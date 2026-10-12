Man City lại thắng và dẫn đầu, có lợi hay có hại cho Ngoại hạng Anh?

Man City lại thắng đậm và dẫn đầu

Man City vừa giành chiến thắng 3-0 trước Liverpool ngay tại Anfield. Bước ngoặt của trận đấu là tấm thẻ đỏ của Gravenberch và kể từ đó, đội chủ nhà chỉ còn biết chịu trận trước "The Citizens". Với chiến thắng này, Man City tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng với thành tích 6 trận toàn thắng.

Man City lại thắng và điều đó có lợi hay hại cho Ngoại hạng Anh?

Tuy nhiên sau chiến tích hào nhoáng ấy, giới mộ điệu lại phải đặt câu hỏi rằng "Man City thắng là có lợi hay có hại cho Ngoại hạng Anh?", sau khi đội bóng này được xác nhận là vi phạm tới 114/115 cáo buộc từ Ngoại hạng Anh và đa phần trong đó liên quan đến việc gian lận tài chính.

Man City đã gửi đơn kháng cáo và vụ việc này nhiều khả năng sẽ kết thúc vào tháng 1 hoặc tháng 2/2027. Đó là thời điểm đã đi qua được một nửa mùa giải. Bởi vậy, án phạt dành cho Man City sẽ liên quan trực tiếp tới diễn biến trên bảng xếp hạng.

Những án phạt từng được đưa ra và nguy cơ của Man City

Mùa giải 2023/24, Everton từng bị trừ 8 điểm (6 điểm cho lần vi phạm thứ nhất và 2 điểm cho lần vi phạm thứ hai) vì vi phạm Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững tài chính (PSR) của Ngoại hạng Anh. Nottingham Forest cũng rơi vào tình cảnh tương tự nhưng chỉ bị trừ 4 điểm. Riêng về khoản này, Man City đã có 7 lần vi phạm, số điểm bị trừ chắc chắn phải nhiều hơn so với những gì Everton từng phải chịu.

Man City có thể bị trừ tới 288 điểm nếu theo cách tính Ngoại hạng Anh đã dùng với Everton

Một số người tính rằng Everton chỉ vi phạm 25 triệu bảng mà bị trừ 8 điểm. Còn Man City vi phạm tới hơn 900 triệu bảng nên sẽ bị trừ khoảng... 288 điểm. Nếu điều đó thực sự xảy ra thì thầy trò Enzo Maresca có thắng toàn bộ 38 trận cũng chẳng có cửa trụ hạng. Khi đó, Man City từ đội đua vô địch sẽ nhận luôn vé xuống hạng.

Vấn đề nằm ở chỗ Man City vẫn còn 3–4 tháng nữa mới biết số phận của mình. Enzo Maresca cùng các học trò vẫn có quyền chiến đấu qua từng trận đấu. Thế nhưng những chiến thắng của Man City liệu còn có ý nghĩa hay không vẫn là câu hỏi khó trả lời. Tất cả đều đang ở trạng thái chờ và đó là điều không hề tốt cho Ngoại hạng Anh.

Cựu thủ quân của Man United, Gary Neville bày tỏ sự lo ngại sau khi cuộc đại chiến tại Anfield kết thúc. "Nếu các phán quyết có tội thực sự được xác nhận vào tháng 1 hoặc tháng 2 tới đây, Man City sẽ không còn ở vị thế hiện tại nữa, và một đám mây đen u ám sẽ bao trùm lên toàn bộ giải đấu.

Điều này hoàn toàn không tốt cho Ngoại hạng Anh vào lúc này. Đó là điều tôi vừa nhận thấy trong hôm nay. Tình hình này thực sự tồi tệ đối với Premier League và sẽ còn kéo dài trong vài tháng tới".

Lợi và hại ra sao?

Thực tế, ban tổ chức Ngoại hạng Anh đang không biết phải làm gì với Man City. Họ không thể đình chỉ thi đấu với đội bóng này, nhưng những kết quả của "The Citizens" sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới bảng xếp hạng.

Man City càng thắng, Ngoại hạng Anh lại càng bất lợi

Nếu có đội nào được lợi nhất nếu Man City bị trừ điểm thì chắc chắn là các đội thuộc nhóm đua vé dự cúp châu Âu. Ở thời điểm giải đấu chỉ còn khoảng 12-13 vòng nữa là kết thúc, một đội nằm trong nhóm dẫn đầu đột nhiên biến mất, tức là mỗi đội sẽ được nhích thêm một bậc.

Vị trí nhạy cảm như thứ 5 (hoặc thứ 6 nếu các đội Ngoại hạng Anh đá tốt tại châu Âu) sẽ được dự Champions League thay vì Europa League ở mùa sau. Đó là câu chuyện rất khác biệt với quỹ tiền thưởng của hai giải đấu này.

Không những vậy, nếu Man City vẫn đang đua vô địch ở điểm đó, Arsenal chắc chắn sẽ loại được đối thủ cạnh tranh trực tiếp mà không tốn tí sức lực nào. Tất nhiên, từ đây tới thời điểm tháng 1, tháng 2 năm sau là quãng thời gian rất dài và bảng xếp hạng còn thay đổi nhưng rõ ràng Man City vẫn đang là ứng viên cho chức vô địch ở thời điểm này.

Vấn đề là chẳng ai biết liệu Man City có bị định tội vào tháng 2 tới đây không? Nếu vụ việc kéo dài tới hết mùa giải và đoàn quân của Enzo Maresca vô địch Ngoại hạng Anh, ban tổ chức sẽ phải làm gì? Liệu có tước danh hiệu của đội bóng này không? Nếu tước danh hiệu mùa giải 2026/27, vậy những mùa giải trước đó sẽ ra sao?

Hàng loạt câu hỏi vẫn đang treo lơ lửng trên đầu Man City và chính ban tổ chức Ngoại hạng Anh. Vụ kiện liên quan đến Man City kết thúc càng sớm càng tốt cho giải đấu. Thế nhưng điều đó lại khó xảy ra.