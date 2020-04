Sau Newcastle, Thái tử Ả Rập định thâu tóm cả bản quyền Ngoại hạng Anh

Thứ Tư, ngày 29/04/2020 13:20 PM (GMT+7)

Thái tử Vương quốc Saudi Arabia, ông Mohammed bin Salman đang có những bước đi táo bạo. Chưa mua xong CLB Newcastle, vị tỷ phú dầu mỏ đến từ Trung Đông đã tính đến chuyện mua cả bản quyền truyền hình của giải Ngoại hạng Anh.

Thái tử Vương quốc Saudi Arabia, ông Mohammed bin Salman đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng để chính thức sang tay CLB Newcastle. Vụ sang nhượng này về cơ bản đã hoàn thành, do tỷ phú Mike Ashley - người đang sở hữu “Chích chòe” đã chấp thuận với mức giá 300 triệu bảng.

Thái tử Mohammed bin Salman sắp mua đứt CLB Newcastle

Thế nhưng, một “kẻ phá đám” đã xuất hiện và yêu cầu ban điều hành Premier League ngăn cản Thái tử Mohammed bin Salman mua Newcastle. Đó là ông Yousef al-Obaidly, Giám đốc điều hành BeIN Sports - đài truyền hình thuộc sở hữu của hãng truyền thông Al-Jazeera, đơn vị nắm bản quyền Ngoại hạng Anh tại khu vực Trung Đông.

Ông Yousef al-Obaidly đã gửi thư cho ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh và các CLB hàng đầu, tố cáo chính phủ Hoàng gia Saudi Arabia của Thái tử Mohammed bin Salman "nhiều năm nay tạo điều kiện cho hành vi ăn cắp bản quyền truyền hình, và BeIN Sports cùng Ngoại hạng Anh là nạn nhân bị mất doanh thu cũng như các hoạt động thương mại".

Theo báo chí Anh, thương vụ mua Newcastle của Thái tử Saudi Arabia - ông Mohammed bin Salman với giá trị 300 triệu bảng đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng. Trong khi đó, vụ khiếu nại của BeIN Sports một phần cũng vì những xích mích chính trị giữa các quốc gia vùng vịnh này lâu nay, và nó hầu như không tạo ra ảnh hưởng.

BeIN Sports là đối tác lớn nhất của giải Ngoại hạng Anh khi phát hành bản quyền truyền hình ra toàn cầu. Vì vậy, kênh truyền hình này cũng cảnh báo nếu thương vụ được thông qua, nguy cơ giải Ngoại hạng Anh mất doanh thu. Ngoài ra, cũng không loại trừ BeIN Sports sẽ ngừng mua bản quyền truyền hình giải Ngoại hạng Anh trong các mùa tới.

beIN Sports sẽ bị hất cẳng khỏi giải Ngoại hạng Anh?

Gây sốc hơn nữa, một đài truyền hình của Saudi Arabia do Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF) hậu thuẫn, sẵn sàng thay thế beIN Sports, mua lại bản quyền truyền hình của giải Ngoại hạng Anh ở ngoài lãnh thổ nước Anh. Và đài truyền hình Saudi Arabia đủ tiềm lực để hất cẳng gã khổng lồ đến từ Qatar.

Nên nhớ rằng hơn 250 tỷ bảng là khối tài sản thuộc về Quỹ đầu tư công PIF do Thái tử Mohammed bin Salman điều hành. Với nền tảng tài chính vững mạnh, PIF đủ khả năng để thay thế beIN Sports. Vấn đề là ban tổ chức Ngoại hạng Anh có sẵn sàng rời bỏ đối tác lâu năm và quen mặt của mình, để làm việc với một đối tác mới với rủi ro tiềm ẩn hay không.

Theo tờ The Telegraph, hợp đồng bản quyền truyền hình mới với thời hạn từ năm 2019 đến 2022 có tổng giá trị khoảng 4 tỷ bảng. Theo ước tính, thỏa thuận này giúp các CLB thuộc nhóm "Big Six" bỏ túi thêm không dưới 75 triệu bảng mỗi đội trong 3 mùa. Như vậy tính ra mỗi mùa số tiền họ nhận cao hơn khoảng 25 triệu bảng so với trước.

Nhưng nếu hợp tác với người Saudi Arabia, Ngoại hạng Anh có thể còn nhận được nhiều hơn thế. Rõ ràng Thái tử Mohammed bin Salman không hề che giấu kế hoạch thôn tính cả giải Ngoại hạng Anh, biến giải đấu bóng đá hấp dẫn bậc nhất hành tinh trở thành “của riêng” của người Saudi Arabia.

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/sau-newcastle-thai-tu-a-rap-dinh-thau-tom-ca-ban-quyen-ngoai-hang-anh...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/sau-newcastle-thai-tu-a-rap-dinh-thau-tom-ca-ban-quyen-ngoai-hang-anh-c9a763876.html