Nguyễn Xuân Son: Từ cậu bé nghèo Brazil đến kỷ lục ghi 16 bàn/15 trận cho ĐT Việt Nam

Đôi điều cần biết về Nguyễn Xuân Son

Rafaelson sinh ngày 30/3/1997 tại Pirapemas, bang Maranhao, Brazil. Cha của anh là một giáo viên còn mẹ làm nông nghiệp. Gia đình không có điều kiện dư dả, trong khi nơi Rafaelson lớn lên tồn tại nhiều vấn đề xã hội phức tạp. Bóng đá vì thế trở thành thứ giúp cậu bé tránh xa những cám dỗ xung quanh và nuôi dưỡng giấc mơ đổi đời.

Khi mới 14 tuổi, Rafaelson Fernandes đã phải rời xa gia đình, một mình đến Salvador để tìm kiếm cơ hội tại lò đào tạo trẻ của Bahia. Sau đó, anh chuyển sang đội trẻ Vitoria và bắt đầu con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp.

Xuân Son trở thành nhân tố không thể thiếu ở ĐT Việt Nam. Ảnh: Lê Hiếu.

Rời quê nhà khi tuổi đời còn rất trẻ đồng nghĩa với việc Rafaelson phải học cách tự lập từ sớm. chân sút 29 tuổi không đi theo con đường trải đầy hoa hồng của một tài năng trẻ Brazil. Sau những năm tháng thi đấu trong nước, Rafaelson bắt đầu cuộc phiêu lưu ở nước ngoài khi mới khoảng 19 tuổi. Nhật Bản rồi Đan Mạch trở thành những điểm dừng chân tiếp theo nhưng sự nghiệp của anh chưa thực sự bùng nổ. Tại Đan Mạch, Rafaelson khoác áo Naestved, trước khi cơ hội tại Việt Nam xuất hiện vào cuối năm 2019.

CLB Nam Định chính là nơi mở ra chương quan trọng nhất trong cuộc đời Rafaelson. Khi ấy, anh mới 23 tuổi và chưa phải một tên tuổi lớn. V.League cũng hoàn toàn khác với bóng đá Brazil hay châu Âu mà anh từng trải nghiệm. Sân bãi, khí hậu, văn hóa, ngôn ngữ và điều kiện sinh hoạt đều là những thử thách mới. Thế nhưng, thay vì xem Việt Nam như một điểm dừng chân ngắn hạn, Rafaelson từng bước thích nghi. Anh học cách sống trong môi trường mới, tìm hiểu văn hóa Việt Nam và dần coi nơi đây như quê hương thứ hai.

Sau một mùa giải tại Nam Định, Rafaelson chuyển tới SHB Đà Nẵng rồi Topenland Bình Định. Tại Bình Định, tiền đạo người Brazil bắt đầu cho thấy phiên bản tốt nhất của mình. Anh không còn đơn thuần là một ngoại binh được kỳ vọng ghi bàn mà dần trở thành một trong những chân sút đáng sợ nhất V.League. Mùa giải 2022/23, Rafaelson giành danh hiệu Vua phá lưới với 16 bàn thắng. Đó là bước ngoặt quan trọng, bởi anh đã chứng minh rằng mình đủ khả năng trở thành một ngôi sao thực sự tại bóng đá Việt Nam.

Ngày 28/8/2023, Rafaelson trở lại khoác áo Thép xanh Nam Định. Lần trở về này khác hoàn toàn so với lần đầu anh đặt chân đến sân Thiên Trường. Rafaelson đã trưởng thành, mạnh mẽ và hiểu bóng đá Việt Nam hơn. Mùa giải 2023/24 trở thành mùa bóng lịch sử khi anh ghi tới 31 bàn tại V.League, phá kỷ lục 25 bàn từng được Lê Huỳnh Đức thiết lập năm 1996. Phong độ xuất sắc của Rafaelson góp phần giúp đội bóng thành Nam giành chức vô địch V.League và biến anh thành chân sút số một của bóng đá Việt Nam.

