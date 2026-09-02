Hỗn loan ngày cuối chuyển nhượng: Chelsea bị Monaco "chơi xỏ", vụ Enzo Fernandez suýt hỏng

Chelsea tưởng như đã có Camara

Những giờ cuối kỳ chuyển nhượng chứng kiến hàng loạt diễn biến khó lường liên quan đến Lamine Camara. Ban đầu, thương vụ đưa tiền vệ của AS Monaco tới Chelsea được cho là đã không còn cơ hội hoàn tất.

Chelsea thực sự muốn chiêu mộ Camara

Trong phần lớn ngày cuối kỳ chuyển nhượng, Monaco kiên quyết không để Camara ra đi. Tuy nhiên, tình hình bất ngờ thay đổi sau khi thương vụ Folarin Balogun chuyển từ Monaco sang Everton gặp trục trặc.

Monaco trước đó đã đạt thỏa thuận bán Balogun cho Everton. Tuy nhiên, hai bên phát sinh vấn đề trong quá trình kiểm tra y tế của tiền đạo người Mỹ.

Do Monaco cần bán một cầu thủ để cân đối tài chính, đội bóng Pháp quyết định trở lại bàn đàm phán với Chelsea. Fabrizio Romano sau đó tiết lộ hai CLB cuối cùng đã đạt thỏa thuận về Camara khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn vài giờ.

Romano thông báo trên X: “Chelsea đạt thỏa thuận về nguyên tắc chiêu mộ Lamine Camara từ AS Monaco. Thương vụ đã được thống nhất”.

Theo nhà báo người Italia, Chelsea đồng ý trả 55 triệu euro, đồng thời Camara được cấp phép di chuyển để tiến hành kiểm tra y tế. Các thủ tục cuối cùng cũng được xúc tiến nhằm hoàn tất thương vụ trước khi thị trường đóng cửa.

Camara được Chelsea xác định là phương án hàng đầu để thay thế Enzo Fernandez, người chuyển tới Manchester City. Ở thời điểm đó, thương vụ Fernandez tới sân Etihad chưa được công bố chính thức, nhưng tiền vệ người Argentina đã viết thư chia tay Chelsea.

Monaco bất ngờ “quay xe”

Cả Balogun (bên trái) lẫn Camara đều ở lại Monaco

Tưởng như mọi chuyện đã an bài, nhưng một cú ngoặt khác lại xuất hiện. Thương vụ Balogun tới Everton bất ngờ có dấu hiệu được nối lại, khiến Monaco thay đổi hoàn toàn kế hoạch.

Với việc không muốn mất cả Balogun lẫn Camara trong cùng một ngày, Monaco quyết định hủy thương vụ với Chelsea.

Romano xác nhận: “Thương vụ Lamine Camara đổ vỡ". Theo thông tin được công bố, Monaco đã hủy thỏa thuận bán Camara cho Chelsea dù hai CLB đã đạt được đồng thuận bằng văn bản. Đội bóng Pháp quyết định giữ Camara để tiếp tục hoàn tất việc bán Balogun cho Everton.

Chelsea được cho là “vô cùng tức giận” và đánh giá cách Monaco xử lý vụ việc là “thiếu chuyên nghiệp nghiêm trọng”.

Quyết định của Monaco khiến Chelsea rơi vào tình thế đặc biệt khó xử. Đội bóng thành London tưởng như đã tìm được người thay thế Fernandez, nhưng thương vụ bất ngờ bị chặn lại ngay trước thời điểm đóng cửa thị trường.

Balogun cũng ở lại Monaco, nhưng Enzo thì không

Kịch bản càng trở nên hỗn loạn khi thương vụ Balogun tới Everton cuối cùng cũng đổ vỡ.

Nhà báo Alan Myers của Sky Sports News đưa tin tiền đạo người Mỹ đã quyết định rút lui vào phút chót, bất chấp Everton đã tiến hành kiểm tra y tế ban đầu tại Finch Farm.

Chelsea có thể hủy vụ bán Enzo Fernandez, nhưng đã không làm vậy

Cuộc kiểm tra y tế trước đó xuất hiện vấn đề khiến Everton phải đàm phán lại các điều khoản. CLB vùng Merseyside sau đó phải nộp thêm giấy tờ, qua đó được hưởng thêm hai giờ để hoàn tất thương vụ, kéo dài thời hạn tới 1 giờ sáng (giờ địa phương).

Tuy nhiên, Balogun cuối cùng đã quyết định không tiếp tục thương vụ. Điều đó tạo ra một kết cục đầy bất ngờ: cả Balogun lẫn Camara đều ở lại Monaco.

Trước ngày cuối kỳ chuyển nhượng, Monaco cần bán một trong hai cầu thủ để huy động nguồn tiền. Khi tưởng như Balogun đã sang Everton, đội bóng Pháp đồng ý để Camara tới Chelsea. Nhưng khi thương vụ Balogun đổ vỡ, Monaco lập tức giữ Camara.

Everton vì thế rơi vào tình cảnh thiếu hụt nhân sự trên hàng công. Đội bóng này đã bán Beto cho Fiorentina nhưng không thể bổ sung người thay thế. Nỗ lực mượn Joshua Zirkzee từ Manchester United cũng thất bại vào phút chót.

Một ngày cuối kỳ chuyển nhượng vốn đã hỗn loạn càng trở nên khó tin hơn: Chelsea mất Camara, Everton mất Balogun, còn Monaco cuối cùng giữ lại cả hai cầu thủ.

Trong khi đó, Chelsea vẫn quyết định để Enzo Fernandez gia nhập Manchester City, dù có cơ hội hủy thương vụ sau khi Monaco “quay xe”.

Nhà báo Ben Jacobs cho biết Chelsea đã có quyền dừng thương vụ Fernandez sau khi biết Monaco thay đổi quyết định. Tuy nhiên, đội bóng London không làm vậy vì đã đưa ra cam kết với cả Manchester City và chính Fernandez.