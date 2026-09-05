Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Tottenham: Tranh cãi VAR, bi kịch 53 năm (Ngoại hạng Anh)

Đội hình được đầu tư mạnh tay của Tottenham đã không thể tung ra cú sút trúng đích nào trong suốt 90 phút tại City Ground. “Gà trống” thậm chí tránh được thất bại sau khi bàn thắng của Neco Williams bên phía Nottingham Forest trong hiệp hai bị VAR hủy bỏ. Hậu vệ cánh người xứ Wales bị xác định đã dùng tay đưa bóng vào lưới sau tình huống phòng ngự hỗn loạn của Tottenham.

Tình huống Nottingham Forest bị VAR từ chối bàn thắng

Micky Van De Ven đánh đầu đưa bóng chệch khung thành trong cơ hội tốt nhất của Tottenham, nhưng đội bóng thành London, với bộ đôi tân binh Savio và Omar Marmoush lần đầu tiên đá chính cùng nhau, không thể tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Như vậy, Tottenham chưa biết đến mùi chiến thắng trong 3 trận đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Chưa hết, “Gà trống” còn thiết lập kỷ lục buồn khi lần đầu tiên không thể ghi bàn trong 3 trận đầu tiên tại giải đấu hàng đầu nước Anh kể từ năm 1973, tức cách đây 53 năm.

Tottenham vẫn đang cố gắng định hình bản sắc dưới thời HLV Roberto De Zerbi sau khi chi hơn 350 triệu bảng đưa về 10 tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua. Một điểm có thể được xem là kết quả tích cực với “Gà trống”, nhưng họ đã đối đầu với Nottingham Forest cũng chưa biết đến chiến thắng và đang từng bước thích nghi dưới thời HLV Oliver Glasner.

Nottingham Forest có quyền cảm thấy tiếc nuối khi bàn thắng của Williams bị VAR từ chối. Đội chủ sân City Ground vẫn đang tìm kiếm bàn thắng đầu tiên trên sân nhà mùa này, trong khi HLV Glasner đang cố gắng tạo dấu ấn lên đội bóng mới.

Tỷ số chung cuộc: Nottingham Forest 0-0 Tottenham

Đội hình xuất phát

Nottingham Forest: Matz Sels, Williams, Cunha, Milenkovic, Murillo, Aina, McAtee, Schlager, Ndoye, Gibbs White, Delap

Tottenham: Kinsky, Porro, Van De Ven, Van Hecke, Udogie, Bentancur, Gallagher, Tonali, Mathys Tel, Savio, Marmoush

Thống kê trận đấu

Nottingham Forest Tottenham Sút khung thành 12 (2) 12 (0) Thời gian kiểm soát bóng 41% 59% Phạm lỗi 22 13 Thẻ vàng 2 2 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 1 Phạt góc 2 10 Cứu thua 0 1

Chấm điểm cầu thủ

Nottingham Forest vs Tottenham Điểm Matz Sels 6.5 Aina 6.6 Cunha 7.3 Milenkovic 7.1 Murillo 7.2 Neco Williams 7.2 McAtee 7.8 Ndoye 6.2 Schlager 7.0 Gibbs White 6.7 Delap 6.5 Điểm 7.2Kinsky 7.5Porro 7.3Van De Ven 7.4Van Hecke 6.5Udogie 7.3Bentancur 6.8Gallagher 7.3Tonali 6.2Mathys Tel 6.4Savio 6.0Marmoush Thay người Munoz 6.2 Jesus 5.7 Chris Wood 5.9 Diomande Thay người 6.1Robertson 6.6Kudus 6.0Mudryk Mateus Fernandes Solanke Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

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