm của Liverpool trong mùa hè này là tìm cách bù đắp khoảng trống mà Mohamed Salah để lại sau khi anh rời Anfield cuối mùa giải trước. Nhưng thay vào đó họ không mua bất cứ tiền đạo phải đích thực nào, mà lại chăm chăm vào những mục tiêu khác.

Barcola là vụ đắt nhất của Liverpool nhưng vẫn không tạo sự lạc quan cho các fan

Bradley Barcola là mục tiêu hàng đầu và cuối cùng đã được chiêu mộ từ Paris Saint-Germain với mức phí 123 triệu bảng. Victor Munoz là một cầu thủ chạy cánh khác đã sớm chứng tỏ năng lực bằng bàn gỡ hòa tuyệt đẹp trong trận hòa 2-2 trước Nottingham Forest.

Việc thiếu vắng một tiền vệ trụ đúng nghĩa đã gây ra sự mất cân bằng ở tuyến giữa, khiến họ cực kỳ dễ bị tổn thương trước các đợt phản công. Các đối thủ vẫn có thể dễ dàng xuyên phá hàng tiền vệ Liverpool, song “The Reds” dường như không có ý định chiêu mộ thêm nhân sự cho vị trí này.

Điều tồi tệ là sau 2 vòng đầu, các hậu vệ biên của Liverpool đã tỏ ra quá tệ và bị réo tên trong làn sóng chỉ trích. Liverpool chọn tin tưởng vào họ để rồi việc mua cầu thủ ở 2 vị trí đá biên đã trở nên quá muộn để tiến hành.

- Liverpool trước mắt chỉ đủ tầm để tranh top 4/top 5 với đội hình quá nhiều vấn đề của họ.

Top các thương vụ có giá từ 100 triệu bảng trở lên trong suốt lịch sử giải Ngoại hạng Anh