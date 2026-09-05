Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Tottenham: Tranh cãi VAR, bi kịch 53 năm (Ngoại hạng Anh)
(Vòng 3) Tottenham đã giành được điểm số đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này sau trận hòa chật vật trên sân của Nottingham Forest.
Đội hình được đầu tư mạnh tay của Tottenham đã không thể tung ra cú sút trúng đích nào trong suốt 90 phút tại City Ground. “Gà trống” thậm chí tránh được thất bại sau khi bàn thắng của Neco Williams bên phía Nottingham Forest trong hiệp hai bị VAR hủy bỏ. Hậu vệ cánh người xứ Wales bị xác định đã dùng tay đưa bóng vào lưới sau tình huống phòng ngự hỗn loạn của Tottenham.
Tình huống Nottingham Forest bị VAR từ chối bàn thắng
Micky Van De Ven đánh đầu đưa bóng chệch khung thành trong cơ hội tốt nhất của Tottenham, nhưng đội bóng thành London, với bộ đôi tân binh Savio và Omar Marmoush lần đầu tiên đá chính cùng nhau, không thể tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc.
Như vậy, Tottenham chưa biết đến mùi chiến thắng trong 3 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Chưa hết, “Gà trống” còn thiết lập kỷ lục buồn khi lần đầu tiên không thể ghi bàn trong 3 trận đầu tiên tại giải đấu hàng đầu nước Anh kể từ năm 1973, tức cách đây 53 năm.
Tottenham vẫn đang cố gắng định hình bản sắc dưới thời HLV Roberto De Zerbi sau khi chi hơn 350 triệu bảng đưa về 10 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Một điểm có thể được xem là kết quả tích cực với “Gà trống”, nhưng họ đã đối đầu với Nottingham Forest cũng chưa biết đến chiến thắng và đang từng bước thích nghi dưới thời HLV Oliver Glasner.
Nottingham Forest có quyền cảm thấy tiếc nuối khi bàn thắng của Williams bị VAR từ chối. Đội chủ sân City Ground vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên trên sân nhà mùa này, trong khi HLV Glasner đang cố gắng tạo dấu ấn lên đội bóng mới.
Tỷ số chung cuộc: Nottingham Forest 0-0 Tottenham
Đội hình xuất phát
Nottingham Forest: Matz Sels, Williams, Cunha, Milenkovic, Murillo, Aina, McAtee, Schlager, Ndoye, Gibbs White, Delap
Tottenham: Kinsky, Porro, Van De Ven, Van Hecke, Udogie, Bentancur, Gallagher, Tonali, Mathys Tel, Savio, Marmoush
Thống kê trận đấu
Chấm điểm cầu thủ
Điểm
Matz Sels 6.5
Aina 6.6
Cunha 7.3
Milenkovic 7.1
Murillo 7.2
Neco Williams 7.2
McAtee 7.8
Ndoye 6.2
Schlager 7.0
Gibbs White 6.7
Delap 6.5
Điểm
7.2Kinsky
7.5Porro
7.3Van De Ven
7.4Van Hecke
6.5Udogie
7.3Bentancur
6.8Gallagher
7.3Tonali
6.2Mathys Tel
6.4Savio
6.0Marmoush
Thay người
Munoz 6.2
Jesus 5.7
Chris Wood 5.9
Diomande
Thay người
6.1Robertson
6.6Kudus
6.0Mudryk
Mateus Fernandes
Solanke
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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"Gà trống" Tottenham không thể cất vang tiếng gáy ngay trên sân nhà khi tiếp đón Newcastle.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/09/2026 21:57 PM (GMT+7)