Ronaldo chỉ trích dữ dội Man Utd, Amorim không thể tạo nên "phép màu"

🔥 Ronaldo buồn bã về tình trạng của Man Utd

Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan, Cristiano Ronaldo chia sẻ cảm xúc thật lòng về đội bóng cũ. Anh thừa nhận: Man Utd không có cấu trúc, và điều đó đi ngược với giá trị từng làm nên đế chế thời Sir Alex.

Piers Morgan và Ronaldo trong cuộc trò chuyện

Ronaldo nói: “Tôi buồn cho CLB. Đây là một trong những đội bóng quan trọng nhất thế giới và vẫn nằm trong trái tim tôi. Nhưng lúc này, Man Utd không có cấu trúc”.

CR7 nhắc lại quá khứ huy hoàng với thế hệ Nicky Butt, Gary Neville, Roy Keane, Beckham… những người trưởng thành từ nền tảng đào tạo vững chắc. Theo anh, điều đó hiện đã biến mất.

⚡ Amorim không thể làm phép màu - phép lạ chỉ có ở Fatima

Ngôi sao Al Nassr bảo vệ HLV Ruben Amorim, khẳng định chiến lược gia người Bồ Đào Nha “đang làm hết sức”.

Ronaldo nhấn mạnh: “Ông ấy không thể làm nên phép màu. Ở Bồ Đào Nha chúng tôi nói: Phép màu chỉ có ở Fatima... Amorim sẽ không thể tạo ra phép màu đâu”.

Theo CR7, Man Utd có những cầu thủ chất lượng nhưng “một số người không hiểu bản chất Man Utd là gì”. Khi được hỏi về cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh của MU, Ronaldo thẳng thắn: “Không thể. Họ đã bị Arsenal bỏ quá xa”.

🚨 CR7 chỉ thẳng Glazer và INEOS

Ronaldo tiếp tục nhắm vào thượng tầng Man Utd, cho rằng ban lãnh đạo vẫn không có hướng đi đúng đắn dù INEOS đã tiếp quản hoạt động bóng đá.

Anh nói: “Tôi chơi ở đó nhiều năm, giành Champions League, Quả bóng vàng… Man Utd vẫn trong tim tôi. Nhưng chúng ta phải nhìn thẳng sự thật: CLB không đi đúng hướng. Họ cần phải thay đổi. Và không chỉ là HLV hay cầu thủ”.

Ronaldo nhắc lại những lập luận từng gây chấn động trong cuộc phỏng vấn năm 2022, vốn dẫn đến việc anh rời Old Trafford lần thứ hai.

Anh từng tuyên bố Man Utd “không tiến bộ”, tụt hậu so với Real Madrid và Juventus, đặc biệt ở công nghệ huấn luyện, dinh dưỡng, hồi phục. CR7 nhấn mạnh: “Kể từ khi Sir Alex rời đi, tôi không thấy sự phát triển nào. Tiến bộ bằng 0”.

📈 Amorim đang tạo được tín hiệu tích cực

Phát biểu của Ronaldo diễn ra trong bối cảnh Man Utd đang có chuỗi kết quả tốt. Dưới sự dẫn dắt của Amorim, "Quỷ đỏ" giành 10/12 điểm gần nhất và leo vào top 8.

Ba tân binh Mbeumo, Sesko và Cunha được kỳ vọng giúp MU thay đổi

INEOS cũng đầu tư mạnh mẽ: 170 triệu bảng cho Sesko, Cunha và Mbeumo cùng cơ sở tập luyện hiện đại bậc nhất. Tuy nhiên, khoảng cách 8 điểm với Arsenal khiến đánh giá của Ronaldo về cuộc đua vô địch vẫn không sai.

Cuối tuần này, "Quỷ đỏ" sẽ làm khách trước Tottenham (19h30, 8//11) tại vòng 11 Ngoại hạng Anh, còn Ronaldo sẽ trở lại thi đấu cho Al Nassr gặp Neom (20h50, 8/11) tại Saudi Pro League.