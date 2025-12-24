Thể Công Viettel đánh rơi chiến thắng trước HAGL vì sai lầm không đáng có (Cúp Tứ hùng)

Thể Công Viettel đối đầu với HAGL tại giải đấu giao hữu cúp Tứ hùng Thái Nguyên 2025. Mặc dù HLV Velizar Popov vắng mặt nhưng Viettel vẫn nhập cuộc rất hứng khởi. Tuy nhiên, HAGL mới là đội có cơ hội ngon ăn trước nhưng Conceicao bỏ lỡ khá vô duyên.

HAGL gặp khó trước Thể Công Viettel

Dần dà, Thể Công chiếm lĩnh được thế trận nhờ khả năng tấn công biên tốt hơn. Bóng liên tục được đưa xuống đáy biên rồi đưa vào trong khiến hàng thủ của HAGL khổ sở. Phút 27, vòng cấm của HAGL hỗn loạn sau quả phạt góc, Damian Vũ Thanh câu bóng ngược lại và Danh Trung có mặt đúng lúc để đánh đầu mở tỉ số trận đấu.

Cuối hiệp một, tỉ số suýt nữa là 2-0 cho Thể Công Viettel nhưng Nhâm Mạnh Dũng lại dứt điểm vào cột dọc ở cự ly gần. Bước sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi Thể Công Viettel vẫn là đội chủ động tấn công. Tuy nhiên, các chân sút của họ tỏ ra khá vô duyên trong khâu dứt điểm.

Ở chiều hướng ngược lại, HAGL tỏ ra khá yếu ớt trong khâu lên bóng. Họ gần như không tạo được cơ hội nguy hiểm nào về phía khung thành của đối thủ. Tưởng như trận đấu sẽ không có thêm bàn thắng, bất ngờ lại tới. Phút 85, thủ thành Văn Phong của Thể Công Viettel có động tác thừa không đáng có khi chuẩn bị ném bóng phản công.

Tình huống này không che mắt được trọng tài chính và HAGL được hưởng phạt đền. Conceicao không bỏ lỡ cơ hội trên chấm 11m qua đó giúp HAGL có được trận hòa đầy may mắn.

Tỉ số chung cuộc: Thể Công Viettel 1-1 HAGL (H1: 1-0)

Ghi bàn:

Thể Công Viettel: Danh Trung 27'

HAGL: Conceicao 87' (phạt đền)

Đội hình xuất phát

HAGL: Bảo Duy, Phước Bảo, Văn Triệu, Fraga, Du Học, Duy Tâm, Môi Sê, Marciel, Vĩnh Nguyên, Thanh Nhân, Conceicao

Thể Công: Văn Phong, Văn Quyết, Paolo Viana, Tuấn Thái, Thanh Cùng, Damian Vũ Thanh, Văn Đức, Hoàng Minh, Danh Trung, Ngọc Tú, Mạnh Dũng