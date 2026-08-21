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Gặp nhau ở Chung kết ASEAN Cup 2026: ĐT Việt Nam có mạnh hơn ĐT Thái Lan?

Sự kiện: AFF Cup 2026 Đội tuyển Việt Nam Đại chiến Việt Nam - Thái Lan

Trước đây, cái tạo ra ưu thế của ĐT Thái Lan so với ĐT Việt Nam chính là khả năng kiểm soát trận đấu.

ĐT Việt Nam có mạnh hơn ĐT Thái Lan?

Vậy là với tỷ số 2 – 0 cả ở sân Kuala Lumpur và sân Mỹ Đình trước ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam xứng đáng có mặt ở trận Chung kết ASEAN Cup 2026. Đối thủ của thầy trò HLV KimSang-sik là ĐT Thái Lan, đội bóng vừa vượt qua ĐT Singapore ở 2 lượt trận bán kết vừa qua.

Trở lại trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình, có vẻ ĐT Malaysia không ở trạng thái tốt nhất của mình, cả về tinh thần lẫn lực lượng. Hiệp 1, thay vì dâng lên tấn công tìm bàn thắng san bằng cách biệt 2 bàn từ trận lượt đi, các cầu thủ Malaysia lại đá khá thận trọng. Họ tập trung phòng ngự, ít dâng cao, ít tổ chức pressing lên hàng thủ ĐT Việt Nam. Con số 14 pha dứt điểm của các cầu thủ Việt Nam so với 0 pha dứt điểm của ĐT Malaysia thể hiện rất rõ thế trận của hiệp đấu này.

ĐT Việt Nam đấu ĐT Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026.

ĐT Việt Nam đấu ĐT Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026.

Hiệp 2, sau khi thay người, các cầu thủ Malaysia bắt đầu tăng cường tấn công hơn. Cùng với những khoảng thời gian gây sức ép trên phần sân ĐT Việt Nam, họ cũng đã tạo ra một số cơ hội và những pha dứt điểm nguy hiểm. Nhìn cách các cầu thủ Malaysia tiếp cận trận đấu, có cảm giác HLV Tan Cheng Hoe chấp nhận để đội bóng, vốn không ở trạng thái sung sức nhất, cầm cự ở trong hiệp 1, và họ đã thành công khi giữ được trắng lưới trong hiệp đấu này.

Chỉ có điều, mong muốn ghi bàn thắng vào lưới ĐT Việt Nam trong hiệp 2 của ông không thành. Có lẽ tư duy của ông là nếu tung hết sức để tìm kiếm bàn thắng ngay từ đầu trận, giả sử có ghi được bàn thắng vào lưới ĐT Việt Nam, thì cả hiệp 2 là thời gian quá dài để các cầu thủ của ông, những người đã tiêu hết thể lực trong hiệp 1 chịu đựng sức ép và giữ được tỷ số trước sức tấn công của các cầu thủ Việt Nam. Và nếu ghi bàn trong hiệp 2, thời gian còn lại của trận đấu ngắn hơn, may ra mới có thể giữ được.

Bên cạnh khả năng kiểm soát trận đấu, một trong những điều gây ra cảm giác yên tâm hơn cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong các trận đấu đối đầu với ĐT Malaysia thời gian gần đây đó chính là về mặt thể lực và tranh chấp, họ không còn khỏe hơn chúng ta nữa. Hình như đây cũng là lần đầu tiên mà chiều cao trung bình của ĐT Việt Nam còn cao hơn ĐT Malaysia. Lợi thế này không chỉ thể hiện ở các pha xâm nhập vòng cấm đánh đầu rất nguy hiểm của Đoàn Văn Hậu, mà ngay cả trong các pha tranh chấp tay đôi, các cầu thủ Việt Nam cũng tỏ ra mạnh mẽ hơn.

Về phía ĐT Việt Nam, nhìn vào cách HLV Kim Sang-sik sắp xếp đội hình để giải quyết trận đấu này, cả với đội hình xuất phát lẫn diễn biến thay người, chúng ta phần nào hình dung ra rằng, Đoàn Văn Hậu, Phan Tuấn Tài, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Hên và có lẽ cả Nguyễn Hai Long sẽ không có mặt trong đội hình chính ở trận Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Có lẽ chỉ còn ĐT Thái Lan, đội bóng sẽ gặp chúng ta ở trận chung kết là đối thủ ngang tầm ở khu vực. Vậy, ở thời điểm hiện tại, ĐT Việt Nam có mạnh hơn ĐT Thái Lan không?

Trước đây, dù là ở thời kỳ được coi là đỉnh cao, với thế hệ cầu thủ vàng của HLV Park Hang-seo, lứa cầu thủ đã làm điêu đứng nhiều đội bóng mạnh của châu lục, lứa đã giành ngôi Á quân U23 ASIAD, thì ĐT Thái Lan vẫn là một đội bóng mà bóng đá Việt Nam ngại đối đầu.

Trước đây, cái tạo ra ưu thế của ĐT Thái Lan so với ĐT Việt Nam chính là khả năng kiểm soát trận đấu. Xem 2 đội thi đấu, ta luôn có cảm giác họ cầm bóng, phối hợp, rê dắt tốt hơn, chủ động hơn chúng ta. Họ kiểm soát không gian khu vực giữa sân tốt hơn, kể cả trong những trận đấu mà chúng ta thắng họ. Nhưng bây giờ thì khác, các cầu thủ Việt Nam có khả năng phối hợp, cầm bóng không thua kém gì các cầu thủ Thái Lan, nếu cần thiết, chúng ta có thể sòng phẳng tranh chấp kiểm soát không gian khu vực giữa sân với họ.

Mặt khác, hàng phòng ngự chưa bao giờ là điểm mạnh của đội bóng lấy tấn công để phòng thủ như ĐT Thái Lan. Trong khi điểm yếu kinh niên của bóng đá Việt Nam đó là thiếu tiền đạo sắc xảo đã được giải quyết bằng sự có mặt của Nguyên Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc, hay kể cả Đỗ Hoàng Hên hay Nguyễn Tài Lộc. Nếu cân đong như vậy, dường như ĐT Việt Nam hiện tại mạnh hơn ĐT Thái Lan.

Chúng ta sẽ cùng hy vọng HLV Kim Sang-sik sẽ biến những điểm mạnh của ĐT Việt Nam thành kết quả cụ thể trong 2 trận chung kết sắp tới.

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Theo Trần Oánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/08/2026 11:10 AM (GMT+7)
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