Ronaldo chơi lớn dịp Giáng sinh: Chi gần 250 tỷ mua 2 biệt thự trên đảo riêng

💰 Hợp đồng “khủng” và khoản chi tiêu gây sốc

Cristiano Ronaldo và bạn gái Georgina Rodriguez vừa chi 7 triệu bảng (gần 250 tỷ đồng) mua hai căn nhà hạng sang, trên một hòn đảo tư nhân mà để tới được thì phải đi thuyền hoặc thủy phi cơ.

Ronaldo và bạn gái Georgina Rodriguez chi 7 triệu bảng mua hai biệt thự trên đảo riêng

Ngôi sao của Al Nassr đã ký hợp đồng có thời hạn 2 năm, trị giá lên tới 492 triệu bảng, để tiếp tục thi đấu tại Saudi Arabia vào mùa hè năm ngoái. Và giờ đây, CR7 đã trích một phần khoản thu nhập khổng lồ đó để đầu tư vào bất động sản cao cấp tại quốc gia Trung Đông này.

Ronaldo và gia đình giờ đây có thể tiếp tục tận hưởng cuộc sống xa hoa trên hòn đảo độc quyền Nujuma ở Biển Đỏ. Hòn đảo này nằm cách thủ đô Riyadh, nơi CR7 đang thi đấu cho Al Nassr, gần 800 dặm. Nujuma nổi bật với những biệt thự riêng tư tuyệt đẹp, được thiết kế dành riêng cho các kỳ nghỉ xa hoa của giới siêu giàu.

🏡 Biệt thự triệu bảng, thiết kế độc đáo trên mặt biển

Hai căn biệt thự của Ronaldo được ước tính có giá khoảng 3,5 triệu bảng mỗi căn. Các công trình được thiết kế liền khối, tạo thành hình vòng tròn trên mặt biển.

Khu biệt thự trên đảo Nujuma được thiết kế hình vòng tròn trên mặt biển

Toàn bộ khu biệt thự do kiến trúc sư người Anh nổi tiếng Lord Norman Foster thiết kế, mang phong cách hiện đại, sang trọng và gần gũi với thiên nhiên.

✈️ Chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền hoặc thủy phi cơ

Những căn biệt thự trên đảo Nujuma chỉ có thể đến bằng thuyền hoặc thủy phi cơ. Du khách bắt buộc phải hạ cánh tại Sân bay Quốc tế Biển Đỏ gần đó trước khi di chuyển ra đảo.

Đảo Nujuma chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền hoặc thủy phi cơ

Ronaldo và Georgina được cho là nằm trong nhóm những chủ nhân đầu tiên tại Nujuma, nơi giá bất động sản dao động từ khoảng 3 đến 4,5 triệu bảng.

👨‍👩‍👧 Không gian sống cho gia đình CR7

Ngoài khu nhà ở, hòn đảo còn sở hữu nhiều tiện ích cao cấp như sân golf, các nhà hàng sang trọng và 11 khu nghỉ dưỡng dự kiến sẽ mở cửa trong thời gian tới.

Cuộc sống ngoài sân cỏ của CR7 tiếp tục khiến người hâm mộ choáng ngợp

Chia sẻ với Saudi Gazette, Ronaldo cho biết: “Đây thực sự là một nơi đặc biệt. Ngay từ lần đầu ghé thăm, Georgina và tôi đã cảm nhận được sự gắn kết sâu sắc với hòn đảo này và vẻ đẹp thiên nhiên ngoạn mục của nó. Đây là nơi chúng tôi tìm thấy sự bình yên và tĩnh lặng”.

John Pagano, Giám đốc điều hành Red Sea International, cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng chào đón Cristiano và Georgina gia nhập cộng đồng Red Sea Residences”.

Với thương vụ “xuống tiền” đình đám này, Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định đẳng cấp siêu sao hàng đầu thế giới, không chỉ trên sân cỏ mà còn trong cuộc sống xa hoa bậc nhất của làng thể thao.