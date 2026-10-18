Vì sao Florian Wirtz hay trên chỉ số nhưng không hay khi nhìn mắt thường?

Fan Liverpool sau trận Brentford – Liverpool hẳn đã biết một thông số: Florian Wirtz là cầu thủ đầu tiên tạo ra từ 9 cơ hội trở lên từ các tình huống bóng sống trong một trận đấu tại Ngoại hạng Anh, kể từ sau khi Sadio Mané làm được điều này vào tháng 1/2021.

Wirtz ghi 1 kiến tạo trong trận thắng Brentford 2-1 của Liverpool

Đúng vậy, trong 10 mùa bóng ở Ngoại hạng Anh đã qua, chỉ Mane và Wirtz làm được điều đó. Không phải De Bruyne, không phải Bruno Fernandes. Hai nhà kiến tạo xuất sắc của Premier League, cùng với Pascal Gross, thậm chí chỉ tạo 10 cơ hội dứt điểm trong 1 trận đấu khi tính cả bóng cố định. Nhưng với bóng sống thì chỉ Mane và giờ là Wirtz.

Vấn đề là làm sao Wirtz, khi nhìn vào thực tế trên sân, lại trông có vẻ “tầm thường”? Rằng nếu nhìn cầu thủ này thi đấu bằng mắt thường, chúng ta chỉ thấy một cá nhân chơi không có gì nổi trội, mất bóng nhiều và hay bị bắt nạt bởi đối thủ to khỏe hơn?

Vấn đề dứt điểm của đồng đội

Andy Robertson đã nói cách đây không lâu rằng anh không hề nghĩ Wirtz là một cầu thủ trình độ làng nhàng và số kiến tạo của Wirtz sẽ nhiều hơn nữa nếu đồng đội không thường xuyên bỏ lỡ. Mùa trước phần lớn kiến tạo của Wirtz là cho Hugo Ekitike và Ekitike cũng là cầu thủ săn bàn đều đặn nhất của “The Reds” cho tới khi bị chấn thương nặng.

Barcola đối mặt thủ môn đều sút ra ngoài hoặc chuyền cho đồng đội

Trước Brentford, Bradley Barcola 3 lần vào thế đối mặt thủ môn và cả 3 lần đều do Wirtz chuyền bóng, nhưng Barcola ghi được bao nhiêu bàn thì fan Liverpool đã thấy. Trong khi đó anh chỉ cần 1 đường chuyền để Victor Munoz thoát xuống và gỡ hòa, mặc dù đường kiến tạo đó vẫn chưa đặt Munoz vào vị trí ghi bàn thuận lợi thực sự so với các cơ hội dành cho Barcola (Munoz vẫn phải quặt bóng để né Lewis-Potter trước khi sút).

Đây là thực tế mà các nhà kiến thiết hay gặp phải, họ hay đến đâu vẫn không quan trọng bằng kỹ năng dứt điểm của đồng đội. Fan Arsenal chắc chưa quên Mesut Ozil kiến tạo nhiều đến mức nào ở mùa 2015/16, để rồi đột nhiên khựng lại vì sự sa sút của Olivier Giroud, khiến Arsenal lỡ mất cơ hội vô địch trong mùa giải mà Leicester làm nên kỳ tích.

Robertson không nói dối và mùa trước HLV Arne Slot cũng không phóng đại khi nói về vấn đề dứt điểm của Liverpool. Từ đầu mùa trung bình mỗi trận Wirtz đã có 2,9 đường chuyền dẫn tới cú dứt điểm trúng đích cho đồng đội, giúp anh đứng trong top 20 cầu thủ châu Âu. 2,9 của Wirtz chẳng cách xa bao nhiêu so với Lamine Yamal (3,6), Arda Guler (3,5) hay Michael Olise (3,3), tất cả đều thuộc top 10.

Nhân tiện nói về Sadio Mane tháng 1/2021, anh tạo ra 9 cơ hội bóng sống trong trận gặp Burnley. Liverpool trận đó kiểm soát 72%, sút 27 quả, trúng đích 6. Tỷ số: Liverpool 0-1 Burnley. Phải vậy, khi đó Liverpool cũng "gỗ", Mane dọn cỗ và đồng đội bỏ lỡ, thua ngay tại Anfield, và chuỗi không ghi bàn của họ ở Premier League khi đó đã kéo dài lên 438 phút.

Mắt thường cũng không nói dối

Đó là về mặt con số, nhưng khi nhìn mắt thường? Wirtz vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục, khán giả có thể thấy rõ là anh hay mất bóng, còn nhiều đường chuyền hỏng. Sự chật vật của Wirtz trước những đối thủ to khỏe là khá rõ ràng, và ưu thế tốc độ của Wirtz không còn nổi bật ở Premier League cũng nhiều đối thủ cực kỳ nhanh nhẹn.

Chỉ số qua người của Wirtz đã giảm đáng kể từ khi sang Anh

Khác với ở Bundesliga, kỹ năng rê bóng đột phá của Wirtz ở Premier League không có gì nổi trội, chỉ đủ tầm để anh đứng ngoài top 40 về số lần qua người mỗi trận (đứng thứ 41). Ngay trong đội hình Liverpool, Wirtz cũng chỉ là cầu thủ rê bóng tốt thứ 4 của đội sau Barcola, Munoz và Gakpo, thậm chí có thể xếp anh chỉ đứng thứ 5 do Rio Ngumoha tuy đá ít hơn nhưng lại có tần suất qua người ngang bằng.

Từ đây chúng ta có thể thấy vì sao Wirtz khi nhìn mắt thường lại không ấn tượng lắm: anh không qua được người thường xuyên, do đó những đường chuyền mở ra cơ hội thường phải dựa vào khả năng chạy chỗ của đồng đội. Những Yamal hay Olise thường xuyên vượt qua đối phương, hút thêm cầu thủ nữa về phía mình để giải phóng khoảng trống cho đồng đội.

Wirtz không làm được như vậy, nếu anh chuyền được cho đồng đội thì cũng chưa chắc đồng đội đã ở thế dứt điểm rất thoải mái, bởi bản thân Wirtz chưa vượt qua được người kèm của mình, nên đồng đội cũng chưa thoát ra được sự để mắt của người kèm họ. Wirtz mỗi trận mùa này qua người trung bình chỉ 1 lần, trong khi Mane khi lập nên cột mốc đề cập ở đầu bài (tháng 1/2021) đang trong một mùa giải mà anh trung bình qua người 2,3 lần/trận.

Do đó Wirtz là một cầu thủ mà con số không nói dối, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng phản ánh đúng những gì Wirtz đang thể hiện.