Thể Công Viettel đánh rơi chiến thắng trước HAGL vì sai lầm không đáng có (Cúp Tứ hùng)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Manchester United vs Newcastle United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Parma vs Fiorentina
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Nottingham Forest vs Manchester City
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
West Ham United vs Fulham
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Wolverhampton Wanderers
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Burnley vs Everton
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Brentford vs AFC Bournemouth
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Arsenal vs Brighton & Hove Albion
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Chelsea vs Aston Villa
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Pisa vs Juventus
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Milan vs Hellas Verona
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Cremonese vs Napoli
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Sunderland vs Leeds United
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Tottenham Hotspur
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Atalanta vs Inter Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Brighton & Hove Albion
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Nottingham Forest vs Everton
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs AFC Bournemouth
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Burnley vs Newcastle United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Arsenal vs Aston Villa
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Thể Công Viettel đánh rơi chiến thắng trước HAGL vì sai lầm không đáng có (Cúp Tứ hùng)

Sự kiện: CLB LPBank HAGL CLB Viettel

Thể Công Viettel tưởng như đã cầm chắc chiến thắng trước HAGL tại cúp giao hữu Tứ hùng Thái Nguyên 2025.

Thể Công Viettel đối đầu với HAGL tại giải đấu giao hữu cúp Tứ hùng Thái Nguyên 2025. Mặc dù HLV Velizar Popov vắng mặt nhưng Viettel vẫn nhập cuộc rất hứng khởi. Tuy nhiên, HAGL mới là đội có cơ hội ngon ăn trước nhưng Conceicao bỏ lỡ khá vô duyên. 

HAGL gặp khó trước Thể Công Viettel

HAGL gặp khó trước Thể Công Viettel

Dần dà, Thể Công chiếm lĩnh được thế trận nhờ khả năng tấn công biên tốt hơn. Bóng liên tục được đưa xuống đáy biên rồi đưa vào trong khiến hàng thủ của HAGL khổ sở. Phút 27, vòng cấm của HAGL hỗn loạn sau quả phạt góc, Damian Vũ Thanh câu bóng ngược lại và Danh Trung có mặt đúng lúc để đánh đầu mở tỉ số trận đấu.

Cuối hiệp một, tỉ số suýt nữa là 2-0 cho Thể Công Viettel nhưng Nhâm Mạnh Dũng lại dứt điểm vào cột dọc ở cự ly gần. Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Thể Công Viettel vẫn là đội chủ động tấn công. Tuy nhiên, các chân sút của họ tỏ ra khá vô duyên trong khâu dứt điểm. 

Ở chiều hướng ngược lại, HAGL tỏ ra khá yếu ớt trong khâu lên bóng. Họ gần như không tạo được cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành của đối thủ. Tưởng như trận đấu sẽ không có thêm bàn thắng, bất ngờ lại tới. Phút 85, thủ thành Văn Phong của Thể Công Viettel có động tác thừa không đáng có khi chuẩn bị ném bóng phản công.

Tình huống này không che mắt được trọng tài chính và HAGL được hưởng phạt đền. Conceicao không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m qua đó giúp HAGL có được trận hòa đầy may mắn. 

Tỉ số chung cuộc: Thể Công Viettel 1-1 HAGL (H1: 1-0)

Ghi bàn:

Thể Công Viettel: Danh Trung 27'

HAGL: Conceicao 87' (phạt đền)

Đội hình xuất phát

HAGL: Bảo Duy, Phước Bảo, Văn Triệu, Fraga, Du Học, Duy Tâm, Môi Sê, Marciel, Vĩnh Nguyên, Thanh Nhân, Conceicao

Thể Công: Văn Phong, Văn Quyết, Paolo Viana, Tuấn Thái, Thanh Cùng, Damian Vũ Thanh, Văn Đức, Hoàng Minh, Danh Trung, Ngọc Tú, Mạnh Dũng

HLV Thể Công vui mừng với cảm xúc đặc biệt, HLV Công an Hà Nội soi trọng tài
HLV Thể Công vui mừng với cảm xúc đặc biệt, HLV Công an Hà Nội soi trọng tài

HLV Popov cho rằng Chúa đã giúp Thể Công Viettel đánh bại Công an Hà Nội (CAHN) ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2025/26 chứ không phải là do may mắn. Còn HLV...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/12/2025 16:44 PM (GMT+7)
Tin liên quan
CLB LPBank HAGL Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN