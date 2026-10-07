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Rộ tin Ronaldo chỉ bị treo giò 3 trận, án phạt như trò đùa

Sự kiện: Đội tuyển Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo được cho là sẽ phải nhận án treo giò 3 trận sau sự cố tại ĐT Bồ Đào Nha. Đáng chú ý, án phạt có thể được tính hồi tố cho hai trận gặp Na Uy và thêm một trận đấu với Đan Mạch, mở ra khả năng CR7 sớm trở lại đội tuyển.

Án phạt 3 trận đã được “định sẵn”?

Trong thông điệp dài được Cristiano Ronaldo công bố, đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha không chỉ đưa ra phiên bản của mình về những tranh cãi gần đây mà còn hé lộ những thông tin đáng chú ý liên quan đến án phạt dành cho anh.

Ronaldo mới đây đã tự ý rời ĐT Bồ Đào Nha

Ronaldo mới đây đã tự ý rời ĐT Bồ Đào Nha

Ronaldo cho rằng trách nhiệm về án treo giò thuộc về Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF). Đáng chú ý, chi tiết này xuất hiện ngay sau những phát biểu của Chủ tịch FPF Pedro Proença hôm Chủ nhật vừa qua.

Theo những gì được Ronaldo đề cập, FPF dường như đã nhận được phương án xử lý được thống nhất từ trước. Án phạt dành cho CR7 được dự đoán ở mức 3 trận, trong đó có cơ chế tính hồi tố cho hai trận đấu với Na Uy và một trận gặp Đan Mạch.

Nếu thông tin này chính xác, Ronaldo sẽ không phải chịu án phạt quá dài và vẫn có cơ hội trở lại ĐT Bồ Đào Nha trong thời gian tương đối sớm.

Bởi lẽ, Ronaldo không thi đấu ở 2 trận gần nhất của ĐT Bồ Đào Nha (thắng Đan Mạch 4-2 và thắng Na Uy 2-1). 2 trận này được tính theo dạng hồi tố. Điều đó có nghĩa, CR7 chỉ bị cấm nội bộ 1 trận gặp Đan Mạch ở trận tái đấu lúc 2h45 ngày 15/11 (giờ Hà Nội). Khi đó, Ronaldo có thể trở lại thi đấu khi Bồ Đào Nha gặp Xứ Wales lúc 2h45 ngày 18/11.

Tuy nhiên, án phạt này dù chưa công bố đã bị phản đối từ nhiều phía. Việc LĐBĐ Bồ Đào Nha tính 2 trận với Đan Mạch và Na Uy mới đây là không thỏa đáng. Bởi thực tế Ronaldo có tên trong danh sách ở trận gặp Đan Mạch nhưng không được HLV Jesus sử dụng, còn trận với Đan Mạch là CR7 tự ý rời đội chứ không phải là án treo giò.

Ronaldo xin lỗi và sẵn sàng trở lại

Bên cạnh vấn đề kỷ luật, Ronaldo cũng gửi lời xin lỗi tới các đồng đội và người hâm mộ Bồ Đào Nha vì đã rời đội tuyển. Đây được xem là động thái tích cực từ đội trưởng 41 tuổi trong bối cảnh quan hệ giữa anh và HLV Jorge Jesus đang căng thẳng.

Ronaldo cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục cống hiến cho ĐTQG sau khi hoàn tất án phạt. Điều này cho thấy CR7 chưa có ý định khép lại sự nghiệp quốc tế, bất chấp những tranh cãi đang bao phủ đội tuyển.

Với án treo giò dự kiến chỉ kéo dài 3 trận, cánh cửa trở lại của Ronaldo rõ ràng vẫn rộng mở.

Câu hỏi lớn dành cho Jorge Jesus

Tuy nhiên, án phạt 3 trận không phải vấn đề duy nhất cần được giải quyết. Trong thông điệp của mình, Ronaldo đưa ra hàng loạt chi tiết liên quan đến quá trình rạn nứt với Jorge Jesus.

Mâu thuẫn với HLV Jesus khiến Ronaldo phải nhận án treo giò 3 trận

Mâu thuẫn với HLV Jesus khiến Ronaldo phải nhận án treo giò 3 trận

CR7 nhắc đến Simão Coutinho, Giám đốc thể thao Al Nassr, cũng như Tiago Craveiro, cố vấn chiến lược của anh. Ronaldo cho rằng những nhân vật này đã xuất hiện trong các cuộc trao đổi giữa anh và HLV trưởng ĐT Bồ Đào Nha, đồng thời có liên quan đến nội dung mà Jorge Jesus chuẩn bị nói trong cuộc họp báo.

Những chi tiết này đặt Jorge Jesus vào thế phải giải thích. Nếu ông bác bỏ phần lớn phiên bản của Ronaldo, khả năng trở lại của CR7 có thể bị ảnh hưởng. Ngược lại, nếu Ronaldo hoàn tất án treo giò 3 trận và trở lại, Jorge Jesus sẽ phải tìm cách kiểm soát mối quan hệ với đội trưởng.

Ronaldo dường như vẫn muốn trở lại ĐT Bồ Đào Nha. Án treo giò 3 trận có thể chỉ là khoảng nghỉ ngắn trước khi CR7 tái xuất. Câu hỏi lớn nhất lúc này không phải Ronaldo có trở lại hay không, mà là Jorge Jesus có thể chấp nhận sự trở lại ấy trong bao lâu.

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Ronaldo tự đề cao mình ngang tầm vóc Pele - Maradona, gây sức ép để không bị phạt?
Ronaldo tự đề cao mình ngang tầm vóc Pele - Maradona, gây sức ép để không bị phạt?

Rộ tin Ronaldo đằng sau hậu trường đang gây áp lực để buộc LĐBĐ Bồ Đào Nha phải ngó lơ hành động tự ý bỏ đội tuyển của mình.

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Theo Tiến Long ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/10/2026 15:48 PM (GMT+7)
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