Đằng sau một Rafaelson mạnh mẽ trên sân cỏ là một câu chuyện gia đình khá bình dị. Anh kết hôn với Marcele Seippel vào tháng 1/2018 và cặp đôi này có hai cậu con trai. Gia đình chính là điểm tựa quan trọng trong hành trình thi đấu xa quê của tiền đạo Brazil. Đáng chú ý, cuộc sống của Rafaelson tại Việt Nam dần trở nên ổn định đến mức anh cùng vợ con chọn nơi đây làm mái ấm. Từ một cầu thủ nước ngoài chỉ đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp, Rafaelson từng bước xây dựng cuộc sống lâu dài trên mảnh đất này.

Nguyễn Xuân Son lập cú đúp ở trận gặp Malaysia. Ảnh: Lê Hiếu.

Rafaelson không chỉ muốn thi đấu ở Việt Nam, mà thực sự mong muốn trở thành một phần của đất nước này. Sau 5 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam, Rafaelson nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch vào năm 2024. Tháng 9/2024, anh chính thức được trao quốc tịch Việt Nam và mang tên Nguyễn Xuân Son. Đây cũng là bước ngoặt đưa anh đến với giấc mơ khoác áo ĐTQG.

Ngày Nguyễn Xuân Son lần đầu ra sân cho ĐT Việt Nam cũng là ngày câu chuyện ấy bước sang một chương mới. Trong trận gặp Myanmar tại ASEAN Cup 2024, tiền đạo mang áo số 12 ghi hai bàn và có hai kiến tạo, góp phần vào chiến thắng 5-0. Anh nhanh chóng chứng minh rằng mình không chỉ là một cầu thủ nhập tịch, mà là một tiền đạo có khả năng tạo ra khác biệt ở cấp độ đội tuyển. Sau đó, Nguyễn Xuân Son tiếp tục tỏa sáng tại ASEAN Cup 2024 với 7 bàn thắng, giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Bi kịch đến trong trận chung kết với Thái Lan khi Nguyễn Xuân Son dính chấn thương nặng, gãy chân và phải rời sân trong nước mắt. Thế nhưng, ngay cả khoảnh khắc đau đớn ấy cũng cho thấy anh đã gắn bó với Việt Nam đến mức nào. Khi còn nằm trong bệnh viện, Nguyễn Xuân Son vẫn cùng gia đình tận hưởng niềm vui vô địch. Những người yêu bóng đá Việt Nam khi ấy không còn nhìn anh đơn thuần là một cầu thủ Brazil nhập tịch. Anh đã trở thành một phần của ĐT Việt Nam, của Thép xanh Nam Định và của câu chuyện bóng đá Việt Nam.

Từ cậu bé Pirapemas rời nhà năm 14 tuổi, Rafaelson đã đi qua Brazil, Nhật Bản, Đan Mạch rồi đặt chân tới Việt Nam. Có những lúc sự nghiệp tưởng như không tìm được hướng đi, nhưng anh vẫn kiên trì. Việt Nam cho anh cơ hội, còn Nguyễn Xuân Son đáp lại bằng những bàn thắng, bằng sự hòa nhập và bằng khát vọng cống hiến.

Hành trình ấy khiến Nguyễn Xuân Son trở thành một trường hợp đặc biệt. Một cầu thủ sinh ra ở Brazil nhưng trưởng thành về sự nghiệp tại Việt Nam, xây dựng gia đình tại Việt Nam và cuối cùng khoác lên mình màu áo đỏ của đội tuyển Việt Nam. Từ một giấc mơ đổi đời của cậu bé nghèo ở Maranhao, Xuân Son đã viết nên câu chuyện mà có lẽ chính anh cũng khó hình dung khi lần đầu đặt chân đến Nam Định cuối năm 2019.

Ở ASEAN Cup 2026, Xuân Son không thường xuyên được đá chính nhưng anh vẫn có 5 bàn thắng, trong đó phải kể đến cú đúp ở chiến thắng 2-0 trước Malaysia ở trận lượt về vòng bán kết và góp phần giúp ĐT Việt Nam giành vé vào chung kết. Tính ra, Nguyễn Xuân Son đã ghi tới 16 bàn cho ĐT Việt nam chỉ sau 15 lần ra sân, giúp anh lọt vào danh sách 5 chân sút xuất sắc nhất lịch sử “Những chiến binh sao vàng”. Và chân sút 29 tuổi này chỉ mất chưa đầy 2 năm để làm điều đó.